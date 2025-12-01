We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Guía de instalación de lavadoras
Comprobaciones fundamentales antes de la instalación
¿Dónde puedo colocar una lavadora?
Comprobación de espacio
Garantiza un espacio suficiente para la instalación
Deja espacio libre por todos los lados para que la puerta se pueda abrir y cerrar, y así garantizar que la lavadora independiente se ajuste a las dimensiones estándar.
Manguera de suministro de agua
Verifica el tipo de grifo
Los grifos pueden ser con rosca o sin rosca, lo cual determina el tipo de conector necesario para las tuberías de entrada de agua y desagüe de la lavadora.
Nivelado
Mantén nivelado para mayor estabilidad
Mantén la lavadora nivelada ajustando las patas para reducir la vibración y el ruido. Añadir almohadillas antivibración puede proporcionar una estabilidad adicional.
Guía de instalación de lavadoras
Mira el vídeo guía para localizar el lugar adecuado y sigue los pasos para una instalación sencilla.
* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
¿Cómo apilo una secadora?
Kit de apilación
Configuración de ahorro de espacio
Utiliza el kit de apilación de LG para fijar la secadora sobre la lavadora y conseguir una configuración eficiente de lavadora-secadora apilable.
Kit de cajones
Configuración de fácil acceso
Coloca la ropa sucia en el estante extraíble para clasificarla y trasladarla fácilmente entre la lavadora y la secadora, manteniendo las manos libres.
Conexión de desagüe
Conectar la manguera de desagüe
Coloca la tapa antirretorno en el codo de conexión y, a continuación, conecta la manguera de desagüe opcional en el lado opuesto. Asegúrate de que la manguera no esté retorcida o pinzada.
Guía de instalación de secadoras
Mira el vídeo guía para localizar el lugar adecuado y sigue los pasos para una instalación sencilla.
* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
¿Cómo se ahorra espacio en el hogar con la lavadora secadora todo en uno?
Selección de espacio
Se instala en cualquier lugar adecuado
Se adapta a la mayoría de diseños de hogares, desde espacios compactos hasta configuraciones con lavadora y secadora empotradas, para lograr un aspecto uniforme.
Espacio de separación
Garantiza un espacio suficiente para la instalación
Deja al menos 2 cm a cada lado y 10 cm en la parte posterior para garantizar el flujo de aire adecuado. Evita hacer la instalación en áreas cerradas que están expuestas al calor o la humedad.
Comprobación de instalación
Verifica el funcionamiento adecuado después de la instalación
• Asegúrate de que la unidad esté nivelada sobre un suelo sólido y comprueba si hay vibraciones o ruidos inusuales.
• Confirma que el suministro de agua y el desagüe funcionan sin fugas.
* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
¿Por qué es conveniente el diseño vertical de LG WashTower™?
Comprobación de instalación
Asegura un espacio de instalación suficiente
• Deja 5 cm a cada lado, 10 cm en la parte trasera y al menos 177 cm de altura.
• Coloca sobre un piso firme y nivelado. Se recomienda usar almohadillas antideslizantes para una mayor estabilidad.
Comprobación de acceso
Comprueba la vía de acceso y el espacio de instalación
Ten en cuenta el tamaño de la unidad para garantizar un paso libre y llevarla a su sitio. Comprueba las escaleras, los pasillos y las puertas, y deja al menos 80 cm de espacio de entrada en la zona de instalación.
Conexión de desagüe
Conectar las mangueras de desagüe
Conecta ambas mangueras de desagüe de la lavadora y la secadora Únelas con la brida suministrada y fíjalas con el soporte acodado para evitar que las mangueras se doblen.
* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
Preguntas frecuentes sobre lavadoras
¿Dónde puedo colocar una lavadora o secadora de LG?
Las lavadoras y secadoras de LG se pueden instalar en una diversidad de espacios, incluidas cuartos de servicio, cocinas, habitaciones libres, balcones o armarios empotrados. Comprueba siempre las dimensiones y deja espacio libre en todos los lados para que las puertas puedan abrir completamente.
* Para obtener información detallada sobre el espacio de instalación, visita el sitio web de LG en www.lg.com/es para descargar el manual o ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente.
¿Cómo puedo comprobar el suministro de agua antes de la instalación?
Antes de la instalación, comprueba el tipo de grifo. Los grifos pueden ser roscados o sin rosca, y el conector adecuado para la entrada de agua de la lavadora dependerá de ello.
¿Necesito accesorios para apilar una secadora sobre una lavadora?
La tecnología LG TurboWash™ 360˚ ofrece un potente lavado rápido que realiza una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.
Al combinar chorros 3D Multi Spray con una bomba Inverter inteligente, la máquina optimiza el caudal de agua, la distribución del detergente y el movimiento del tambor para limpiar eficazmente sin comprometer el cuidado de los tejidos ni la calidad del lavado.
Es una solución rápida y eficaz que ahorra tiempo a la vez que protege su ropa.
¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?
El lavado rápido de LG utiliza la tecnología TurboWash™ 360˚ para ofrecer una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.
Combina chorros 3D Multi Spray de alta presión con una bomba Inverter inteligente, que optimiza el caudal de agua, el uso de detergente y el movimiento del tambor para un lavado eficaz pero suave.
Este ciclo rápido ahorra tiempo sin comprometer el rendimiento de la limpieza ni el cuidado de los tejidos, por lo que es ideal para las cargas diarias cuando se dispone de poco tiempo.