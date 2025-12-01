We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico Combi 1,86m, Clasificación C , capacidad de 374l, Blanco, serie 700
Características principales
*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling SXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir la fluctuación de la temperatura máxima y media en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos combi de LG GBB72NSDFN(±0.5), French Door GF-L570PL(±0.5), Side by Side J811NS35(±0.5), 2 puertas B607S(±0.5) y 2 puertas B606S(±1.0).
*Sin carga y ajuste de temperatura normal. El resultado puede variar en el uso real.
*Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de las bandejas de la puerta superior disminuya de 24.8℃ a 8℃entr un modelo LG sin DoorCooling+ (GBB60NSZHE) y un modelo con DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
Controla tu frigorífico estés donde estés
SmartThinQ
*Compatible con versión Android 4.1.2 (JellyBean) o posterior o iOS 8 o posterior requerido para la aplicación LG SmartThinQ™. Se requiere una conexión de teléfono y conexión Wi-Fi de datos.
Estilo Minimalista elegante
PremiumInCompact
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Volumen total (L)
341
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
595*1860*675
RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)
171
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
C
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)
Blanco
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Frigorífico Combi
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
C
CAPACIDAD
Volumen total (L)
341
Volumen congelador (L)
107
Volumen frigorífico (L)
234
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Sí
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
76
Peso del producto (kg)
72
Altura total (mm)
1860
Fondo sin puerta (mm)
608
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
595*1860*675
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
LINEAR Cooling
Sí
Puerta reversible
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (Puerta)
Blanco
Metal fresh
Sí
Tipo tirador
Integrado
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Smart Inverter
Consumo energético (kWh/año)
171
Clase climática
SNT
Potencia acústica (dB)
35
Potencia acústica (clase)
B
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
Sí
Luz del frigorífico
LED Panel (Top)
Balda de cristal templado
Sí(1)
Botellero (vino)
Sí(Medio)
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
Sí(1)
Fresh Balancer CON Magic Crisper
Sí
Fresh converter
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Balda de cristal templado
Sí
Cajón_Congelador
Sí(3)
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
