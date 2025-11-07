About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Outlet Barra de Sonido Inteligente LG S60T con 340W y 3.1 canales

Outlet Barra de Sonido Inteligente LG S60T con 340W y 3.1 canales

S60T.OUTLET
Vista frontal de la LG Soundbar S60T y un subwoofer
Vista angular de la LG Soundbar S60T y un subwoofer
Vista frontal de la LG Soundbar S60T
Plano cenital de la LG Soundbar S60T
Plano cenital del centro de la LG Soundbar S60T
Vista frontal del la esquina lateral de la LG Soundbar S60T
Vista angular del la parte trasera de la LG Soundbar S60T
Vista angular del subwoofer
LG Outlet Barra de Sonido Inteligente LG S60T con 340W y 3.1 canales, S60T.OUTLET
Vista frontal de la LG Soundbar S60T y un subwoofer
Vista angular de la LG Soundbar S60T y un subwoofer
Vista frontal de la LG Soundbar S60T
Plano cenital de la LG Soundbar S60T
Plano cenital del centro de la LG Soundbar S60T
Vista frontal del la esquina lateral de la LG Soundbar S60T
Vista angular del la parte trasera de la LG Soundbar S60T
Vista angular del subwoofer
LG Outlet Barra de Sonido Inteligente LG S60T con 340W y 3.1 canales, S60T.OUTLET

Características principales

  • ALTA CONECTIVIDAD Y ARMONÍA CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY(1): control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface(2).
  • SONIDO EXTRAORDINARIO Y LLENO DE MATICES: Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby Digital y su altavoz vertical, 340W de potencia omnidireccional. 3.1 canales: 3 altavoces frontales y 1 subwoofer. Dolby Digital y DTS.
  • BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música.
  • PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
Más
La LG Soundbar está delante de un telón de fondo negro iluminado por un foco.

La LG Soundbar está delante de un telón de fondo negro iluminado por un foco.

La combinación perfecta para tu televisor LG

Completa la experiencia audiovisual de tu TV LG con la barra de sonido que encaja a la perfección gracias a su diseño y a la combinación de ambos para un sonido más envolvente.

Siente el sonido absoluto que te envuelve

El mando a distancia LG Remote está apuntando hacia un televisor LG TV que tiene una LG Soundbar debajo. Un televisor LG TV muestra el menú de la Interfaz WOW en pantalla. Imagen de una LG Soundbar, un televisor LG TV, unos altavoces traseros y un subwoofer reproduciendo una actuación musical en un salón. Tres ramas de ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen desde la Soundbar y del subwoofer para crear un efecto sonoro desde abajo. LG Soundbar con tres pantallas de televisor diferentes arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra las noticias. Debajo de la Soundbar hay tres iconos que indican cada uno de los géneros.

(1) Función compatible con TVs LG de 2023 y 2024

Potencia la experiencia de tu TV LG con las Barras de Sonido LG

WOW Interface(1)

Ahora tienes la comodidad al alcance de tu mano.

Controla tu barra de sonido a través del televisor LG con un mando a distancia. Con un clic del mando a distancia, puedes encontrar el menú y los ajustes de la barra de sonido en la pantalla del televisor. Por ejemplo, el control del volumen, el estado de conexión o, incluso, la selección del modo de sonido.

LG Remote apunta hacia un televisor LG con una barra de sonido LG debajo. El televisor LG muestra el menú del WOW Interface en la pantalla.

*Imágenes simuladas.
**El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.
***Televisores compatibles con la Interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores Full HD 63 compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Limitado a los modelos QNED 80 de 2022 y 2023.
*****Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.
******La Interfaz WOW puede variar según el modelo de Soundbar.

Siente el realismo con su sonido envolvente

Sonido adaptado a cada contenido

IA Sound Pro

Sonido inteligente adaptado a cada contenido

IA Sound Pro analiza automáticamente el contenido para optimizar al instante la configuración de audio de lo que se reproduce, ya sean peliculas, noticias o música. Capta todos los detalles con diálogos nítidos o una acción más contundente y potente, según el género.

*Imágenes simuladas.

Elige Eco Tecnología. LG Smart Green

Interior reciclado

Fabricado con materiales reciclados

Esta Barra de Sonido ha recibido el certificado UL como producto ECV (Environmental Claims Validation) gracias a los componentes superior e inferior del cuerpo de la barra de sonido que han usado plástico reciclado en su fabricación. El Sonido Absoluto de la Barra de Sonido también cuida el planeta.

Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación de marco metálico de la barra de sonido en el frente. Una observación inclinada de la parte posterior del marco metálico de la barra de sonido con las palabras "Plástico reciclado que indican el borde del marco.

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.

Exterior reciclado

Tela reciclada a partir de botellas de plástico

Todas las barras de sonido LG están diseñadas con una cuidadosa consideración para garantizar un alto porcentaje de materiales reciclados.Global Recycled Standard ha certificado que parte de esta Barra de Sonido ha sido fabricada a partir de botellas de plástico, creando productos más sostenibles y que cuidan el planeta.

Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Reborn as Polyester Jersey" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" debajo.

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.

Embalaje de pulpa reciclada

Cajas fabricadas con materiales reciclados

La barra de sonido LG ha recibido la certificación de SGS porque el embalaje interno ha cambiado de espuma EPS (poliestireno) y bolsas de plástico a pulpa reciclada moldeada, una alternativa ecológica que protege el producto y el planeta.

El embalage de la barra de sonido LG está sobre un fondo beige con árboles ilustrados. Logotipo de Energy Star Logotipo de SGS Eco Product

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO