El lavado rápido de LG utiliza la tecnología TurboWash™ 360˚ para ofrecer una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.

Combina chorros 3D Multi Spray de alta presión con una bomba Inverter inteligente, que optimiza el caudal de agua, el uso de detergente y el movimiento del tambor para un lavado eficaz pero suave.

Este ciclo rápido ahorra tiempo sin comprometer el rendimiento de la limpieza ni el cuidado de los tejidos, por lo que es ideal para las cargas diarias cuando se dispone de poco tiempo.