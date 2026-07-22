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Outlet LG xboom La Bestia Stage 501 | Altavoz gran potencia para fiestas, 220W, hasta 25h batería, AI karaoke, luces LED, Bluetooth, Negro
Outlet LG xboom La Bestia Stage 501 | Altavoz gran potencia para fiestas, 220W, hasta 25h batería, AI karaoke, luces LED, Bluetooth, Negro
Características principales
- DÉJATE LIAR CON EL SONIDO ABSOLUTO XBOOM DISEÑADO BY WILL.I.AM: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am. Logrando un mayor equilibrio sonoro y un tono más cálido.
- SONIDO NÍTIDO Y GRAVES POTENTES: Con una potencia de sonido de 220W, cuenta con dos woofers de 5,25" y dos tweeters de 2,5" fabricados por Peerless, expertos en sonido de alta gama. Disfruta de unos graves profundos y sin distorsiones.
- MONTA LAS MEJORES FIESTAS CON LA FUNCION AI KARAOKE: La IA elimina las voces con precisión y convierte cualquier canción en una versión instrumental limpia en tiempo real. Con AI Key Changer ajustas la tonalidad a tu medida en segundos. Puedes cambiar entre la versión original y la instrumental sin cortes, para cantar a pleno pulmón. Además cuenta con dos entradas para micro para que te dejes liar con tus amigos.
- LLÉVATELO DONDE QUIERAS CON HASTA 25 HORAS DE BATERÍA: Disfruta de tu musica en cualquier lugar y hasta 25 horas gracias a su batería reemplazable1, resistencia a las salpicaduras de agua IPX42 y su cómoda asa para llevarlo a cualquier parte, además puedes colocarlo en diferentes posiciones por su diseño versátil.
- CON AI PARA PERFECCIONAR TU EXPERIENCIA: AI Sound para un análisis inteligente en base a lo que estés escuchando, Space Calibration analiza la estancia y equaliza el sonido de forma automática y AI Lighting para una iluminación al ritmo de la música.
- CONECTA VARIOS ALTAVOCES Y MONTA TU FIESTA CON AURACAST™3: disfruta en un sonido envolvente y amplificado conectando diferentes altavoces a la vez, y haz tu fiesta aún más épica.
Déjate liar con el sonido absoluto xboom diseñado by will.i.am
Aprovechando su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha perfeccionado profesionalmente el sonido del xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a un minucioso ajuste, el xboom Stage 501 ofrece un sonido potente y contundente, con claridad y control, diseñado para hacer que cualquier fiesta sea épica.
Altavoz iluminado LG XBOOM Stage 501 con Will.i.am detrás, con el texto 'xboom by will.i.am
will.i.am y Peerless, perfeccionan el sonido del LG xboom Stage 501
Sonido potente y bien equilibrado. Con una potencia de sonido de 220W, cuenta con dos woofers de 5,25" y dos tweeters de 2,5" fabricados por Peerless, expertos en sonido de alta gama. Disfruta de unos graves profundos y sin distorsiones.
*The scenes are simulated for illustrative purposes.
Monta tu propia fiesta con la función AI karaoke
La IA elimina las voces con precisión y convierte cualquier canción en una versión instrumental limpia en tiempo real. Con AI Key Changer ajustas la tonalidad a tu medida en segundos. Puedes cambiar entre la versión original y la instrumental sin cortes, para cantar como te apetezca. Además cuenta con dos entradas para micro para que te dejes liar con tus amigos.
Altavoz LG xboom Stage 501 que muestra funciones de AI Karaoke Master, con controles AI Key Changer y Voice Remover para convertir cualquier canción en karaoke.
*Micrófono no incluido. A la venta por separado
Nuevo xboom Stage 501, lleva la fiesta donde quieras
Coloca el xboom Stage 501 como tu quieras: horizontal, inclinado, vertical o en trípode. Disfruta de un sonido nitido y potente en cualquier posición, y disfruta de la fiesta.
1) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición vertical, creando una configuración vertical para fiesta 2) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para crear un ambiente dinámico de fiesta 3) altavoz LG xboom Stage 501 para fiestas con iluminación LED colocada horizontalmente para una amplia cobertura sonora y visual 4) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED montada en un poste para efectos de sonido y iluminación elevados
Hasta 25 horas de batería para que tu fiesta no pare
Llévatelo donde quieras con hasta 25 horas de batería*, y alarga tus fiestas hasta el amanecer con su batería remplazable que puedas cambiar de forma rápida y sencilla.
Altavoz inalámbrico bluetooth LG xboom Stage 501, batería de 25 horas para sesiones de conferencias en fiesta
*Basado en un 50% de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.
*La batería extra remplazable se vende por separado
Fácil de llevarlo a cualquier parte y con una sola mano
Gracias a su práctica asa puedes llevártelo a donde quieras y viajar contigo a todas partes sin preocupaciones.
Altavoz LG xboom Stage 501 transportado vertical y horizontalmente con una mano, destacando la portabilidad con una sola mano y su fácil y facilidad de transporte a donde vayas
Sonido calibrado para su espacio con Space Calibration
Space Calibration ajusta la ecualización de forma automática según el tamaño y la distribución de la habitación. Al adaptar los niveles de audio al espacio, ofrece un sonido claro y completo que se oye equilibrado tanto en entornos grandes como pequeños.
*This content includes material generated by AI.
Perfecciona el sonido de cualquier género con AI Sound
Elige manualmente entre los modos: ritmo, melodía o voz, según tus preferencias, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género.
Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED, que ilustra el sonido AI, ajuste automático de ecualizador para el aumento de graves y reproducción de voz más clara.
*Image simulated for illustrative purposes.
Luces al ritmo de la música gracias a AI lighting
Iluminación multicolor al ritmo de la música, perfecto para darle color a tu fiesta. La IA analiza cada canción y ajusta la iluminación para que coincida con el beat de la canción.
*The video is for demonstration purposes
Resistente al agua IPX4
LG xboom Stage 501 cumple con una clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua*.
Altavoz LG xboom Stage 501 IPX4, un altavoz bluetooth resistente al agua que te permite disfrutar de música al aire libre sin preocuparte por el agua
*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
*Sólo los modelos Stage301, Stage 501, Bounce, Mini, Rock y Grab lanzados en 2025/2026 pueden conectarse entre sí.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
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