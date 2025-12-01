About Cookies on This Site

Lavadoras y secadoras

Inteligente y eficiente. Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida.

Descubre una gama completa de electrodomésticos para el lavado de ropa diseñados para satisfacer tus necesidades diarias. 

Lavadora y secadora LG instaladas bajo una encimera en una sala para lavandería con estantes y elementos decorativos

Lavado con tecnología AI

El nuevo estándar

Soluciones avanzadas para el lavado de ropa con control inteligente y cuidado suave para los tejidos.

Inteligencia afectuosa para ti

La IA de LG se encarga de tu colada diaria para que puedas disfrutar de los momentos más agradables de la vida.

Más información
Primer plano del chip procesador AI Core-Tech montado en una placa de circuito oscuro con líneas y conexiones luminosas
Camiseta blanca con efecto de escaneo de luz digital roja y azul en el centro, sobre un fondo negro
Cuidado de los tejidos

Ciclos optimizados¹⁾ adaptados a cada carga. Protege los tejidos al tiempo que mejora la eficiencia de la colada.

Vista frontal de la puerta de una lavadora LG con una camiseta dentro y un gráfico circular de progreso que va disminuyendo alrededor del cristal
Eficiencia energética

Ahorra energía²⁾ con un control del inversor preciso y algoritmos³⁾ inteligentes para colada.

Vista frontal de una lavadora LG negra con un gráfico de ondas sonoras y un icono de dB que indica el nivel de ruido reducido
Bajo nivel de ruido y vibraciones

Bajo nivel de ruido con una conexión directa al motor y la reducción de la vibración con componentes integrados⁴⁾.

Dos lavadoras LG; la de la izquierda es de carga frontal oscura y la de la derecha muestra una chaqueta rosa con el chip AI DD y los iconos superpuestos de 6 Motion

Lavadora

AI DD™

AI DD™ utiliza el aprendizaje profundo y el sistema 6 Motion Direct Drive para analizar los tipos de tejidos y optimizar cada lavado. Proporciona un cuidado personalizado, mejora la eficiencia y ayuda a reducir el desgaste de los tejidos⁵⁾.

AI DD™ Más información
Secadora LG con vista en corte que muestra AI DUAL Inverter a la izquierda y el modelo de carga frontal totalmente oscuro a la derecha

Secadora

AI DUAL Inverter™

La IA detecta con precisión el peso y la humedad para personalizar el tiempo de secado y la temperatura⁶⁾, con el respaldo de una garantía de 10 años⁷⁾.

AI DUAL Inverter™ Más información
LG WashTower con secadora en la parte superior y lavadora en la parte inferior, instalada en una sala para colada con estantes y ropa colgada
LG WashTower™

Con su formato integrado y el control central, LG WashTower™ permite realizar una colada sencilla con diseño moderno y compacto.

Más información
Sistema de cuidado de ropa LG Styler instalado en un moderno vestidor, rodeado de estantes, cajones y ropa colgada
Styler™

LG Styler™ mantiene la frescura e higiene de tu ropa con cuidados basados en el vapor que eliminan los olores y los gérmenes⁸⁾.

Más información

* Los artículos de piel, cuero o seda solo deben tratarse con el ciclo Air Fresh.

Características destacadas

Innovación diseñada para aportar comodidad a tu ritmo diario.

Vista frontal de lavadora LG blanca sobre fondo verde con la etiqueta de eficiencia energética A -30 % en la esquina
Eficiencia energética

Ahorra energía²⁾ cada día con una colada eficiente e inteligente.

Más información
Vista frontal de la lavadora LG negra con flechas que apuntan hacia fuera desde la abertura del tambor para indicar su gran capacidad
Mayor capacidad

Maneja fácilmente cargas más grandes con una mayor capacidad del tambor⁹⁾.

Más información
Mano sosteniendo un smartphone que muestra la aplicación LG ThinQ vinculada a una lavadora y una secadora instaladas una al lado de la otra en una sala para colada con ropa
LG ThinQ™

Controla tus electrodomésticos de forma remota con la aplicación LG ThinQ y wifi¹⁰⁾.

Más información

Guía completa para
preparar tu colada

Ayuda paso a paso para elegir el producto adecuado y preparar tu espacio.

Gama de lavadoras y secadoras LG con iconos que indican el color, la capacidad y el consumo energético. Lavadora blanca, secadora negra y WashTower verde-beige

Guía de compra

Encuentra la perfecta para ti,
toma la decisión correcta

Compara tamaños y características, y obtén consejos que te ayudarán a elegir con confianza.

Encuentra la perfecta para ti,<Br> toma la decisión correcta Más información

Guía de compra

Encuentra la perfecta para ti, toma la decisión correcta

Compara tamaños, características y consejos que te ayudarán a elegir con confianza.

Más información

Guía de instalación

Verifica el espacio, planifica la disposición

Sigue estos sencillos pasos para preparar una disposición e instalación sin problemas.

Más información

Consejos útiles, proporcionados por LG

Prueba consejos sencillos y fáciles para utilizar mejor los electrodomésticos.

Vista frontal de la lavadora LG instalada en un espacio tipo armario con puertas abiertas y ropa dentro del tambor

Desmontando los mitos sobre la capacidad de las lavadoras Slim

Más información
Primer plano de unas manos quitando pelusas rosas de la rejilla del filtro de una secadora

Guía de secadoras con bomba de calor

Más información
Persona sosteniendo una pila de prendas de punto dobladas en colores neutros, incluyendo jerséis color crema, beige y gris oscuro

Colada inteligente: Domina los días de colada con las secadoras inteligentes de LG

Más información

* Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

 

1) Ciclos optimizados

- Después de 10 lavados, la selección de ciclo predeterminada se establece en el ciclo más utilizado.

- Una vez que se eligen las mismas opciones para un curso concreto tres veces consecutivas, también se seleccionan automáticamente.

 

2) Eficiencia energética

- 55 %/40 %/30 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según se define en el Reglamento (UE) 2019/2014. La clase energética A-55 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva lavadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

- 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++, según se define en el Reglamento (UE) 392/2012. Configurada en el programa Eco. La clase energética A+++-26 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva secadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

 

3)

- 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++, según se define en el Reglamento (UE) 392/2012. Configurada en el programa Eco. La clase energética A+++-26 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva secadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

 

4) Bajo nivel de ruido y vibraciones

- Las lavadoras LG seleccionadas cuentan con la calificación Triple A en cuanto a eficiencia energética, centrifugado y nivel de ruido.

- Prueba interna de laboratorio de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

- Las clasificaciones de energía, giro y ruido se ajustan al Reglamento (UE) EU 2019/2014.

- Los resultados pueden variar dependiendo del entorno de uso.

- Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excepto el tipo Slim).

 

5)

- Probado por Intertek en enero de 2023.

- Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W).

- La detección con IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam.

- El lavado con IA solo debe utilizarse con tejidos similares [not all fabric is detected] y detergentes adecuados.

- Los resultados reales pueden variar dependiendo de las prendas y el entorno.

 

6) AI Dry™

- Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo Al Dry™ mostró una reducción del 32,1 % en el tiempo de secado y una disminución del 9,1 % en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos delicados (camisas mixtas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa, y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.

- La detección con IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ se debería usar solamente con tipos de tejidos similares [not all fabric is detected].

 

7)

- 10 años de garantía para el compresor/motor.

- Esta garantía de piezas es aplicable únicamente al compresor/motor; se cobrarán los gastos de mano de obra.

 

8)

- Probado por Intertek: Eficacia probada para esterilizar el 99,9 % de E. coli y S. epidermidis.

- Aprobado por BAF: Ofrece un rendimiento respaldado por la aprobación de la BAF (British Allergy Foundation) y previene los alérgenos que pueden causar enfermedades respiratorias y cutáneas.

 

9) Mayor capacidad

- El número del amortiguador de fricción y el equilibrio del peso pueden variar en función del modelo.

- Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad) 615 Profundidad: F4Y9LDP2W frente a F14U1JBSK2 / 565 Profundidad: F4Y7RYW2W frente a FH4U2VCNW2 / 475 Profundidad: F2Y7FYPYH frente a F2J8HYP2W.

 

10) LG ThinQ

- Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulta la disponibilidad del servicio con tu distribuidor local o con LG.

VENDEDOR AUTORIZADO