About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Guía de instalación de lavadoras

Comprobaciones fundamentales antes de la instalación

LavadoraSecadoraLavadora secadoraLG WashTower™
Lavadora
Inicio de la guía de compra

¿Dónde puedo colocar una lavadora?

Lavadora de carga frontal de LG instalada en un armario de color beis a la izquierda, con una planta a la derecha.

Fácil de colocar en espacios adecuados

Las lavadoras se pueden instalar en una diversidad de espacios, incluidas cuartos de servicio, cocinas, habitaciones libres o armarios empotrados.

Comprobación de espacio

Garantiza un espacio suficiente para la instalación

Deja espacio libre por todos los lados para que la puerta se pueda abrir y cerrar, y así garantizar que la lavadora independiente se ajuste a las dimensiones estándar.

Manguera de suministro de agua

Verifica el tipo de grifo

Los grifos pueden ser con rosca o sin rosca, lo cual determina el tipo de conector necesario para las tuberías de entrada de agua y desagüe de la lavadora.

Nivelado

Mantén nivelado para mayor estabilidad

Mantén la lavadora nivelada ajustando las patas para reducir la vibración y el ruido. Añadir almohadillas antivibración puede proporcionar una estabilidad adicional.

Guía de instalación de lavadoras

Mira el vídeo guía para localizar el lugar adecuado y sigue los pasos para una instalación sencilla.

Lavadora de carga frontal de LG con lista de comprobación de instalación previa que muestra las especificaciones, conexiones y requisitos del piso.

Lavadora de carga frontal de LG con lista de comprobación de instalación previa que muestra las especificaciones, conexiones y requisitos del piso.

* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas. 

¿Cómo apilo una secadora?

Lavadora y secadora de LG negras apiladas verticalmente dentro de un armario, con artículos almacenados a ambos lados, un lavabo a la izquierda y una ventana con un sofá a la derecha.

Apila y ahorra espacio

Apila la lavadora y secadora para ahorrar espacio en áreas de lavandería compactas, al tiempo que liberas espacio adicional para detergentes y otros artículos esenciales para la lavandería.

Kit de apilación

Configuración de ahorro de espacio

Utiliza el kit de apilación de LG para fijar la secadora sobre la lavadora y conseguir una configuración eficiente de lavadora-secadora apilable.

Kit de cajones

Configuración de fácil acceso

Coloca la ropa sucia en el estante extraíble para clasificarla y trasladarla fácilmente entre la lavadora y la secadora, manteniendo las manos libres.

Conexión de desagüe

Conectar la manguera de desagüe

Coloca la tapa antirretorno en el codo de conexión y, a continuación, conecta la manguera de desagüe opcional en el lado opuesto. Asegúrate de que la manguera no esté retorcida o pinzada.

Guía de instalación de secadoras

Mira el vídeo guía para localizar el lugar adecuado y sigue los pasos para una instalación sencilla.

Secadora de carga frontal de LG con lista de comprobación de instalación previa que muestra las especificaciones, conexiones, temperatura y requisitos del piso.

Lavadora de carga frontal de LG con lista de comprobación de instalación previa que muestra las especificaciones, conexiones y requisitos del piso.

* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas. 

¿Cómo se ahorra espacio en el hogar con la lavadora secadora todo en uno?

Lavadora-secadora de LG negra instalada dentro de un armario, con toallas colocadas a la derecha y botellas de champú con un lavabo visible a la izquierda.

Solución de colada compacta

La lavadora-secadora combinada de una sola unidad de LG, diseñada para espacios reducidos y fácil de trasladar, ofrece comodidad y flexibilidad.

Selección de espacio

Se instala en cualquier lugar adecuado

Se adapta a la mayoría de diseños de hogares, desde espacios compactos hasta configuraciones con lavadora y secadora empotradas, para lograr un aspecto uniforme.

Espacio de separación

Garantiza un espacio suficiente para la instalación 

Deja al menos 2 cm a cada lado y 10 cm en la parte posterior para garantizar el flujo de aire adecuado. Evita hacer la instalación en áreas cerradas que están expuestas al calor o la humedad.

Comprobación de instalación

Verifica el funcionamiento adecuado después de la instalación

• Asegúrate de que la unidad esté nivelada sobre un suelo sólido y comprueba si hay vibraciones o ruidos inusuales.

• Confirma que el suministro de agua y el desagüe funcionan sin fugas.

* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas. 

¿Por qué es conveniente el diseño vertical de LG WashTower™?

LG WashTower instalado dentro de un armario, con un tendedero inclinado a la izquierda junto al espejo del baño, el lavabo y las toallas, y plantas, con toallas dobladas a la derecha.

Una única unidad, configuración simple

LG WashTower™ combina lavadora y secadora en una única unidad que encaja a la perfección en espacios pequeños. El panel de control central proporciona un acceso fácil a ambas sin agacharse ni ponerse de puntillas.

Comprobación de instalación

Asegura un espacio de instalación suficiente

• Deja 5 cm a cada lado, 10 cm en la parte trasera y al menos 177 cm de altura.

• Coloca sobre un piso firme y nivelado. Se recomienda usar almohadillas antideslizantes para una mayor estabilidad.

Comprobación de acceso

Comprueba la vía de acceso y el espacio de instalación

Ten en cuenta el tamaño de la unidad para garantizar un paso libre y llevarla a su sitio. Comprueba las escaleras, los pasillos y las puertas, y deja al menos 80 cm de espacio de entrada en la zona de instalación.

Conexión de desagüe

Conectar las mangueras de desagüe

Conecta ambas mangueras de desagüe de la lavadora y la secadora Únelas con la brida suministrada y fíjalas con el soporte acodado para evitar que las mangueras se doblen.

* Las características e instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y vídeos son solo ilustrativos. Consulta el manual del propietario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas. 

Explora más, elige bien

Gama de lavadoras y secadoras LG frente a una pared beis. Incluye una secadora, una lavadora de carga frontal con la puerta abierta, una lavadora-secadora integrada y una WashTower. A la derecha se ve un bosque

What type are you looking for?

Más información
Primer plano de panel de control de lavadora LG negra. La pantalla indica “Detecting Load Level”, con el botón de encendido a la izquierda y una mano pulsando el botón de la derecha.

Which size fits your needs?

Más información
Primer plano del panel de control de lavadora LG que detecta el nivel de carga de la colada

What features do you need?

Más información

Preguntas frecuentes sobre lavadoras

¿Dónde puedo colocar una lavadora o secadora de LG?

Las lavadoras y secadoras de LG se pueden instalar en una diversidad de espacios, incluidas cuartos de servicio, cocinas, habitaciones libres, balcones o armarios empotrados. Comprueba siempre las dimensiones y deja espacio libre en todos los lados para que las puertas puedan abrir completamente.

 

* Para obtener información detallada sobre el espacio de instalación, visita el sitio web de LG en www.lg.com/es para descargar el manual o ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente.

¿Cómo puedo comprobar el suministro de agua antes de la instalación?

Antes de la instalación, comprueba el tipo de grifo. Los grifos pueden ser roscados o sin rosca, y el conector adecuado para la entrada de agua de la lavadora dependerá de ello.

¿Necesito accesorios para apilar una secadora sobre una lavadora?

La tecnología LG TurboWash™ 360˚ ofrece un potente lavado rápido que realiza una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.

Al combinar chorros 3D Multi Spray con una bomba Inverter inteligente, la máquina optimiza el caudal de agua, la distribución del detergente y el movimiento del tambor para limpiar eficazmente sin comprometer el cuidado de los tejidos ni la calidad del lavado.

Es una solución rápida y eficaz que ahorra tiempo a la vez que protege su ropa.

Más información

¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?

El lavado rápido de LG utiliza la tecnología TurboWash™ 360˚ para ofrecer una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.

Combina chorros 3D Multi Spray de alta presión con una bomba Inverter inteligente, que optimiza el caudal de agua, el uso de detergente y el movimiento del tambor para un lavado eficaz pero suave.

Este ciclo rápido ahorra tiempo sin comprometer el rendimiento de la limpieza ni el cuidado de los tejidos, por lo que es ideal para las cargas diarias cuando se dispone de poco tiempo.

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO