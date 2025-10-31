About Cookies on This Site

Microondas LG MS208F, 20 litros, Negro

MS2082F
Características principales

  • Fácil de usar: Con mandos mecánicos de potencia y tiempo, solo gira el selector y empieza a cocinar. Ideal para quienes buscan practicidad.
  • Potencia ajustable con 5 niveles: desde máxima (100%) hasta mínima (17%) para cocinar, recalentar, descongelar o preparar mantequilla, chocolate y masas.
  • Función de descongelado eficiente: Nivel de potencia medio-bajo pensado para descongelar alimentos sin que se cocinen los bordes.
  • Compacto y práctico: Perfecto para cocinas pequeñas o espacios reducidos
Más
Microondas LG en una cocina moderna con un elegante diseño de puerta frontal de cristal.

Microondas LG en una cocina moderna con un elegante diseño de puerta frontal de cristal.

Puerta de cristal con diseño elegante

Diseño que se integra perfectamente en tu cocina

Puerta de cristal  que da estilo a tu cocina y se limpia fácilmente

Limpie fácilmente la elegante puerta frontal de cristal del microondas LG con un simple paño.

Limpie fácilmente la elegante puerta frontal de cristal del microondas LG con un simple paño.

Control preciso de la cocción con los intuitivos diales duales del microondas LG.

Fácil de usar

Con solo dos mandos haz tu cocina más fácil y precisa

Cocina con total control y comodidad, logrando resultados perfectos en cada plato

Control preciso de la cocción con los intuitivos diales duales del microondas LG.

Cocina más limpia

Botones diseñados para mantenerse limpios sin esfuerzo

El diseño de los botones evita restos de comida y facilita la limpieza en segundos

LED potente que ilumina cada rincón

Iluminación LED mejorada para ver tus alimentos con claridad

LED que permite ver el interior y revisar el cocinado sin necesidad de abrir la puerta, evitando la pérdida de calor y ahorrando energía

La brillante iluminación LED del interior del microondas LG muestra claramente los alimentos.

La brillante iluminación LED del interior del microondas LG muestra claramente los alimentos.

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué puede causar que la luz del horno no se encienda?    

A.

Es posible que sea necesario reemplazar la bombilla o que el producto requiera reparación. Compruebe la bombilla y consulte el manual del usuario para obtener orientación.    

Q.

¿La energía del microondas atraviesa la pantalla de visualización de la puerta?    

A.

No. Los pequeños orificios de la pantalla de visualización están diseñados para dejar pasar la luz y que pueda ver el interior, al tiempo que bloquean el paso de la energía del microondas.

Q.

¿Se puede utilizar el microondas cuando está vacío?    

A.

No es recomendable. Utilizar el microondas sin alimentos ni líquidos en su interior puede causar daños.    

Q.

¿Por qué a veces los huevos explotan?    

A.

Durante la cocción, se puede acumular vapor dentro de la membrana de la yema, lo que provoca que esta explote. Para evitarlo, perfore la yema antes de cocinarla. No cocine huevos con cáscara en el microondas.    

RESUMEN

DIMENSIONES

MS2082F

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • País de origen

    China

  • Color de la puerta

    Negro

  • Diseño de la puerta

    Dividido

  • EasyClean

    No

  • Tipo de instalación

    Encimera

  • Color exterior

    Negro

  • Capacidad del horno (L)

    20

  • Tipo

    Solo

CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD

  • Añadir 30segundos

    No

  • Bloqueo infantil

    No

  • Avisador de acabado

  • EasyClean

    No

  • Temporizador de cocina

    No

  • Ajustes de hora

  • Plato giratorio activado/desactivado

    No

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS

  • Tipo de luz interior

    LED

  • Cómo cocinar

    Manual

  • Consumo Microondas (W)

    1050

  • Niveles de potencia de microondas

    5

  • Potencia del microondas (W)

    700

  • Capacidad del horno (L)

    20

  • Smart Inverter

    No

  • Potencia total consumida (W)

    1050

  • Tamaño del plato giratorio (mm)

    255

FUNCIONES DE CONTROL

  • Pantalla de control

    LCD

  • Ubicación del control

    Lateral derecho

  • Tipo de control

    Mando

MODOS DE COCCIÓN

  • Air Fry

    No

  • Cocción automática

    No

  • Auto recalentamiento

    No

  • Hornear

    No

  • Hornear con convección

    No

  • Defrost

  • Deshidratar

    No

  • Grill

    No

  • Inverter Defrost

    No

  • Fundir

    No

  • Memory Cook

    No

  • Prueba

    No

  • Asar

    No

  • Sensor Cook

    No

  • Sensor Reheat

    No

  • Cocción lenta

    No

  • Ablandar

    No

  • Convección de velocidad

    No

  • Speed Grill

    No

  • Cocción por etapas

    No

  • Cocción a vapor

    No

  • Calentar

    No

DISEÑO/ACABADO

  • Diseño de la cavidad

    Cuadrada

  • Color de la puerta

    Negro

  • Diseño del cristal de la puerta

    Fumado

  • Diseño exterior

    Vista panorámica tradicional

  • Color interior

    Gris

  • Color exterior

    Negro

  • Acabado antihuellas

    No

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)

    488 x 291 x 380

  • Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)

    439 x 258 x 339

  • Peso del producto (kg)

    9,6

ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES

  • Potencia de salida (W)

    700

  • Suministro energético requerido (Voltios/Hz)

    230V / 50Hz

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

  • Tag NFC activado

    No

  • SmartDiagnosis

    No

  • ThinQ(Wi-Fi)

    No

ACCESORIOS

  • Bandeja de cristal (ea)

    1

  • Anillo giratorio (ea)

    1

  • Eje giratorio (ea)

    1

  • Manual del usuario (ea)

    1

Qué opina la gente

