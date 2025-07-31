We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Frigorífico Combi |LG Instaview™, DoorCooling+, 1,86 m, capacidad de 352 l, Clasificación C, Inox Antihuellas
Outlet Frigorífico Combi |LG Instaview™, DoorCooling+, 1,86 m, capacidad de 352 l, Clasificación C, Inox Antihuellas
GBG5160CPY.OUTLET
()
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor(*)
- Instaview™ Haz "toc,toc" para ver el interior, reduciendo la pérdida de aire frío y ahorrando energía
- Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC)
- FreshConverter™: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) adaptable a cada alimento y perfecto para cervezas
- Fresh Balancer con Magic Crisper: Cajón con selector de humedad que optimiza el ambiente para frutas o verduras conservándolas frescas por más tiempo
La solución perfecta para tu cocina
LG Instaview™
Haz Toc, toc para ver el interior sin abrir la puerta
Acceso instantáneo a tus caprichos
Activa el panel InstaView™ de cristal tintado para ver el interior
Imagen de un frigorífico colocado en una cocina de tonos amarillos.
Puerta completamente plana
Consigue un diseño elegante y moderno de tu cocina
Se adapta perfectamente a tu cocina con su diseño y estilo
Cocina moderna con un frigorífico que se integra en los armarios y parece un modelo encastrable
NatureFRESH™
Alimentos frescos durante más tiempo
Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.
Bowl con ensalada
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE Linear Cooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en función del uso y de las condiciones del entorno.
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de la canasta de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo sin refrigeración de puerta+ (GBB60NSZHE) y el modelo con refrigeración de puerta+ (GBB72NSDFN) de LGE. *Se supone que DoorCooling+™ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
FRESHConverter™Adapta la temperatura
Cajón multitemperatura "especial cervezas": Adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.
Dos filetes con romero, rodajas de limón y lima, espárragos y perejil en un cajón de frigorífico etiquetado Fresh Converter.
Enfriamiento rápido
La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío
Foto botón Express Cool
*La imagen del producto es meramente ilustrativa y puede diferir del producto real.
Mejora el almacenamiento
Funciones inteligentes en tu frigorífico
Soluciones prácticas para almacenar alimentos, independientemente de su forma y tamaño
Zona de cobertura de alimentos dentro del frigorífico.
Eficiencia Energética
Ahorra en tu factura con un consumo responsable
El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero con su garantía de 10 años.
Frigorífico con sello 10 años
*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP).
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Qué tipo de frigorífico necesito?
A.
Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.
Q.
¿Es útil un frigorífico Combi?
A.
Estos frigoríficos ofrecen la comodidad de tener el espacio distribuído de la siguiente forma: 70% frigorífico y 30% congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.
Q.
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?
A.
Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.
Q.
¿Qué significa No Frost?
A.
Que evita la creación de escarcha en el interior del frigorífico, mejorando el mantenimiento, rendimiento y funcionamiento del mismo.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Reseñas y Opiniones
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Ver Similares