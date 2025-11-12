We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Conjunto de horno y microondas, Clasificación A+, Inox Edition
Outlet Conjunto de horno y microondas, Clasificación A+, Inox Edition
Características principales
- LG Instaview Oven. "Toc Toc". Despierta el sabor más puro. Sólo tienes que hacer "toc toc" en la puerta para ver cómo evoluciona lo que tienes en el horno. Sin interruptores ni mandos. Sólo con golpear el cristal que siempre se mantiene frio.
- LG Blue Easy Clean. Di adiós a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos. Ahorra un 97% de electricidad versus la pirolisis.
- Función freidora de aire. Disfruta de una cocina más sana, rápida, uniforme y con gran capacidad. Solamente tendrás que pulsar un botón.
- Microondas Grill 2 en 1 (microondas y grill)
- Interior de acero inoxidable que evita que la grasa y suciedad se adhieran a las paredes y se mantenga brillante
- Descongelación y menus automáticos. Cocina, descongela y recalienta fácilmente con menús pregrabados
Una cocina que te facilita la vida
Golpea dos veces, mira dentro
Comprueba como progresa lo que tienes en el horno sin necesidad de abrir la puerta con InstaView™.
¿Desorden en la cocina? No es problema
En tan solo 10 minutos, EasyClean™ limpia el horno y lo deja listo para el próximo uso.
Lleva tu cocina más allá
Comprueba como va lo que estás cocinando desde cualquier lugar con la aplicación LG ThinQ™.
Comprueba lo que tienes en el horno
Tu horno siempre limpio con blue EasyClean™
Imagen dividida, la imagen de la izquierda muestra el interior del horno burbujeante y la imagen de la derecha muestra el vapor que sale del interior del horno.
Llena una botella pulverizadora con 510 ml de agua. Pulveriza unos 60 ml de agua sobre la pared y las esquinas.
Una imagen de rociado de agua en la pared del horno con un pulverizador.
Luego vierte el resto del agua en el fondo del horno.
Imagen mostrando agua vertida en el fondo del horno
Pulsa el botón EasyClean™.
Imagen de un dedo pulsando el botón Easy Clean
Si queda algún residuo, elimínalo con un paño.
Imagen de un paño limpiando el interior del horno
Descubre a tu nuevo ayudante de cocina
Lleva el sabor al siguiente nivel
Imagen de pechugas de pollo al vapor, alitas de pollo fritas con aire, galletas y filete al vacío sobre la mesa. Los iconos que representan las funciones de convección ProBake, aire sous vide, freidora de aire y convección ProBake se incluyen a continuación
LG ProBake Convection® proporciona un calentamiento preciso y uniforme en cada rejilla. Equipado con una resistencia en la parte trasera del horno, permite asar y hornear a la perfección.
Air Sous Vide usa el calor del horno y el flujo de aire para una mayor jugosidad. Controla el calor para una mayor consistencia en el tratamiento de los alimentos.
Imagen de carne envasada al vacío cocinada en modo air sous vide.
Comida crujiente sin necesidad de usar aceite con la función air fryer.
Esta es una imagen del alita de pollo frita con air fryer
Pizza que parecerá recién preparada con el modo pizza. Se recomienda cocinar a 180 °C, aunque el tiempo de cocción variará en función del tipo y grosor de la masa y los ingredientes.
Imagen de una pizza horneada en un horno.
*La máquina de vacío requerida para cocinar con Air Sous Vide no se vende por separado.
Diseño innovador
Guía de instalación del horno
Haz clic para obtener más información sobre cómo instalar el horno de encastre, incluye guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.
Esta imagen muestra las dimensiones del horno.
Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación del horno.
Esta imagen muestra las piezas que necesitan ajustarse al instalar el horno.
Piezas y accesorios
Imagen de cajas sobre la mesa de la cocina.
Detalles de las piezas que recibirás para realizar la instalación.
Descarga el manual para obtener instrucciones sobre el uso y la configuración del producto.
También te puede interesar
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.