Outlet Barra de Sonido Inteligente LG S60T con 340W y 3.1 canales
Características principales
- ALTA CONECTIVIDAD Y ARMONÍA CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY(1): control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface(2).
- SONIDO EXTRAORDINARIO Y LLENO DE MATICES: Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby Digital y su altavoz vertical, 340W de potencia omnidireccional. 3.1 canales: 3 altavoces frontales y 1 subwoofer. Dolby Digital y DTS.
- BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música.
- PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
Siente el sonido absoluto que te envuelve
El mando a distancia LG Remote está apuntando hacia un televisor LG TV que tiene una LG Soundbar debajo. Un televisor LG TV muestra el menú de la Interfaz WOW en pantalla. Imagen de una LG Soundbar, un televisor LG TV, unos altavoces traseros y un subwoofer reproduciendo una actuación musical en un salón. Tres ramas de ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen desde la Soundbar y del subwoofer para crear un efecto sonoro desde abajo. LG Soundbar con tres pantallas de televisor diferentes arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra las noticias. Debajo de la Soundbar hay tres iconos que indican cada uno de los géneros.
(1) Función compatible con TVs LG de 2023 y 2024
Potencia la experiencia de tu TV LG con las Barras de Sonido LG
Ahora tienes la comodidad al alcance de tu mano.
LG Remote apunta hacia un televisor LG con una barra de sonido LG debajo. El televisor LG muestra el menú del WOW Interface en la pantalla.
*Imágenes simuladas.
**El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.
***Televisores compatibles con la Interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores Full HD 63 compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Limitado a los modelos QNED 80 de 2022 y 2023.
*****Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.
******La Interfaz WOW puede variar según el modelo de Soundbar.
Siente el realismo con su sonido envolvente
Sonido adaptado a cada contenido
Sonido inteligente adaptado a cada contenido
*Imágenes simuladas.
Elige Eco Tecnología. LG Smart Green
Fabricado con materiales reciclados
Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación de marco metálico de la barra de sonido en el frente. Una observación inclinada de la parte posterior del marco metálico de la barra de sonido con las palabras "Plástico reciclado que indican el borde del marco.
Tela reciclada a partir de botellas de plástico
Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Reborn as Polyester Jersey" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" debajo.
Cajas fabricadas con materiales reciclados
El embalage de la barra de sonido LG está sobre un fondo beige con árboles ilustrados. Logotipo de Energy Star Logotipo de SGS Eco Product
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Recomendado para ti
