Frigorífico Combi 1,86m, Clasificación C , capacidad de 374l, Blanco, serie 700
GBB71SWVCN1.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico Combi 1,86m, Clasificación C , capacidad de 374l, Blanco, serie 700

GBB71SWVCN1.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico Combi 1,86m, Clasificación C , capacidad de 374l, Blanco, serie 700

GBB71SWVCN1.OUTLET
LG Frigorífico Combi 1,86m, Clasificación C , capacidad de 374l, Blanco, serie 700, GBB71SWVCN1.OUTLET
Características principales

    El icono del compresor Smart Inverter Compressor junto al icono de 10 años de garantía
    Compresor Smart Inverter Compressor™

    Máxima eficiencia y durabilidad con 10 años de garantía

    El Smart Inverter Compressor™de LG lleva la eficiencia energética a un nivel superior, ahorrando dinero y cuidando del planeta. Además, cuenta con 10 años de garantía en el mismo.
    Deleita a tus sentidos con NatureFRESH™

    NatureFRESH™

    Deleita a tus sentidos con NatureFRESH™

    El sistema NatureFRESH™ controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Cuenta con 9 salidas de aire junto a cada balda.

    *Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

    Tus alimentos tan frescos como el primer día

    LINEARCooling™

    Tus alimentos tan frescos como el primer día

    LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, manteniendo la frescura de los alimentos hasta 7 días*.

    *Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling SXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.

    24 horas de enfriamiento uniforme

    24 horas de enfriamiento uniforme

    Control preciso de la temperatura

    *Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir la fluctuación de la temperatura máxima y media en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos combi de LG GBB72NSDFN(±0.5), French Door GF-L570PL(±0.5), Side by Side J811NS35(±0.5), 2 puertas B607S(±0.5) y 2 puertas B606S(±1.0).
    *Sin carga y ajuste de temperatura normal. El resultado puede variar en el uso real.

    Enfría hasta un 32% más rápido

    Enfría hasta un 32% más rápido

    DoorCooling+™

    Enfría más rápido y uniforme

    La salida de aire en la parte superior frontal del frigorífico en forma de cascada permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

    *Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de las bandejas de la puerta superior disminuya de 24.8℃ a 8℃entr un modelo LG sin DoorCooling+ (GBB60NSZHE) y un modelo con DoorCooling+ (GBB72NSDFN).

    FRESHBalancer™ CON MAGIC CRISPER
    FRESHBalancer™ CON MAGIC CRISPER

    Nivel óptimo de humedad

    El exclusivo cajón FRESH Balancer™ con Magic Crisper de LG regula y mantiene la humedad óptima de frutas y verduras un 20% más frescas pasados 7 días. Permite regular mediante un selector el nivel de humedad.
    Adapta la temperatura
    FRESHConverter™

    Adapta la temperatura

    'Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.
    Perfecta para ollas y botellas
    Balda plegable

    Perfecta para ollas y botellas

    La balda completamente plegable te permite colocar alimentos de cualquier tamaño y crea el espacio necesario para recipientes altos y voluminosos como ollas y botellas.
    Espacio para botellas1
    Botellero

    Espacio para botellas

    SmartThinQ™

    Controla tu frigorífico estés donde estés

    A través de la app SmartThinQ™ de tu smartphone podrás controlar determinadas funciones (control de temperatura, congelación rápida, activación del filtro Pure N Fresh…).

    SmartThinQ

    *Compatible con versión Android 4.1.2 (JellyBean) o posterior o iOS 8 o posterior requerido para la aplicación LG SmartThinQ™. Se requiere una conexión de teléfono y conexión Wi-Fi de datos.
    *La imagen del producto mostrada puede variar del producto real. *Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

    Diseño premium y resistente

    Estilo Minimalista elegante

    El nuevo frigorífico combi es el epítome del refinamiento tanto en función como en estilo. Tiene un diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad. Ahora, disfruta de la practicidad y el lujo en tu propia cocina.
    Ver vídeo

    PremiumInCompact

    *Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

    Imprimir

    Especificaciones técnicas estrella

    • CAPACIDAD - Volumen total (L)

      341

    • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

      595*1860*675

    • RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)

      171

    • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

      C

    • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

      Smart Inverter

    • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)

      Blanco

    Todas las especificaciones

    ESPECIFICACIONES BÁSICAS

    • Tipo de producto

      Frigorífico Combi

    • Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

      C

    CAPACIDAD

    • Volumen total (L)

      341

    • Volumen congelador (L)

      107

    • Volumen frigorífico (L)

      234

    CONTROL Y PANTALLA

    • Pantalla LED interna

    • Congelación rápida

    DIMENSIONES Y PESO

    • Peso del prodcto con embalaje (kg)

      76

    • Peso del producto (kg)

      72

    • Altura total (mm)

      1860

    • Fondo sin puerta (mm)

      608

    • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

      595*1860*675

    CARACTERÍSTICAS

    • Door Cooling+

    • LINEAR Cooling

    • Puerta reversible

    MATERIAL Y ACABADO

    • Acabado (Puerta)

      Blanco

    • Metal fresh

    • Tipo tirador

      Integrado

    RENDIMIENTO

    • Tipo de Compresor

      Smart Inverter

    • Consumo energético (kWh/año)

      171

    • Clase climática

      SNT

    • Potencia acústica (dB)

      35

    • Potencia acústica (clase)

      B

    COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

    • Compartimentos en puerta transparentes

    • Luz del frigorífico

      LED Panel (Top)

    • Balda de cristal templado

      Sí(1)

    • Botellero (vino)

      Sí(Medio)

    • Multi Air Flow

    • Balda plegable

      Sí(1)

    • Fresh Balancer CON Magic Crisper

    • Fresh converter

    TECNOLOGÍA SMART

    • Smart Diagnosis

    COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

    • Balda de cristal templado

    • Cajón_Congelador

      Sí(3)

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

