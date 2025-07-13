Skip to ContentSkip to Accessibility Help
¡Tienes un producto LG! ¡Es hora de recibir tu recompensa!

¡Es hora de opinar!
Deja tu reseña y ¡gana!

Compra un producto LG, comparte tu reseña con fotos

y participa en el sorteo para ser uno de los 35 afortunados ganadores de un cupón de 200

¡Es hora de opinar! <br> Deja tu reseña y ¡gana!
Resumen del eventoCómo participarCómo hacer tu reseñaLista de Productos

Una oportunidad increíble para clientes LG 🎁

Comparte tu experiencia con LG. ¡Consigue tu vale!

¿Estás disfrutando de tu producto LG?

 

Comparte tu reseña con fotos ahora y participa en el sorteo.

— ¡35 ganadores serán seleccionados por sorteo para recibir un vale!

 

Requisitos de participación : Compras desde enero de 2023 hasta el X de X de 2025

Periodo del evento : 8 de septiembre de 2025 – X de X de 2025

Anuncio de los ganadores : X de X de 2025
 

(Los ganadores serán contactados individualmente y los premios se entregarán en un plazo de 7 días laborables a partir de la fecha de anuncio)

Participa ahora
Es fácil dejar una reseña ✍️

Cómo participar

¿Compraste un producto LG después del 1 de enero de 2023?

Comparte tu opinión con una reseña de lo productos seleccionados,

¡y podrías ganar un cupón de 200€!

Participa ahora

Step1

Selecciona el producto para hacer reseña

Las reseñas se pueden enviar en laficha de producto.

- Encuentra tu producto usando el buscador o el menú de la home.

- En la lista de productos, haz clic en ‘Ver más’ para encontrar tu producto.

Step2

Haz clic en el botón "Escribir una reseña"

Haz clic en ‘Escribir una reseña’ en la parte superior o inferior de la ficha de producto para iniciar tu reseña

Step3

Escribe tu reseña

Por favor, escribe tu reseña cumpliendo los requisitos

Step4

Tras hacerlo, ve a la pagina de participación

Participa ahora en la ficha de producto o en la página de promoción

Step5

Captura y envía la documentación

En la página de entrada, por favor proporciona y sube lo siguiente:

- Prueba de compra: Captura de pantalla con el número de serie

- Prueba de reseña: Captura de pantalla de la presentación de la reseña + correo electrónico de la reseña

Step6

Finaliza tu participación

Envía todos los documentos y haz clic en [Enviar] para finalizar tu participación

📌 ¡Sigue las instrucciones y aumenta tus posibilidades d e ganar!

¡Por favor, sigue estas directrices para la reseña!

¡Al seguir estas directrices, tu reseña será elegible para el evento y también será de gran ayuda para otros clientes!

1. Las reseñas deben estar relacionadas con el producto y utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso.
 

2. Cada reseña debe incluir el correo electrónico y el número de teléfono del participante.
※ El mismo correo electrónico/número de teléfono solo se puede usar una vez por producto.

3. No se permite copiar y pegar reseñas de otros clientes ni enviar reseñas de spam.
 
4. Las reseñas no deben mencionar otros nombres de marcas, experiencias de atención al cliente, problemas de entrega/instalación ni precios de productos.

 

📢 Para escribir una reseña, haz clic en el producto para ver su ficha de producto.

Lista de productos incluídos en la promoción

Te premiamos con un 1,5%
del valor de tu compra¹

Ventaja exclusiva para miembros

Iniciar SesiónÚnete a nosotros
icon 1

Oferta de Bienvenida

5% en tu primera compra o 10% comprando 2 o más productos en compras superiores a 150€ (excepto pcs y outlet)

icon 3

Envíos
gratis

Recibirás tu pedido coordinado por LG en un plazo estimado de 24-72 horas (días laborables)

icon 2

Financiación 0% TAE

Paga poco a poco tus compras hasta en 6 pagos al 0% TAE o si lo prefieres hasta en 48 meses

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 7 de julio de 2025, disponible a través de la app Apple TV en modelos con Smart TV webOS 4.5 o posterior. La oferta incluye una suscripción de 3 meses por 4,99 € en total, a contar desde la fecha de canje, válida únicamente para nuevas suscripciones a Apple TV+ o para reactivar suscripciones que cumplan con los requisitos en tu región. Se permite una sola oferta por ID de Apple y por dispositivo. Una vez finalizados los 3 meses promocionales, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región hasta que lo canceles. Es necesario contar con un ID de Apple con un método de pago asociado; el cargo se realizará en el método registrado, y puedes cancelar hasta un día antes de la renovación en la configuración de tu cuenta. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de Apple, disponibles en https://www.apple.com/es/legal/internet-services/itunes/es/terms.html. Debes cumplir con la edad mínima establecida en tu país y en la tienda desde la que actives la oferta, además de usar productos y servicios compatibles. Esta oferta no es combinable con otras que otorguen acceso al mismo servicio. Apple TV+ es una marca de servicio de Apple Inc. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “Baby Shark World” en modelos con Smart TV webOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita, válida únicamente para nuevas suscripciones o para antiguos suscriptores que deseen renovar su suscripción, a contar desde la fecha de canje. La prueba está limitada a un solo uso por parte de usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Al finalizar el mes gratuito, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que sea cancelado por el usuario. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de Baby Shark World. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “Play.Works” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita y acceso a juegos exclusivos, a contar desde la fecha de canje. La prueba está limitada a un solo uso por parte de nuevos usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de Play Works. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “STINGRAY KARAOKE” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita del servicio, válida únicamente para nuevas suscripciones a STINGRAY KARAOKE a partir de la fecha de canje, limitada a un solo uso por usuario y dispositivo que obtengan el código durante el período promocional. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de STINGRAY KARAOKE. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “FILMIN” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita, válida únicamente para nuevas suscripciones a FILMIN a partir de la fecha de canje, limitada a un solo uso por usuario y dispositivo que obtengan el código durante el período promocional. Es necesario asociar un método de pago válido. Al finalizar el período de prueba, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que lo canceles previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de FILMIN, disponibles en www.filmin.es/aviso-legal. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 22 de junio de 2025. Independientemente de la fecha de canje, el contenido estará disponible desde dicha fecha hasta el 30 de junio de 2025. La oferta está disponible a través de la aplicación “LG MOVIES & TV” en modelos con Smart TV WebOS 22 o posterior. El cupón aplica únicamente para nuevas suscripciones a LG MOVIES & TV y está limitado a un solo uso por usuario y dispositivo durante el período promocional. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de LG MOVIES & TV. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025. La oferta está disponible a través de la aplicación “LG RADIO” en modelos con Smart TV WebOS 21 o posterior. La prueba está limitada a un solo uso por parte de nuevos usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario de LG RADIO+  por dispositivo.  La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de LG Radio+. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios. 

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 15 de julio de 2025. Disponible a través de la aplicación “STAGE+” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 3 meses de prueba gratuita de STAGE+, contados desde la fecha de canje. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. Es necesario asociar un método de pago válido. Al finalizar el período de prueba, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que lo canceles previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de STAGE+. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025. Disponible a través de la aplicación “MUBI” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 3 meses de prueba gratuita, válida únicamente para nuevas suscripciones a MUBI o para la reactivación de cuentas que cumplan con los requisitos en tu región. La prueba está limitada a un solo uso por parte de nuevos usuarios o de usuarios que reactiven su cuenta y obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. Es necesario asociar un método de pago válido. Al finalizar el período de prueba, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que lo canceles previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de MUBI. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025.

Disponible a través de la aplicación “Blacknut Cloud Gaming” en modelos con Smart TV webOS 6.0 o posterior. La oferta incluye una suscripción de 1 mes a Blacknut Cloud Gaming por 1 €, válida a partir de la fecha de canje, e incluye previamente una demo gratuita de 30 minutos del servicio. Oferta válida únicamente para nuevas suscripciones a Blacknut Cloud Gaming, limitada a un solo uso por parte de usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo para Blacknut Cloud Gaming. Una vez superado el periodo de demo gratuito de 30 minutos, será necesario asociar un método de pago válido para activar la suscripción de 1 mes por 1 €. El plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que el usuario lo cancele previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de Blacknut Cloud Gaming.

LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025. Ofrece un 50 % de descuento en la compra o alquiler de contenidos para todos los usuarios, tanto nuevos como registrados, que accedan a la aplicación PRIME VIDEO en modelos con Smart TV webOS 4.5 o posterior. La oferta está sujeta a cambios; consulte los términos y condiciones de Prime Video en primevideo.com/help para más detalles. Amazon.com, Inc. y sus afiliados no patrocinan esta promoción. Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “THE JACKBOX PARTY STARTER” en modelos con Smart TV webOS 6.0 o posterior. La oferta incluye una suscripción de 1 mes a THE JACKBOX PARTY STARTER por 1 € durante el primer mes, que incluye previamente una demo gratuita de 30 minutos. Válida únicamente para nuevas suscripciones a partir de la fecha de canje, limitada a un solo uso por usuario y dispositivo que obtengan el código durante el período promocional. Tras superar los 30 minutos de demo, se requiere asociar un método de pago válido para acceder a la oferta del mes por 1 €. El plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región hasta que sea cancelado. La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de THE JACKBOX PARTY STARTER. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

