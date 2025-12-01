About Cookies on This Site

LG Smart Monitor Swing, 32", 4K UHD, táctil, LG webOS 24, peana portátil y flexible

LG Smart Monitor Swing, 32", 4K UHD, táctil, LG webOS 24, peana portátil y flexible

LG Smart Monitor Swing, 32", 4K UHD, táctil, LG webOS 24, peana portátil y flexible

32U889SAX-W.OBSPTO
Características principales

  • Tan flexible como tu forma de disfrutar o trabajar: ya sea viendo series, navegando por redes, jugando en un simulador de coches o trabajando desde el sofá, la pantalla táctil se adapta a ti con su stand portátil y flexible con ruedas y 670° de puntos de vista(1).
  • Smart TV webOS24 fácil, intuitivo y seguro(2): pantalla táctil de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más.
  • Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados (3) reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico opcional(4). Valorado en 150€(5).
  • Alta calidad de imagen en 4K UltraHD para ver cada detalle con precisión: El panel IPS táctil con HDR10 muestra colores constantes a 178º de ángulo de visión. Disfruta de tus contenidos con una precision de color detallada gracias al DCI-P3 95% (típ.).
  • Stand completamente versátil que se adapta a ti: Inclina, sube o gira el monitor en vertical según lo necesites. Su base estable con ruedas y su compartimento para cables hacen que moverlo y colocarlo sea cómodo y sencillo.
  • Tu soporte ideal, también para otras pantallas: Usa el stand de LG con cualquier pantalla compatible con anclaje VESA 100x100, entre 4 y 6,5 kg y hasta 34 pulgadas. Disfruta de la misma flexibilidad y estabilidad, incluso con modelos de otras marcas.​
Más

1. Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

2. No incluye sintonizador TV. A la venta por separado.

3. Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

4. El mando Magic Remote y el cable USB-C no vienen incluídos en el paquete y está disponible a la venta por separado.

5. Aplicable a los modelos con webOS 2023 en adelante. WebOS admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen característica sy funciones que dependan de harfware más reciente. El programa Re-New Smart TV proporciona renovacions del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Premio a la excelencia

CES 2025 Innovation Awards logo.

CES 2025 Innovation Awards

Galardonado

Periféricos de ordenador y accesorios

Imagen del logo del premio CES 2025

CES 2025 Innovation Awards

Galardonado

Ciberseguridad

Imagen del logo de av forums

Elección del Editor AVForums 2024/25

webOS 24

webOS24 proporciona una experiencia de usuario inteligente, rápida y fácil de usar, con un sistema operativo moderno e innovador.

Imagen del premio if design

Producto ganador del premio iF Design

Interfaz webOS 24

Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA, la organización que realiza el CES, no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

Logo LG Smart TV Swing&Go Touch.

Logo LG Smart TV Swing&Go Touch.

El único Smart TV1 webOS 4K táctil, tan flexible como tú, con 670° de puntos de vista2.

Descubre la gran flexibilidad del LG Smart Monitor Swing: pantalla táctil de 32 pulgadas, peana con ruedas para ajustarla en varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control intuitivo a través de la pantalla táctil y una calidad de imagen 4K ideal tanto para trabajar como para entretenerte.

La imagen muestra una mujer usando el LG Smart TV Swing&Go Touch con un niño, 3 personas compartiendo una mesa y usando el Smart TV, un hombre viendo la pantalla con su perro y otro hombre trabajando con el producto.

La imagen muestra una mujer usando el LG Smart TV Swing&Go Touch con un niño, 3 personas compartiendo una mesa y usando el Smart TV, un hombre viendo la pantalla con su perro y otro hombre trabajando con el producto.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1No incluye sintonizador de antena TV.

2 Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

Referido a la facilidad de movimiento del dispositivo junto con su soporte. El monitor necesita estar conectado a una toma de corriente para funcionar, ya que no cuenta con batería.

Una mujer está trabajando con el LG Smart TV Swing&Go Touch en esta imagen.

Tan flexible como tu forma de disfrutar

La imagen muestra a una mujer y tres niños jugando usando el LG Smart TV Swing&Go Touch.

Pantalla táctil 4K UHD IPS de 32 pulgadas

En la imagen de la izquierda, el LG Smart TV Swing&Go Touch en una oficina muestra varios gráficos, mientras que en la imagen de la derecha, está en un hogar reproduciendo una película.

webOS para trabajo y entretenimiento

Esta imagen muestra la parte trasera del producto.

Stand versátil que se adapta a ti

LG Smart Monitor Swing se adapta a tus necesidades

Kobieta pracuje nad ilustracją przy użyciu monitora LG Smart Monitor Swing.
LG Smart Monitor Swing para tu día día
Mężczyzna trzyma klawiaturę w jednej ręce, a drugą dotyka ekranu monitora LG Smart Monitor Swing.
Cómo usa un emprendedor el LG Smart Monitor Swing
Mężczyzna ogląda film na monitorze LG Smart Monitor Swing ze swoim psem.
Creación de contenidos con LG Smart Monitor Swing
Na monitorze LG Smart Monitor Swing odtwarzane jest wideo na żywo dotyczące handlu elektronicznego.
El día a día en una PYME con LG Smart Monitor Swing
Reklama produktu jest odtwarzana na monitorze LG Smart Monitor Swing w domu towarowym.
LG Smart Monitor Swing en negocios de retail

Pantalla táctil 4K UHD IPS de 32 pulgadas

Alta calidad de imagen en 4K UltraHD para ver cada detalle con precisión

Consigue una inmersión total en tus contenidos gracias a los colores vibrantes y detalles que el LG Smart Monitor Swing proporciona. Además, configura los ajustes de la pantalla fácilmente a través del panel táctil. Disfruta de imágenes claras y colores precisos con la gama de color DCI-P3 95% y sus 350 nits de brillo3.

La imagen muestra una mujer y tres niños usando el LG Smart TV Swing&Go Touch.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

3Brillo: 350nits (Típ.), Gama de color: DCI-P3 95% (Típ.).

Diseñado para colocarlo como necesitas. Tan flexible como tú, con hasta 670º de puntos de vista.

La pantalla incorpora una peana flexible con bisagra de resorte de torsión, que permite ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical para personalizar el ángulo de visión. La base cuadrada y robusta proporciona estabilidad, y su color hace que se integre fácilmente en cualquier espacio4.

Además, usa el stand de LG con cualquier monitor compatible con anclaje VESA 100x100, entre 4 y 6,5 Kg y hasta 34 pulgadas. Disfruta de la misma flexibilidad y estabilidad, incluso con modelos de otras marcas.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

4La peana está diseñada para soportar pesos entre 4 y 6,5Kg, el daño causado por exceder este límite no está cubierto por la garantía.

Base con ruedas con un compartimento oculto para cables

Mueve la pantalla a donde la necesites con su base con ruedas, que garantizan un movimiento suave y estable. Además, cuenta con un espacio oculto para el adaptador que hace que los cables estén ordenados y así tu entorno quede limpio y organizado5.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

5El adaptador integrado puede variar según el país.

Trabaja como te resulte más cómodo

La pantalla que se adapta a cualquier tarea y entorno. Gracias a webOS, puedes gestionar tareas de home office sin necesidad de un PC y disfrutar de un amplio contenido, incluidas videoconferencias gracias al conector POGO integrado para webcams compatibles (opcional) o mediante cualquier webcam por cable. Además, su panel táctil y su peana flexible potencian la productividad, haciendo de él una herramienta versátil para tu día a día.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

USB-C

Más conexiones, mejor experiencia visual

Los tres puertos USB-C permiten la transferencia de imagen, de datos y la carga de dispositivos de hasta 65W, todo a través del mismo cable6.

Un portátil está conectado al LG Smart TV Swing&Go Touch a través de USB-C. Se está cargando a través del USB-C mientras transmite contenido a la pantalla.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

6Para funcionar adecuadamente, es necesario conectar el cable USB-C al puerto del equipo. El cable USB-C no viene incluido con la compra y está disponible para la venta por separado.

LG Switch app

Fácil optimización gracias a LG Switch

La aplicación LG Switch optimiza el uso de la pantalla. Permite navegar rápidamente y seleccionar funciones smart con el teclado y el ratón, cambiando fácilmente entre tu PC y webOS a través de teclas de acceso rápido. Además, es posible dividir la pantalla en hasta 6 secciones, personalizar el diseño del tema o iniciar una videollamada a través de los atajos del teclado.7

Quick Control

Descubre la comodidad que brinda Quick Control, que proporciona acceso rápido a menús a través de acciones simples con el ratón y el teclado. También permite cambiar entre la conexión al PC y a webOS a través de atajos de teclado.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

7LG Switch es una aplicación exclusiva de PC.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Comparte todo tu contenido desde cualquiera de tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al LG Smart Monitor Swing con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en pantalla grande.8

La misma pantalla está siendo compartida en el LG Smart TV Swing&Go Touch, en un portátil, tablet y Smartphone usando AirPlay 2 y Screen Share.

*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.

8Esta pantalla es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.

ScreenShare: disponible en Android o Windows 10 o posterior.

Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu producto.

webOS

Preparado para trabajar desde casa sin PC

webOS te permite acceder de forma remota a tu PC y a tu Cloud PC mediante Remote PC. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas videoconferencias gracias al conector POGO integrado para webcams compatibles (opcional) o mediante cualquier webcam por cable, y aplicaciones en la nube, todo sin necesidad de utilizar un PC físico.9,10,11

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

9Los servicios incluidos pueden diferir por país.

10Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

11Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.

La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.

El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año12

Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€13, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.

*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24.

*Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

12El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor. El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24. Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

 

webOS

Tu portal de contenidos personalizados

Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos, LG Channels gratuitos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el equipo con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo 5Wx2 favorecen una experiencia de visualización inmersiva.14,15

Gracias a webOS, disfruta de variedad de contenidos a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y la aplicación gratuita LG Channels. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Gaming y LG Fitness y controla fácilmente todo con el mando o con la pantalla táctil.

Gracias a webOS, disfruta de variedad de contenidos a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y la aplicación gratuita LG Channels. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Gaming y LG Fitness y controla fácilmente todo con el mando o con la pantalla táctil.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

14Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.

15Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

*Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.

Gaming

Prepárate para jugar en modo simulador

Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor Swing. Accede directamente a juegos a través de plataformas de Cloud Gaming como Xbox Cloud, GeForce NOW, Utomik, Boosteroid, Luna o Blacknut, y conéctate sin complicaciones a apps de streaming para contenido gaming. Además, disfruta de un menú exclusivo para gaming con acceso rápido a todas tus funciones favoritas.16

Música

Adaptado a tus gustos

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W x 2. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

Deportes

Apoya a tus deportes favoritos

Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

LG Fitness

Fitness en casa personalizado

Transforma tu salón en tu gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu progreso y consigue tus metas, todo desde la comodidad de tu casa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

16La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

Control de brillo

Colores nítidos bajo múltiples tonos de luz

El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.

La imagen de la izquierda muestra la estancia de día con la característica de ajuste de brillo en la pantalla, y a la derecha es de noche con la misma característica mostrada.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Dynamic Tone Mapping

Siente el realismo en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.17

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

17Disponible solo con señal de vídeo HDR.

La pantalla muestra la interfaz de ThinQ Home Dashboard.

Panel de control de ThinQ

El panel de control de todos tus dispositivos inteligentes

El panel de control de ThinQ te hace la vida más fácil.18 Verifica y controla el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla con el mando a distancia.

18Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas. La app ThinQ está disponible para sistemas operativos Android e IOS 16 o posterior.

*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.

*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.

*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.

*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.

Control inteligente con el mando a distancia

Con la aplicación ThinQ19, puedes controlar el LG Smart Monitor Swing de manera remota usando comandos de voz con Alexa20, por lo que es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.

Estas funciones requieren del Magic Remote que se vende por separado.21

Una mujer está subiendo el volumen al LG Smart TV Swing&Go Touch utilizando el Magic Remote.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.

19Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor Swing a la aplicación ThinQ. 

*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.

*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.

*El mando a distancia está incluido en el paquete.

20La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.

21El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. 

Productividad en cualquier entorno

Pantalla versátil para impulsar tu eficiencia empresarial

Experimenta la libertad de dar forma a tu negocio. Gracias a sus funciones versátiles, peana ajustable, pantalla táctil y amplia conectividad, es el compañero perfecto que se adapta a tus necesidades en cualquier entorno de trabajo. Ya sea en la oficina, con un cliente o desde casa, esta solución te permite trabajar de forma más inteligente, rápida y eficiente.

Cuatro personas están reunidas en una mesa usando el producto.

Tu espacio de trabajo: la pantalla proporciona múltiples soluciones versátiles para presentaciones a pequeña escala y reuniones en tu propio espacio de trabajo.

Un hombre sujeta una chaqueta mientras una mujer toca la pantalla para ver información sobre la chaqueta.

Pequeños negocios: la pantalla permite colaboración fluida y creativa con tan solo un toque.

Un paciente está recostado en una cama de hospital mientras dos profesionales están de pie al lado. La pantalla está al lado de la doctora.

Hospital: la pantalla puede ajustarse para permitir a los pacientes ver los resultados de sus análisis sin necesidad de moverse.

Un hombre está jugando al golf en un espacio de práctica de golf interior, con un LG Smart TV Swing & Go Touch al lado que muestra su información.

Zona de golf en interior: coloca la pantalla en el espacio que desees y crea fácilmente tu propio área de práctica de golf.

Una mujer está viendo un banner de evento que se muestra en un LG Smart TV Swing&Go Touch en una cafetería.

Retail: una solución visual efectiva para promocionar tu marca con vídeos y banners en tienda.

Un hombre está en una sala de espera VIP leyendo las noticias en un LG Smart TV Swing&Go Touch.

VIP Lounge: la pantalla funciona como pantalla privada para los clientes en salas VIP, ideal para consultar noticias, revisar documentos y ofrecer contenido personalizado mientras esperan.

Una mujer está comprobando un gráfico en el LG Smart TV Swing&Go Touch en su habitación de hotel.

Habitación de hotel: con webOS integrado ofrece acceso a tus aplicaciones favoritas de productividad y entretenimiento, para que puedas trabajar sin interrupciones y relajarte cuando lo necesites.

Un niño está viendo una clase online en la pantalla en una habitación.

Estudiar en casa: consigue una pantalla grande y de alta resolución con peana flexible que permite centrarte mejor en tus tareas gracias a su comodidad y calidad de imagen.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    350

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U889SAX-W.OBSPTO

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    350

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90%

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    280

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • USB-C

    Sí (x3)

  • Puerto USB descendente

    Sí (USB-C,x2)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (USB-C,x1)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 2160 a 60 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Modo Lector

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos UltrafinosSoporte OneClick

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    727.4 x 1312.3 x 420

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Peso con soporte [kg]

    21.2kg

  • Peso sin soporte [kg]

    6.1

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    20V, 9A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • DVI-D (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • HDMI

  • Otros (accesorio)

    Conector USB A a C, Tornillo de usuario 2EA

  • Cable de alimentación

    Blanco / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

