Monitor LG Panel VA: 1920 x 1080, 250 cd/m², 3000:1, diag. FreeSync. Entrdas: 2xHDMI1.4, 1xD-Sub, VESA 100 x 100 mm

Características principales

  • La pantalla con curvatura 1500R y formato 16:9 es ideal para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y programas simultáneamente.
  • Tecnología AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
  • Diseño virtualmente sin bordes en 3 lados, para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones lado a lado
  • Ratio de contraste de color 3000:1 gracias al panel VA
  • Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+
Más
Pantalla Curva Full HD de 32 pulgadas

Cuando ves colores más exactos, cambia la historia.*

El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.

El monitor permite visualizar colores más exactos a la vez que muestra varios programas a la vez gracias a la pantalla de 32 pulgadas con curvatura de 1500R, mejorando la productividad.

*Comparado con panel IPS
Los 100Hz proporcionan transiciones suaves de fotogramas en varios programas.

Imagen nítida
y fluida.

Sus 100Hz* proporcionan transiciones suaves de fotogramas en varios programas. También te permite disfrutar de tus videojuegos con menos cuadros interrumpidos y efecto fantasma.

*Permite una frecuencia de actualización hasta 75Hz conectado con D-sub.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Reduce la fatiga ocular con las funciones Eye-Care

Modo Lectura

Ajusta la temperatura del color y la luminosidad, permite una condición óptima para leer en el monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y ofrece un entorno de trabajo cómodo para los ojos.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Las características pueden diferir según las condiciones de uso real del usuario.

Disfruta de una experiencia de juego fluida

AMD FreeSync™

Imagen nítida y fluida

Con la tecnología AMD FreeSync™, disfruta de toda la acción sin parpadeos. Experimenta un movimiento fluido y perfecto en los juegos rápidos y de alta resolución. Además, elimina la vibración y fragmentación de imagen.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Comparación con AMD FreeSync™ activado (a la derecha) y desactivado (a la izquierda).

  • DESACTIVADO
  • ACTIVADO
Estabilizador de Negros

Tus enemigos no tendrán dónde esconderse

El estabilizador de negros proporciona a los jugadores una visibilidad completa. Los jugadores podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en las zonas más oscuras.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*La característica puede variar en función de las condiciones y el entorno de uso del usuario.

OnScreen Control permite una interfaz de usuario sencilla.
OnScreen Control

Interfaz de usuario sencilla y fácil

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clicks del ratón.
Interfaz de usuario sencilla y fácil Descarga

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.

Diseño ergonómico

Trabaja más cómodamente

Su diseño de 3 lados prácticamente sin bordes te permite mayor inmersión y su peana se puede ajustar para cambiar la inclinación.

Este monitor tiene un diseño de 3 lados prácticamente sin bordes y permite ajustes de inclinación.

*Ángulo de inclinación -5-20º

Conectividad

HDMI1.4 icon.

HDMI1.4

D-sub icon.

D-sub

Salida de audio

Salida de audio

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Imprimir

Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Curvatura

    1500R

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    Monitor PC

  • Año

    Y23

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.3637 x 0.3637

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    3000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Curvatura

    1500R

  • Gama de colores (mín.)

    NTSC 68% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación Contraste (Min.)

    1800:1

  • Tamaño [cm]

    80.0

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • D-Sub

    SÍ(1ea)

  • KVM integrado

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    SÍ(2ea)

  • Conexión en cadena

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • Versión DP

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • Salida de auriculares

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Salida de línea

    NO

  • Entrada de micrófono

    NO

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    NO

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

    NO

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    NO

  • Puerto USB descendente

    NO

  • Puerto USB ascendente

    NO

  • USB-C (Transmisión de datos)

    NO

  • USB-C (Transmisión de energía)

    NO

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    NO

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Brillo automático

    NO

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    NO

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

    NO

  • Modo Lector

  • Contador FPS

    NO

  • VRR

    NO

  • Super Resolución

  • Dolby Vision

    NO

  • Pantalla VESAHDR™

    NO

  • Tecnología Mini-LED

    NO

  • Tecnología Nano IPS

    NO

  • Pol. ancho verdadero avanzado

    NO

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    NO

  • OverClocking

    NO

  • Tecla definida por el usuario

    NO

  • Auto Input Switch

  • Iluminación LED RGB

    NO

  • Cámara

    NO

  • Micrófono

    NO

  • Efecto HDR

    NO

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

SONIDO

  • Audio Maxx

    NO

  • Graves intensos

    NO

  • Altavoz

    NO

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    783 x 585 x 224

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    708.2 x 512.4 x 233.4

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    708.2 x 421.4 x 92.2

  • Peso en el envío [kg]

    8.53

  • Peso con soporte [kg]

    6.2

  • Peso sin soporte [kg]

    5.14

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    31W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    Menos de 0,3 W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

ACCESORIO

  • Puerto de pantalla

    NO

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

  • Mando a distancia

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A a B

    NO

  • USB-C

    NO

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

    NO

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

    NO

  • Centro de control LG UltraGear

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

