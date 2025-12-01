Hay varios factores que influyen en la eficiencia energética de una lavadora, además del modelo en sí:

• Capacidad de carga: Evita sobrecargar el tambor para garantizar la eficiencia y evitar daños.

• Temperatura de lavado: Las temperaturas más bajas pueden reducir el consumo de energía. Se recomienda lavar a 20 °C o menos.

• Selección del ciclo: Los ciclos más largos y a menor temperatura suelen ser más eficientes.

• Uso de detergente: Utilizar la cantidad correcta de detergente evita que la máquina trabaje más de lo necesario.

• Antigüedad de la máquina: Los modelos más nuevos suelen incorporar las últimas tecnologías de ahorro energético.