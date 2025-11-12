About Cookies on This Site

Outlet Conjunto de horno y microondas, Clasificación A+, Inox Edition

Outlet Conjunto de horno y microondas, Clasificación A+, Inox Edition

WSMG7625SD.OUTLET
Características principales

  • LG Instaview Oven. "Toc Toc". Despierta el sabor más puro. Sólo tienes que hacer "toc toc" en la puerta para ver cómo evoluciona lo que tienes en el horno. Sin interruptores ni mandos. Sólo con golpear el cristal que siempre se mantiene frio.
  • LG Blue Easy Clean. Di adiós a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos. Ahorra un 97% de electricidad versus la pirolisis.
  • Función freidora de aire. Disfruta de una cocina más sana, rápida, uniforme y con gran capacidad. Solamente tendrás que pulsar un botón.
  • Microondas Grill 2 en 1 (microondas y grill)
  • Interior de acero inoxidable que evita que la grasa y suciedad se adhieran a las paredes y se mantenga brillante
  • Descongelación y menus automáticos. Cocina, descongela y recalienta fácilmente con menús pregrabados
Más

Una cocina que te facilita la vida

Golpea dos veces, mira dentro

Comprueba como progresa lo que tienes en el horno sin necesidad de abrir la puerta con InstaView™.

¿Desorden en la cocina? No es problema

En tan solo 10 minutos, EasyClean™ limpia el horno y lo deja listo para el próximo uso.

Lleva tu cocina más allá

Comprueba como va lo que estás cocinando desde cualquier lugar con la aplicación LG ThinQ™.

Horno con clasificación A +

Cocinar con un horno A+ de alta eficiencia ayuda a reducir la factura de la luz

Acceso instantáneo

Comprueba lo que tienes en el horno

Golpea dos veces la puerta para ver el interior del horno sin dejar que se escape el calor. El cristal se mantiene siempre frío.
Fácil limpieza

Tu horno siempre limpio con blue EasyClean™

Dí adios a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos.

Imagen dividida, la imagen de la izquierda muestra el interior del horno burbujeante y la imagen de la derecha muestra el vapor que sale del interior del horno.

PASO 1

Llena una botella pulverizadora con 510 ml de agua. Pulveriza unos 60 ml de agua sobre la pared y las esquinas.

Una imagen de rociado de agua en la pared del horno con un pulverizador.

PASO 2

Luego vierte el resto del agua en el fondo del horno.

Imagen mostrando agua vertida en el fondo del horno

PASO 3

Pulsa el botón EasyClean™.

Imagen de un dedo pulsando el botón Easy Clean

PASO 4

Si queda algún residuo, elimínalo con un paño.

Imagen de un paño limpiando el interior del horno

Cocina inteligente

Descubre a tu nuevo ayudante de cocina

Desde funciones sencillas como precalentar el horno, ajustar el temporizador y controlar el progreso hasta funciones más complejas como diagnosticar y resolver cualquier problema en función de los patrones de uso: LG ThinQ™ te permite hacerlo todo desde tu teléfono. 
Cocina como un chef profesional

Lleva el sabor al siguiente nivel

El sabor más puro gracias a las diferentes funciones de cocinado.

Imagen de pechugas de pollo al vapor, alitas de pollo fritas con aire, galletas y filete al vacío sobre la mesa. Los iconos que representan las funciones de convección ProBake, aire sous vide, freidora de aire y convección ProBake se incluyen a continuación

Convección ProBake

LG ProBake Convection® proporciona un calentamiento preciso y uniforme en cada rejilla. Equipado con una resistencia en la parte trasera del horno, permite asar y hornear a la perfección.

 

Imagen de galletas horneándose
Air Sous Vide. Cocina al vacío a baja temperatura

Air Sous Vide usa el calor del horno y el flujo de aire para una mayor jugosidad. Controla el calor para una mayor consistencia en el tratamiento de los alimentos.

Imagen de carne envasada al vacío cocinada en modo air sous vide.

Air fryer. Freidora de aire

Comida crujiente sin necesidad de usar aceite con la función air fryer.

Esta es una imagen del alita de pollo frita con air fryer

Modo pizza

Pizza que parecerá recién preparada con el modo pizza. Se recomienda cocinar a 180 °C, aunque el tiempo de cocción variará en función del tipo y grosor de la masa y los ingredientes.

Imagen de una pizza horneada en un horno.

*La máquina de vacío requerida para cocinar con Air Sous Vide no se vende por separado.

Una imagen que muestra el horno y la calificación energética A+.

Una imagen que muestra el horno y la calificación energética A+.

La calificación A + garantiza alta eficiencia energética

Diseño innovador

Imagen de una cocina con horno, campana y encimera de gas LG instalados.

Estilo y armonía

Primer plano del horno con acabado negro mate.

Acabado Negro Mate

Imagen que muestra el amplio interior del horno.

Cuanto más espacio, mejor

Guía de instalación del horno

Haz clic para obtener más información sobre cómo instalar el horno de encastre, incluye guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.

1. Medidas del espacio de instalación

Esta imagen muestra las dimensiones del horno.

2. Precauciones al instalar
Se necesita un orificio de ventilación de 50 mm entre la pared trasera y la base del espacio en el que se va a instalar, así como un orificio de ventilación de 5 mm a ambos lados del horno.

Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación del horno.

Para evitar que el horno se deslice fuera de lugar cuando se abra, atorníllalo a una superficie plana durante la instalación.

Esta imagen muestra las piezas que necesitan ajustarse al instalar el horno.

Piezas y accesorios

Imagen de cajas sobre la mesa de la cocina.

Detalles de las piezas que recibirás para realizar la instalación.

Descarga el manual para obtener instrucciones sobre el uso y la configuración del producto.

Descargar

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Recomendado para ti

