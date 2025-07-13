We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación C, capacidad de 419l, inox antihuellas. Serie P500
Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación C, capacidad de 419l, inox antihuellas. Serie P500
Características principales
- Nº1 en frigoríficos eficientes
- Garantía de por vida en el compressor
- Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
- Fresh Converter: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) para cervezas, verduras, pescado o carne que conserva la frescura durante más tiempo
- Smart Diagnosis: Acerca tu teléfono al frigorífico y éste transmitirá la incidencia al servicio técnico, ahorrándote tiempo y dinero
La solución perfecta para tu cocina
Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
Cocina moderna
También disponible en otros colores
Alimentos frescos durante más tiempo
Bowl con ensalada
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE Linear Cooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar función del uso y de las condiciones del entorno.
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de la canasta de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo sin refrigeración de puerta+ (GBB60NSZHE) y el modelo con refrigeración de puerta+ (GBB72NSDFN) de LGE. *Se supone que DoorCooling+™ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.
Zoom cajón con alimentos
La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío
Foto botón Express Cool
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
Se adapta a tus necesidades
Interior con alimentos frescos.
Ahorra en tu factura con un consumo responsable
Frigorífico con sello 10 años
*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP).
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de frigorífico necesito?
Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.
¿Es útil un frigorífico Combi?
Estos frigoríficos ofrecen la comodidad de tener el espacio distribuído de la siguiente forma: 70% frigorífico y 30% congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?
Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.
¿Qué significa No Frost?
Que evita la creación de escarcha en el interior del frigorífico, mejorando el mantenimiento, rendimiento y funcionamiento del mismo.
Especificaciones técnicas estrella
Volumen total (L)
384
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
595 x 2030 x 675
Consumo energético (kWh/año)
172
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
C
Tipo de Compresor
BMK110NAMV
ThinQ (Wi-Fi)
No
Acabado (Puerta)
P/S3
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Frigorífico combi
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
C
CAPACIDAD
Volumen total (L)
384
Volumen congelador (L)
107
Volumen frigorífico (L)
233
Volumen compartimento zona fría (L)
44
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Display LED
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
88
Peso del producto (kg)
80
Altura total (mm)
2030
Altura sin bisagra (mm)
2030
Fondo con puerta y tirador (mm)
675
Fondo sin puerta (mm)
610
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
595 x 2030 x 675
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
LINEAR Cooling
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo_Manual
Bandeja de hielo normal
Dispensador de agua
No
Fabricador de hielo automático
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de la puerta
PET
Acabado (Puerta)
P/S3
Metal fresh
No
Tipo tirador
Tirador integrado horizontal
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
BMK110NAMV
Consumo energético (kWh/año)
172
Clase climática
SN-T
Potencia acústica (dB)
35
Potencia acústica (clase)
B
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
4
Luz del frigorífico
LED superior
Balda de cristal templado
3
Cajón para verduras
Sí (2)
Botellero (vino)
No
Fresh 0 Zone
No
Multi Air Flow
Sí
Pure N Fresh
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
EAN CODE
EAN Code
8806084806604
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Cajón_Congelador
3 transparentes
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.