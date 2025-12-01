* Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

1) Ciclos optimizados

- Después de 10 lavados, la selección de ciclo predeterminada se establece en el ciclo más utilizado.

- Una vez que se eligen las mismas opciones para un curso concreto tres veces consecutivas, también se seleccionan automáticamente.

2) Eficiencia energética

- 55 %/40 %/30 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según se define en el Reglamento (UE) 2019/2014. La clase energética A-55 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva lavadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

- 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++, según se define en el Reglamento (UE) 392/2012. Configurada en el programa Eco. La clase energética A+++-26 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva secadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

3)

- 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++, según se define en el Reglamento (UE) 392/2012. Configurada en el programa Eco. La clase energética A+++-26 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva secadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

4) Bajo nivel de ruido y vibraciones

- Las lavadoras LG seleccionadas cuentan con la calificación Triple A en cuanto a eficiencia energética, centrifugado y nivel de ruido.

- Prueba interna de laboratorio de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

- Las clasificaciones de energía, giro y ruido se ajustan al Reglamento (UE) EU 2019/2014.

- Los resultados pueden variar dependiendo del entorno de uso.

- Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excepto el tipo Slim).

5)

- Probado por Intertek en enero de 2023.

- Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W).

- La detección con IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam.

- El lavado con IA solo debe utilizarse con tejidos similares [not all fabric is detected] y detergentes adecuados.

- Los resultados reales pueden variar dependiendo de las prendas y el entorno.

6) AI Dry™

- Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo Al Dry™ mostró una reducción del 32,1 % en el tiempo de secado y una disminución del 9,1 % en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos delicados (camisas mixtas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa, y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.

- La detección con IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ se debería usar solamente con tipos de tejidos similares [not all fabric is detected].

7)

- 10 años de garantía para el compresor/motor.

- Esta garantía de piezas es aplicable únicamente al compresor/motor; se cobrarán los gastos de mano de obra.

8)

- Probado por Intertek: Eficacia probada para esterilizar el 99,9 % de E. coli y S. epidermidis.

- Aprobado por BAF: Ofrece un rendimiento respaldado por la aprobación de la BAF (British Allergy Foundation) y previene los alérgenos que pueden causar enfermedades respiratorias y cutáneas.

9) Mayor capacidad

- El número del amortiguador de fricción y el equilibrio del peso pueden variar en función del modelo.

- Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad) 615 Profundidad: F4Y9LDP2W frente a F14U1JBSK2 / 565 Profundidad: F4Y7RYW2W frente a FH4U2VCNW2 / 475 Profundidad: F2Y7FYPYH frente a F2J8HYP2W.

10) LG ThinQ

- Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulta la disponibilidad del servicio con tu distribuidor local o con LG.