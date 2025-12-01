We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico Combi 2m, Clasificación D, capacidad de 419l, Acero negro antihuellas, Serie 700
Características principales
Características principales
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling SXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Basado en prueba interno de LG para medir la fluctuación de la temperatura máxima y media en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos combi de LG GBB72NSDFN (±0.5), American combi GF-L570PL (±0.5), Side by Side J811NS35 (±0.5), 2 puertas B607S (±0.5) y 2 puertas B606S (±1.0).
*Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de las bandejas de la puerta superior disminuya de 24.8℃ a 8℃entr un modelo LG sin DoorCooling+ (GBB60NSZHE) y un modelo con DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
*Solo aplicable al Smart Inverter compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*El test se basa en la norma "KS C ISO 15502" (Modelo : R-B601GM, R-B602GCWP).
*Comparado con un frigorífico con compresor LG convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre los modelos LG GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
