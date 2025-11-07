Outlet Barra de Sonido Inteligente LG S60T con 340W y 3.1 canales

El mando a distancia LG Remote está apuntando hacia un televisor LG TV que tiene una LG Soundbar debajo. Un televisor LG TV muestra el menú de la Interfaz WOW en pantalla. Imagen de una LG Soundbar, un televisor LG TV, unos altavoces traseros y un subwoofer reproduciendo una actuación musical en un salón. Tres ramas de ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen desde la Soundbar y del subwoofer para crear un efecto sonoro desde abajo. LG Soundbar con tres pantallas de televisor diferentes arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra las noticias. Debajo de la Soundbar hay tres iconos que indican cada uno de los géneros.