Monitor LG UltraFine 32", 4K UHD (3840x2160), AMD FreeSync, HDR10, DCI-P3 90%, altavoces integrados, diseño ergonómico.
Detalles dominados
Claridad visual y colores vibrantes con el monitor LG UHD 4K HDR10. Con su amplia pantalla de 31,5 pulgadas, podrás trabajar de forma eficiente y sumergirte en tu contenido favorito.
El monitor LG UHD 4K te permite disfrutar de los contenidos 4K y HDR10 tal y como has soñado
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Mejora tus juegos con 4K y HDR10
Experiencia de juego envolvente
32UR550 no solo te aporta emoción con su gran calidad de imagen y sonido estéreo (con Waves MaxxAudio®), sino que también te proporciona AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para que puedas disfrutar de tus juegos favoritos.
Mejora tus juegos con 4K y HDR
*Las características pueden variar en función de las condiciones y el uso que le de el usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
AMD FreeSync™
Movimiento rápido y fluido
Con la tecnología AMD FreeSync™, podrás disfrutar de movimientos fluidos y nítidos en juegos de alta resolución y de ritmo acelerado. Elimina prácticamente la fragmentación de la imagen, proporcionando una experiencia de juego envolvente.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y AMD FreeSync™.
DAS no aplicado
DAS aplicado
Dynamic Action Sync
Interacción en tiempo real y sin retrasos
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real y responder rápidamente.
*Las características pueden variar en función de las condiciones y el uso que le de el usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Off
- On
Black Stabilizer
Ataca primero en la oscuridad
Evita que los francotiradores se oculten en los lugares más oscuros y escapa rápidamente.
*Las características pueden variar en función de las condiciones y el uso que le de el usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Disfruta tus contenidos en 4K y HDR10
Una experiencia más vívida y realista
Sumérgete en impresionantes efectos visuales que dan vida a tu entretenimiento en streaming gracias a HDR10 con una gran calidad de imagen y una amplia gama de colores con DCI-P3 90% (Tip.) en tu monitor LG UHD 4K.
El monitor te permite disfrutar de contenidos 4K y HDR.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El servicio de streaming OTT sólo está disponible conectando un dispositivo OTT a un monitor. El dispositivo OTT y el mando a distancia no están incluidos en la caja (se venden por separado).
OnScreen Control
Interfaz de usuario fácil y sencilla
Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz clic en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Crea tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes en inclinación, giro y altura.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
31.5
Tamaño (cm)
80
Resolución
3840 x 2160
Tipo de panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño de Pixel
0.06053 x 0.18159
Brillo (Mín.)
200
Brillo (Típ.)
250
Pico de Brillo (Min.)
N/A (HDR)
Pico de Brillo (Típ.)
250
Gamut de Color (Mín.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Gamut de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profundidad de Color (Nº de colores)
1.07B
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Ratio de Contraste (Mín.)
2100:1
Ratio de Contraste (Típ.)
3000:1
Velocidad de Respuesta
4ms (GtG at Faster)
Ángulo de Visión (RC≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Tratamiento Superficial
Anti-reflejos
ALIMENTACIÓN
Tipo de Alimentación
Alimentación Externa (Adaptador a red)
Entrada en CA (AC Input)
100~240V (50/60Hz)
Salida en CC (DC Output)
48W (19V 2.53A)
Consumo de Potencia (Típ.)
45W
Consumo de Potencia (Máx.)
135W
Consumo de Potencia (Modo Reposo)
0.5W
Consumo de Potencia (DC Off)
< 0.3W
ACCESORIOS
Adaptador de Corriente
SÍ
Adaptador de Corriente (Color)
Negro
Cable de alimentación
SÍ
Cable de Alimentación (Color/Longitud)
Negro / 1.5m
Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)
No
Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Color/Longitud)
No
Cable DVI-D
No
Cable DVI-D (Color/Longitud)
No
Cable HDMI
SÍ
Cable HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1.5m
Cable Display Port
No
Cable Display Port (Color/Longitud)
No
Cable Mini DisplayPort a DisplayPort
No
Cable mDP to DP (Color/Longitud)
No
Cable Thunderbolt
No
Cable Thunderbolt (Color/Longitud)
No
Cable USB Tipo C
No
Cable USB Type C (Color/Longitud)
No
Adaptador USB Tipo C a Tipo A
No
Adaptador USB Tipo C a Tipo A (Color)
No
Cable USB Tipo A a Tipo B
No
Cable USB Tipo A a Tipo B (Color/Longitud)
No
Cable USB 3.0 de subida
No
Cable USB 3.0 de subida (Color/Longitud)
No
Cable PC Audio
No
Cable PC Audio (Color/Longitud)
No
Control Remoto (mando)
No
Control Remoto (Color)
No
Magic Remote
No
Pilas
No
Informe / Reporte Calibración (en Papel)
SÍ
CONECTIVIDAD
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)
No
DVI
No
HDMI
SÍ (x2)
HDMI Version
2.0
HDMI (Frecuencia V)
48~60Hz
Máxima frecuencia de actualización
60
DisplayPort
SÍ (x1)
Versión DisplayPort
1.4
Thunderbolt™
No
USB-C
No
USB de entrada (Tipo A o Tipo B)
No
USB de salida (Genérico, Tipo A)
No
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
No
S/W
LG Calibration Studio (TrueColorPro)
No
Dual Controller (Operación en PBP)
SÍ
OnScreen-Control
SÍ
LG UltraGear™ Studio
No
SONIDO
Entrada de Audio (PC IN)
No
Entrada de Micrófono
No
Salida para Auriculares
SÍ
Salida de Línea (Line out)
No
Altavoces
SÍ
Potencia Altavoces (W)
5W
Nº de Canales Altavoces
x2
Conectividad Bluetooth
No
Ecualización Maxx Audio
SÍ
Ecualización Rich Bass
No
VENTAS
BOL
Abril 24
Categoría 1 (GAMA MADRE)
ULTRAWIDE
CUALIDADES/ATRIBUTOS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
No
Efecto HDR
SÍ
Tecnología Nano IPS™
No
Gamut de Color Amplio
No
Color Calibrado (de fábrica)
SÍ
Calibración de Color (por H/W)
No
Brillo Automático
No
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe)
SÍ
Modo Imagen
(Contenidos no HDR) --> Customizado, Vívido, Efecto HDR, Lectura, Cine, sRGB, DCI-P3, FPS, RTS, Asistente de Color / (Contenidos HDR) --> Customizado, Vívido, Cine, FPS, RTS
Modo Lectura
SÍ
Asistente de Color (Colour Weakness)
SÍ
Quick Start+
No
Sleep timer
No
SuperResolution+
SÍ
1ms Motion Blur Reduction
No
Tecnología NVIDIA G-Sync™
No
Tecnología AMD FreeSync™
SÍ
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros)
SÍ
Tecnología DynaMic Action Sync
SÍ
Crosshair (Cruceta Shooter)
No
FPS Counter
No
OverClocking
No
User Define Key
No
Auto Input Switch
No
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación)
No
Smart Energy Saving
SÍ
OSD Language
17 países (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Sueco, Finlandés, Portugués, Portugués (Brasil), Polaco, Ruso, Turco, Ucraniano, Chino, Chino Tradctional, Japonés, Coreano)
WebCam
No
Micrófono
No
Otras (Características)
No
CUMPLIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES
TCO
No
EPA 7.0
No
TUV-TYPE
SÍ
TUV-GS
No
TUV-Ergo
No
CB
SÍ
UL (cUL)
SÍ
FCC-B
SÍ
EPEAT (USA)
No
EPEAT (Germany)
No
ErP
SÍ
CE
SÍ
BIS (for India)
SÍ
VCCI (for Japan)
SÍ
BSMI (for Taiwan)
No
KC (for Rep. of Korea)
SÍ
CCC (for china)
SÍ
Thunderbolt
No
USB-C (USB-IF)
No
USB-C (VESA)
No
VESA wall mount standard
No
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos)
Color (Front Cabinet)
Negro con textura
Color (Middle Cabinet)
Negro con textura
Color (Back Cover)
Negro con textura
Color (Stand Body)
Negro con textura
Color (Stand Base)
Negro con textura
Ajustes en la Posición del Monitor
Inclinación (Eje Horizontal)/Altura/Giro (eje vertical)
Inclinación (eje H)
-5~20º
Rango Altura
110
Pivote
Sentido horario
Montaje en Pared (VESA) [mm]
100 x 100
Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)
714.3 x 595.9 x 239.3 (Arriba) 714.3 x 485.9 x 226.7 (Abajo)
Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)
714.3 x 420.0 x 45.7
Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)
821 x 507 x 230
Peso [con peana] (kg)
7.0
Peso [sin peana] (kg)
5.2
Peso [embalado] (kg)
10.6
Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC)
252 / 504 / 560 ea
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
