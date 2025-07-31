We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Panel VA: 1920 x 1080, 250 cd/m², 3000:1, diag. FreeSync. Entrdas: 2xHDMI1.4, 1xD-Sub, VESA 100 x 100 mm
Características principales
- La pantalla con curvatura 1500R y formato 16:9 es ideal para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y programas simultáneamente.
- Tecnología AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
- Diseño virtualmente sin bordes en 3 lados, para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones lado a lado
- Ratio de contraste de color 3000:1 gracias al panel VA
- Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+
Cuando ves colores más exactos, cambia la historia.*
El monitor permite visualizar colores más exactos a la vez que muestra varios programas a la vez gracias a la pantalla de 32 pulgadas con curvatura de 1500R, mejorando la productividad.
*Permite una frecuencia de actualización hasta 75Hz conectado con D-sub.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Reduce la fatiga ocular con las funciones Eye-Care
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Las características pueden diferir según las condiciones de uso real del usuario.
Disfruta de una experiencia de juego fluida
Imagen nítida y fluida
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Comparación con AMD FreeSync™ activado (a la derecha) y desactivado (a la izquierda).
- DESACTIVADO
- ACTIVADO
Tus enemigos no tendrán dónde esconderse
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*La característica puede variar en función de las condiciones y el entorno de uso del usuario.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.
Trabaja más cómodamente
Este monitor tiene un diseño de 3 lados prácticamente sin bordes y permite ajustes de inclinación.
*Ángulo de inclinación -5-20º
Conectividad
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Características Principales
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Curvatura
1500R
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
Monitor PC
Año
Y23
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
VA
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3637 x 0.3637
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
3000:1
Gama de colores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Curvatura
1500R
Gama de colores (mín.)
NTSC 68% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100
Brillo (mín.) [cd/m²]
200
Relación Contraste (Min.)
1800:1
Tamaño [cm]
80.0
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
NO
D-Sub
SÍ(1ea)
KVM integrado
NO
DVI-D
NO
HDMI
SÍ(2ea)
Conexión en cadena
NO
DisplayPort
NO
Versión DP
NO
Thunderbolt
NO
USB-C
NO
Salida de auriculares
3-pole (Sound Only)
LAN (RJ-45)
NO
Salida de línea
NO
Entrada de micrófono
NO
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
NO
Thunderbolt (Transmisión de datos)
NO
Thunderbolt (Transmisión de energía)
NO
Puerto USB descendente
NO
Puerto USB ascendente
NO
USB-C (Transmisión de datos)
NO
USB-C (Transmisión de energía)
NO
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
NO
AMD FreeSync™
FreeSync
Brillo automático
NO
Debilidad de Color
SÍ
Ahorro inteligente de energía
SÍ
Color Calibrado en Fábrica
NO
PIP
NO
PBP
NO
A prueba de parpadeos
SÍ
NVIDIA G-Sync
NO
Sincronización dinámica de acciones
SÍ
Estabilizador de negro
SÍ
Retículo
NO
Modo Lector
SÍ
Contador FPS
NO
VRR
NO
Super Resolución
SÍ
Dolby Vision
NO
Pantalla VESAHDR™
NO
Tecnología Mini-LED
NO
Tecnología Nano IPS
NO
Pol. ancho verdadero avanzado
NO
Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento
NO
OverClocking
NO
Tecla definida por el usuario
NO
Auto Input Switch
SÍ
Iluminación LED RGB
NO
Cámara
NO
Micrófono
NO
Efecto HDR
NO
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
SONIDO
Audio Maxx
NO
Graves intensos
NO
Altavoz
NO
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
783 x 585 x 224
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
708.2 x 512.4 x 233.4
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
708.2 x 421.4 x 92.2
Peso en el envío [kg]
8.53
Peso con soporte [kg]
6.2
Peso sin soporte [kg]
5.14
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
31W
Consumo de energía (CC apagada)
Menos de 0,3 W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
Puerto de pantalla
NO
DVI-D
NO
D-Sub
NO
HDMI
SÍ
Mando a distancia
NO
Thunderbolt
NO
USB A a B
NO
USB-C
NO
APLICACIÓN SW
Controlador doble
NO
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
NO
Centro de control LG UltraGear
NO
LG UltraGear™ Studio
NO
OnScreen Control (LG Screen Manager)
SÍ
