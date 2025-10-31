About Cookies on This Site

LG Smart Monitor Swing, 32'', serie gaming, 4K UHD, 144 Hz, 1ms, Smart TV webOS 24, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote

32G810SAW-W
Características principales

  • Tan flexible como tu forma de disfrutar o trabajar:Ya sea compitiendo en un simulador de coches, explorando mundos abiertos, viendo streamings, navegando por redes o trabajando desde el sofá, la pantalla se adapta a ti con su stand portátil y flexible con ruedas y 670° de puntos de vista(1).
  • Smart TV webOS24 fácil, intuitivo y seguro(2): pantalla de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más(3).
  • Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico incluido. Re-new Smart TV gratuito, valorado en 150€(4)
  • Imágenes ultrarrápidas, precisas y sin ininterurpciones en 4K: Pantalla IPS, UHD 4K (3840x2160) y DisplayHDR™ 400. Juega sin interrupciones con 1 ms, 144 Hz y compatibilidad con AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC y AdaptiveSync.
  • Stand completamente versátil que se adapta a ti: Inclina, sube o gira el monitor en vertical según lo necesites. Su base estable con ruedas y su compartimento para cables hacen que moverlo y colocarlo sea cómodo y sencillo.
  • Tu soporte ideal, también para otros monitores: Usa el stand de LG con cualquier monitor compatible con anclaje VESA 100x100, entre 4 y 6,5 kg y hasta 34 pulgadas. Disfruta de la misma flexibilidad y estabilidad, incluso con modelos de otras marcas.​
1. Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

2. No incluye sintonizador TV. A la venta por separado.

3. Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

4. Aplicable a los modelos con webOS 2023 en adelante. WebOS admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen característica sy funciones que dependan de harfware más reciente.El programa Re-New Smart TV proporciona renovacions del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor."

UltraGear™ G8s Logo.

 

 

Los únicos Smart TV¹ webOS que se mueven contigo

 Ya sea viendo una serie, contenido en redes, o jugando en un simulador de coches, la pantalla se adapta a ti gracias a su diseño portátil y stand flexible con ruedas.

Imagen de un smart monitor con peana flexible.

El único Smart TV² webOS 4k, tan flexible como tú, para disfrutar del mejor cine y contenidos con 670 de puntos de vista³

Eleva tu experiencia de uso gracias a la peana desmontable con bisagra flexible. Personaliza el ángulo de visión con sus ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical. La base cuadrada y robusta proporciona estabilidad, y su color hace que se integre fácilmente en cualquier espacio.4

El único Smart TV² webOS 4k, tan flexible como tú, para disfrutar del mejor cine y contenidos con 670 de puntos de vista³ Más información

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2No incluye sintonizador de antena TV.

3Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

4La peana está diseñada para soportar pesos entre 4 y 6,5 kg, el daño causado por exceder este límite no está cubierto por la garantía. El color blanco del monitor y el de la peana puede varias ligeramente en tonalidad debido a las diferencias de materias y acabados

*Dependiendo del monitor instalado, la característica de giro de pantalla automático puede no estar disponible.

32 pulgadas 4K (3840x2160) IPS

1ms (GtG) y 144Hz

DisplayHDR 400 y DCI-P3 95%

AMD FreeSync™ Premium

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

webOS 24 con inteligencia artificial de LG

AI Picture

Dynamic Tone Mapping

Asistente de Imagen Personalizada con IA

AI Sound

Diseño elegante con soporte tipo L que ahorra espacio

Ajustes de giro, inclinación, altura y pivote

Conectividad USB-C (PD 65W) y HDMI 2.1

App LG Switch para maximizar tu experiencia

Vista lateral del monitor a 15º

Vista lateral del monitor a 15º

Vista frontal del monitor 4K UHD con panel IPS.

Resolución 4K para un juego inmersivo

Disfruta de imágenes impresionantes con el monitor gaming UHD 4K (3840x2160) y su pantalla IPS, que ofrece colores vivos y precisos para escenas de juego más realistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Realismo y precisión cromática en cada partida

El monitor gaming de LG cubre un 95% de la gama de colores DCI-P3 (Tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR 400, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualables

Detalles realistas de DisplayHDR 400 y DCI-P3 95%.

Escena de juego de carreras con ritmo rápido que muestra tiempo de respuesta de 1ms (GtG) y frecuencia de actualización de 144Hz.

1ms (GtG) y frecuencia de actualización de 144Hz

Pantalla ultrarrápida, juego sin límites

Experimenta una respuesta ultra rápida de 1ms (GtG) y una frecuencia de actualización de 144Hz, que minimizan el ghosting inverso para ofrecer imágenes nítidas y fluidas. Disfruta de una experiencia de juego más envolvente en cada frame.

Movimiento fluido. Juega sin interrupciones

Minimiza los cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium y la compatibilidad G-SYNC® validada por NVIDIA. Este monitor gaming 4K reduce notablemente el screen tearing y el stuttering5,6, garantizando imágenes nítidas y movimientos fluidos en cada partida.

Comparación de la fluidez de la imagen - la imagen de la izquierda tiene interrupciones mientras que la derecha no.

5Mejora del rendimiento y reducción del screen tearing y del stuttering obtenida al comparar el modelo LG UltraGear Gaming 32G810SA 2025 con otros modelos sin tecnología AMD FreeSync™.

6Los errores o retrasos pueden depender de la conexión de red.

webOS 24 con LG AI

El primer monitor gaming con Smart TV webOS AI7

Te presentamos el primer monitor gaming con Smart TV de LG al contar con el sistema operativo webOS y tecnología LG AI.  Diseñado para ofrecerte una calidad de imagen y un sonido envolvente espectacular, haciendo de tu monitor personal el aliado perfecto para el entretenimiento y el trabajo. Disfruta de streaming en 4K sin complicaciones, con acceso a LG Channels gratuitos y múltiples opciones de contenido. Además, sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor Swing&Go; accede directamente a juegos a través de plataformas de Cloud Gaming como Xbox Cloud, GeForce NOW, Utomik, Boosteroid, Luna o Blacknut, y conéctate sin complicaciones a apps de streaming para contenido gaming8,9.

Vista frontal del monitor con interfaz de webOS.

7Este es el primer monitor gaming inteligente de la línea UltraGear 2025 que utiliza webOS.

8Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

9Los servicios compatibles pueden variar según el país.

AI Picture

Gráficos nítidos y realistas

Con AI Picture10, disfruta de gráficos de juego increíblemente realistas que resaltan rostros y cuerpos, eliminan el ruido y añaden profundidad a cada escena. Cada detalle, desde expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, se aprecia con claridad, ofreciéndote una experiencia totalmente inmersiva tanto en tus partidas como en el streaming.

Imágenes comparativas con la función AI Picture activada y desactivada.

10No disponible en conexión a PC ni en modo Game Optimizer.

Dynamic Tone Mapping

Siente el auténtico realismo en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping11, que ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11Disponible únicamente cuando se recibe una señal de vídeo HDR.

AI Personalized Picture Wizard

Tu juego, tu estilo

Selecciona una imagen que refleje tus preferencias y AI Personalized Picture Wizard ajustará automáticamente la configuración del monitor para ofrecerte una experiencia visual adaptada a tu estilo. Con 85 millones de combinaciones posibles, tus ajustes personalizados se guardarán en tu perfil para que siempre disfrutes de una experiencia única y a tu gusto, tanto en juegos como en vídeos.

Vídeo animado de la función AI Personalized Picture Wizard en uso.

Animated video of AI Personalized Picture Wizard function in action.

AI Sound

Sonido táctico para dominar tu partida

AI Sound analiza tu espacio y crea un audio inmersivo con una configuración simulada de 9.1 canales. Identifica con precisión cada fuente de sonido, desde pasos enemigos hasta disparos, para darte una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, resalta tu voz y elimina ruidos de fondo para que la comunicación en el juego sea clara y sin distracciones.

Compacto y elegante, desde cualquier ángulo

Rediseña tu setup gaming con el estilo minimalista y moderno de este monitor blanco. Su modo vertical va más allá de girar la pantalla, optimizando el contenido vertical para formatos cortos y brindándote una experiencia adaptada a tus necesidades. Además, su base compacta en forma de L ahorra espacio en el escritorio, combinando funcionalidad y diseño para mejorar tu espacio de juego. Con la peana flexible con ruedas puedes ajustar la pantalla en varios ángulos y posiciones.

Icono de ajuste giratorio

Giro

Icono de ajuste de inclinación

Inclinación

Icono de ajuste de altura

Altura

Icono de ajuste rotatorio

Rotación

Un monitor girado 90 grados en vertical que muestra a streamers jugando juegos.

Un monitor girado 90 grados en vertical que muestra a streamers jugando juegos.

Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu juego

Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C con capacidad de entrega de energía de hasta 65W, eliminando la necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 144Hz a través de USB-C, DP 1.4 o HDMI 2.1, manteniendo tu escritorio organizado12,13,14,15.

El monitor de 32 pulgadas está posicionado en el centro del escritorio, con varios dispositivos informáticos alrededor.

12Para un funcionamiento adecuado, se requiere un cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

13Es compatible con resolución 4K UHD a 144Hz. Para un funcionamiento correcto, se necesita una tarjeta gráfica que admita DP 1.4 o un cable HDMI 2.1.

14La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

15Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para un entorno de trabajo eficiente, como dividir la pantalla en seis áreas, gestionar horarios o iniciar fácilmente la plataforma de videollamadas mediante teclas de acceso directo asignadas.

LG Switch app

Cambia de dispositivo al instante

Optimiza tu monitor para el trabajo y el entretenimiento con la app LG Switch16. Divide la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza la interfaz o abre rápidamente tu plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido. Navega y selecciona funciones inteligentes fácilmente con el teclado y ratón, mientras alternas sin esfuerzo entre tu PC y webOS usando teclas de acceso rápido.

16Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.

17La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

18El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Peana flexible swing: Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable / Móvil Peana sobremesa: Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32G810SAW-W.EEU

  • Año

    2024

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1818 x 0,1818

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    320

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • LAN (RJ-45)

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    Sí (x1)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 /ver2.0)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (via USB-C)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 2160 a 144 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Iluminación LED RGB

    Hexagon Lighting

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Peana flexible swing: Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable / Móvil Peana sobremesa: Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    7Wx 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    950 x 600 x 420

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    Peana flexible swing: 714.6 x 1.293,4 x 460 Peana sobremesa: 714.6 x 624.1 x 249.1

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714,6 x 428,5 x 67,7

  • Peso en el envío [kg]

    33 Kg

  • Peso con soporte [kg]

    Peana flexible swing: 21.6kg Peana sobremesa: 10.5 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    6.5

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    33 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    42.27W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    20V /9A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • DVI-D

    No

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Mando a distancia

    Sí (Slim Remote y Magic Remote)

  • USB-C

    Blanco / 1,8 m

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

