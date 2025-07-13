Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraFine 32", 4K UHD (3840x2160), AMD FreeSync, HDR10, DCI-P3 90%, altavoces integrados, diseño ergonómico.
32UR550_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraFine 32", 4K UHD (3840x2160), AMD FreeSync, HDR10, DCI-P3 90%, altavoces integrados, diseño ergonómico.

32UR550_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraFine 32", 4K UHD (3840x2160), AMD FreeSync, HDR10, DCI-P3 90%, altavoces integrados, diseño ergonómico.

32UR550-B
LG Monitor LG UltraFine 32", 4K UHD (3840x2160), AMD FreeSync, HDR10, DCI-P3 90%, altavoces integrados, diseño ergonómico., 32UR550-B

Características principales

  • Panel VA (3840 x 2160) en formato 16:9.
  • Disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
  • Colores más vivos y mejor contraste.
  • Accede a los ajustes de tu monitor de manera fácil y rápida.
  • Amplía contenido sin perder resolución ni nitidez gracias a su tecnología.
Más
LG UHD Monitor 4K

LG UHD Monitor 4K

Detalles dominados

Claridad visual y colores vibrantes con el monitor LG UHD 4K HDR10. Con su amplia pantalla de 31,5 pulgadas, podrás trabajar de forma eficiente y sumergirte en tu contenido favorito.

El monitor LG UHD 4K te permite disfrutar de los contenidos 4K y HDR10 tal y como has soñado

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla

31,5 UHD 4K (3840x2160)

Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes

Calidad de imagen
HDR10
DCI-P3 90% (Tip.)
Características
AMD FreeSync™
Ajustable en inclinación, altura y giro
Mejora tus juegos con 4K y HDR10

Experiencia de juego envolvente

32UR550 no solo te aporta emoción con su gran calidad de imagen y sonido estéreo (con Waves MaxxAudio®), sino que también te proporciona AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para que puedas disfrutar de tus juegos favoritos.

Mejora tus juegos con 4K y HDR

*Las características pueden variar en función de las condiciones y el uso que le de el usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

AMD FreeSync™

Movimiento rápido y fluido

Con la tecnología AMD FreeSync™, podrás disfrutar de movimientos fluidos y nítidos en juegos de alta resolución y de ritmo acelerado. Elimina prácticamente la fragmentación de la imagen, proporcionando una experiencia de juego envolvente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Comparación del modo 'OFF' (imagen izquierda) y AMD FreeSync™.

  • DAS no aplicado

  • DAS aplicado

Dynamic Action Sync

Interacción en tiempo real y sin retrasos

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real y responder rápidamente.

*Las características pueden variar en función de las condiciones y el uso que le de el usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

  • Off

  • On
Black Stabilizer

Ataca primero en la oscuridad

Evita que los francotiradores se oculten en los lugares más oscuros y escapa rápidamente.

*Las características pueden variar en función de las condiciones y el uso que le de el usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Disfruta tus contenidos en 4K y HDR10

Una experiencia más vívida y realista

Sumérgete en impresionantes efectos visuales que dan vida a tu entretenimiento en streaming gracias a HDR10 con una gran calidad de imagen y una amplia gama de colores con DCI-P3 90% (Tip.) en tu monitor LG UHD 4K.

El monitor te permite disfrutar de contenidos 4K y HDR.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El servicio de streaming OTT sólo está disponible conectando un dispositivo OTT a un monitor. El dispositivo OTT y el mando a distancia no están incluidos en la caja (se venden por separado).

OnScreen Control

Interfaz de usuario fácil y sencilla

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.
Descargar

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz clic en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Crea tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes en inclinación, giro y altura.

Soporte de un solo clic

Fácil de instalar

Inclinación

-5~20˚

Giro

Giro de pantalla de 90º

Altura

110mm

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    31.5

  • Tamaño (cm)

    80

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño de Pixel

    0.06053 x 0.18159

  • Brillo (Mín.)

    200

  • Brillo (Típ.)

    250

  • Pico de Brillo (Min.)

    N/A (HDR)

  • Pico de Brillo (Típ.)

    250

  • Gamut de Color (Mín.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Gamut de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Nº de colores)

    1.07B

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    2100:1

  • Ratio de Contraste (Típ.)

    3000:1

  • Velocidad de Respuesta

    4ms (GtG at Faster)

  • Ángulo de Visión (RC≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Tratamiento Superficial

    Anti-reflejos

ALIMENTACIÓN

  • Tipo de Alimentación

    Alimentación Externa (Adaptador a red)

  • Entrada en CA (AC Input)

    100~240V (50/60Hz)

  • Salida en CC (DC Output)

    48W (19V 2.53A)

  • Consumo de Potencia (Típ.)

    45W

  • Consumo de Potencia (Máx.)

    135W

  • Consumo de Potencia (Modo Reposo)

    0.5W

  • Consumo de Potencia (DC Off)

    < 0.3W

ACCESORIOS

  • Adaptador de Corriente

  • Adaptador de Corriente (Color)

    Negro

  • Cable de alimentación

  • Cable de Alimentación (Color/Longitud)

    Negro / 1.5m

  • Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)

    No

  • Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Color/Longitud)

    No

  • Cable DVI-D

    No

  • Cable DVI-D (Color/Longitud)

    No

  • Cable HDMI

  • Cable HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1.5m

  • Cable Display Port

    No

  • Cable Display Port (Color/Longitud)

    No

  • Cable Mini DisplayPort a DisplayPort

    No

  • Cable mDP to DP (Color/Longitud)

    No

  • Cable Thunderbolt

    No

  • Cable Thunderbolt (Color/Longitud)

    No

  • Cable USB Tipo C

    No

  • Cable USB Type C (Color/Longitud)

    No

  • Adaptador USB Tipo C a Tipo A

    No

  • Adaptador USB Tipo C a Tipo A (Color)

    No

  • Cable USB Tipo A a Tipo B

    No

  • Cable USB Tipo A a Tipo B (Color/Longitud)

    No

  • Cable USB 3.0 de subida

    No

  • Cable USB 3.0 de subida (Color/Longitud)

    No

  • Cable PC Audio

    No

  • Cable PC Audio (Color/Longitud)

    No

  • Control Remoto (mando)

    No

  • Control Remoto (Color)

    No

  • Magic Remote

    No

  • Pilas

    No

  • Informe / Reporte Calibración (en Papel)

CONECTIVIDAD

  • D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)

    No

  • DVI

    No

  • HDMI

    SÍ (x2)

  • HDMI Version

    2.0

  • HDMI (Frecuencia V)

    48~60Hz

  • Máxima frecuencia de actualización

    60

  • DisplayPort

    SÍ (x1)

  • Versión DisplayPort

    1.4

  • Thunderbolt™

    No

  • USB-C

    No

  • USB de entrada (Tipo A o Tipo B)

    No

  • USB de salida (Genérico, Tipo A)

    No

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    No

S/W

  • LG Calibration Studio (TrueColorPro)

    No

  • Dual Controller (Operación en PBP)

  • OnScreen-Control

  • LG UltraGear™ Studio

    No

SONIDO

  • Entrada de Audio (PC IN)

    No

  • Entrada de Micrófono

    No

  • Salida para Auriculares

  • Salida de Línea (Line out)

    No

  • Altavoces

  • Potencia Altavoces (W)

    5W

  • Nº de Canales Altavoces

    x2

  • Conectividad Bluetooth

    No

  • Ecualización Maxx Audio

  • Ecualización Rich Bass

    No

VENTAS

  • BOL

    Abril 24

  • Categoría 1 (GAMA MADRE)

    ULTRAWIDE

CUALIDADES/ATRIBUTOS

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    No

  • Efecto HDR

  • Tecnología Nano IPS™

    No

  • Gamut de Color Amplio

    No

  • Color Calibrado (de fábrica)

  • Calibración de Color (por H/W)

    No

  • Brillo Automático

    No

  • Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe)

  • Modo Imagen

    (Contenidos no HDR) --> Customizado, Vívido, Efecto HDR, Lectura, Cine, sRGB, DCI-P3, FPS, RTS, Asistente de Color / (Contenidos HDR) --> Customizado, Vívido, Cine, FPS, RTS

  • Modo Lectura

  • Asistente de Color (Colour Weakness)

  • Quick Start+

    No

  • Sleep timer

    No

  • SuperResolution+

  • 1ms Motion Blur Reduction

    No

  • Tecnología NVIDIA G-Sync™

    No

  • Tecnología AMD FreeSync™

  • Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros)

  • Tecnología DynaMic Action Sync

  • Crosshair (Cruceta Shooter)

    No

  • FPS Counter

    No

  • OverClocking

    No

  • User Define Key

    No

  • Auto Input Switch

    No

  • SphereLighting (anillo LED de retroiluminación)

    No

  • Smart Energy Saving

  • OSD Language

    17 países (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Sueco, Finlandés, Portugués, Portugués (Brasil), Polaco, Ruso, Turco, Ucraniano, Chino, Chino Tradctional, Japonés, Coreano)

  • WebCam

    No

  • Micrófono

    No

  • Otras (Características)

    No

CUMPLIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES

  • TCO

    No

  • EPA 7.0

    No

  • TUV-TYPE

  • TUV-GS

    No

  • TUV-Ergo

    No

  • CB

  • UL (cUL)

  • FCC-B

  • EPEAT (USA)

    No

  • EPEAT (Germany)

    No

  • ErP

  • CE

  • BIS (for India)

  • VCCI (for Japan)

  • BSMI (for Taiwan)

    No

  • KC (for Rep. of Korea)

  • CCC (for china)

  • Thunderbolt

    No

  • USB-C (USB-IF)

    No

  • USB-C (VESA)

    No

  • VESA wall mount standard

    No

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS

  • Diseño sin Bordes

    3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos)

  • Color (Front Cabinet)

    Negro con textura

  • Color (Middle Cabinet)

    Negro con textura

  • Color (Back Cover)

    Negro con textura

  • Color (Stand Body)

    Negro con textura

  • Color (Stand Base)

    Negro con textura

  • Ajustes en la Posición del Monitor

    Inclinación (Eje Horizontal)/Altura/Giro (eje vertical)

  • Inclinación (eje H)

    -5~20º

  • Rango Altura

    110

  • Pivote

    Sentido horario

  • Montaje en Pared (VESA) [mm]

    100 x 100

  • Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)

    714.3 x 595.9 x 239.3 (Arriba) 714.3 x 485.9 x 226.7 (Abajo)

  • Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)

    714.3 x 420.0 x 45.7

  • Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)

    821 x 507 x 230

  • Peso [con peana] (kg)

    7.0

  • Peso [sin peana] (kg)

    5.2

  • Peso [embalado] (kg)

    10.6

  • Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC)

    252 / 504 / 560 ea

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

