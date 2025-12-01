• Algodón: Ideal para tus prendas de algodón de uso diario, este ciclo combina diversos movimientos del tambor para limpiar a fondo los tejidos. Perfecto para camisetas clásicas y ropa de cama.

• Tejido mixto: Una opción versátil para una gran variedad de tejidos, excepto prendas especiales como la seda o la ropa deportiva. Es tu mejor opción para una carga mixta de ropa.

• Sintético: Para aquellas prendas que no necesitan planchado después del lavado, como las de poliamida y poliéster, este ciclo es un salvavidas.

• Edredón: Diseñado para artículos más grandes, como colchas y almohadas, perfecto para darle una vuelta cada temporada.