Frigorífico Combi 2m, Clasificación D, capacidad de 419l, Acero negro antihuellas, Serie 700
Frigorífico Combi 2m, Clasificación D, capacidad de 419l, Acero negro antihuellas, Serie 700

Frigorífico Combi 2m, Clasificación D, capacidad de 419l, Acero negro antihuellas, Serie 700

GBB72MCUGN.OUTLET
Características principales

    Deleita a tus sentidos

    NatureFRESH™

    Deleita a tus sentidos

    El sistema NatureFRESH™ controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Cuenta con 9 salidas de aire junto a cada balda.

    *Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling SXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.

    24 horas de enfriamiento uniforme

    24 horas de enfriamiento uniforme

    Control preciso de la temperatura.

    *Basado en prueba interno de LG para medir la fluctuación de la temperatura máxima y media en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos combi de LG GBB72NSDFN (±0.5), American combi GF-L570PL (±0.5), Side by Side J811NS35 (±0.5), 2 puertas B607S (±0.5) y 2 puertas B606S (±1.0).

    Enfría hasta un 32% más rápido

    Enfría hasta un 32% más rápido

    DoorCooling+

    Enfría más rápido y uniforme

    La salida de aire en la parte superior frontal del frigorífico en forma de cascada permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

    *Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de las bandejas de la puerta superior disminuya de 24.8℃ a 8℃entr un modelo LG sin DoorCooling+ (GBB60NSZHE) y un modelo con DoorCooling+ (GBB72NSDFN).

    Nivel óptimo de humedad
    FRESHBalancer™ CON MAGIC CRISPER

    Nivel óptimo de humedad

    Regula y mantiene la humedad óptima de frutas y verduras un 20% más frescas pasados 7 días.
    Adapta la temperatura
    FRESHConverter™

    Adapta la temperatura

    Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.
    Se adaptan a tus necesidades

    Comodidad y usabilidad

    Se adaptan a tus necesidades

    'El botellero y la balda completamente plegable facilitan el almacenamiento de los alimentos adaptándose a tus necesidades.
    Perfecta para ollas y botellas
    Balda plegable

    Perfecta para ollas y botellas

    La balda completamente plegable te permite colocar alimentos de cualquier tamaño y crea el espacio necesario para recipientes altos y voluminosos como ollas y botellas.
    Almacena 5 botellas
    Botellero

    Almacena 5 botellas

    Espacio destinado para las botellas.
    Diseño premium y resistente

    Estilo Minimalista elegante

    El nuevo frigorífico combi es el epítome del refinamiento tanto en función como en estilo. Tiene un diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad. Ahora, disfruta de la practicidad y el lujo en tu propia cocina.
    Ver vídeo

    Estilo Minimalista elegante

    *Solo aplicable al Smart Inverter compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

    Máxima eficiencia y durabilidad con 10 años de garantía
    Compresor Smart Inverter Compressor™

    Máxima eficiencia y durabilidad con 10 años de garantía

    El Smart Inverter Compressor™de LG lleva la eficiencia energética a un nivel superior, ahorrando dinero y cuidando del planeta. Además, cuenta con 10 años de garantía en el mismo.

    *El test se basa en la norma "KS C ISO 15502" (Modelo : R-B601GM, R-B602GCWP).
    *Solo aplicable al Smart Inverter compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
    *Comparado con un frigorífico con compresor LG convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre los modelos LG GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.

