We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico Combi | LG GBV22NCBPY, Door Cooling+, 2,03m, capacidad de 419 L, Serie 200, Clasificación B, Inox antihuellas
Frigorífico Combi | LG GBV22NCBPY, Door Cooling+, 2,03m, capacidad de 419 L, Serie 200, Clasificación B, Inox antihuellas
Frigorífico Combi | LG GBV22NCBPY, Door Cooling+, 2,03m, capacidad de 419 L, Serie 200, Clasificación B, Inox antihuellas
GBV22NCBPY
()
Características principales
- Nº1 en frigoríficos eficientes
- Garantía de por vida en el compresor
- Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
- Fresh Converter: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) para cervezas, verduras, pescado o carne que conserva la frescura durante más tiempo
La solución perfecta para tu cocina
El producto más duradero es el más sostenible
Garantía de por vida en el compresor
El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero ahora con garantía de por vida
Refrigerator with efficient cooling system by smart inverter compressor and 10-year warranty label of compressor.
Diseño Premium y elegante
Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.
Tirador con apertura lateral
Diseño sofisticado
Disfruta de un frigorífico elegante acompañado de la comodidad y el uso práctico de el tirador lateral de la puerta
LinearCooling™
Alimentos frescos durante más tiempo
Linear Cooling™ Mantiene una temperatura estable (+/- 0.5ºC) evitando las fluctuaciones para conservar los alimentos frescos pasados 7 días
DoorCooling⁺ ™
Enfría más rápido y de manera uniforme
Único con cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.
FRESHConverter™<br>Adapta la temperatura
Cajón multitemperatura "especial cervezas": Adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.
Primer plano de un convertidor fresco relleno de carne, ajustado a la temperatura adecuada para la carne entre las opciones de carne, pescado y verduras.
Enfriamiento al instante
La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío
Detalle del botón de enfriamiento rápido situado en la parte superior del frigorífico.
Multi Air Flow
Evita la creación de escarcha para un mejor mantenimiento y funcionamiento del frigorífico.
Luz LED
Iluminación interior
La iluminación LED ilumina todos los rincones del frigorífico para encontrar todos los alimentos rápida y fácilmente.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Es útil un frigorífico de dos puertas?
A.
También conocidos como frigoríficos Combi, ofrecen la comodidad de tener el congelador separado del frigorífico para todos los alimentos congelados. Los frigoríficos Combi LG tienen un 70% de espacio de frigorífico y un 30% de congelador, lo que te permite acceder fácilmente al frigorífico que utilizas con más frecuencia.
Q.
¿Qué significa que un frigorífico está libre de escarcha?
A.
La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas, se condensa en agua y se congela inmediatamente. Un frigorífico sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando así automáticamente la acumulación de escarcha.
Q.
¿Cómo cambiar la temperatura de un frigorífico LG?
A.
Utilice el panel de control de la puerta o del interior del frigorífico para ajustar la temperatura deseada para su frigorífico o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.
Q.
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico?
A.
Ante todo, asegúrate de que sea LG. Una vez que hayas decidido el tipo que mejor se adapta a tus necesidades y al entorno de tu hogar (estilo americano, multipuerta o Combi), busca tecnologías de refrigeración innovadoras que mantengan tus alimentos frescos durante más tiempo, funciones prácticas como Total No Frost, un dispensador de agua y hielo (preferiblemente con UVnano™ para autolimpieza) o estantes plegables. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Volumen total (L)
387
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
595 x 2030 x 675
RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)
138
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
B
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
BMK110NAMV
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)
Inox antihuellas
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Frigorífico combi
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad del mostrador
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
B
CAPACIDAD
Volumen total (L)
387
Volumen congelador (L)
110
Volumen frigorífico (L)
233
Volumen compartimento zona fría (L)
44
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Display LED
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
101
Peso del producto (kg)
94
Altura total (mm)
2030
Altura sin bisagra (mm)
2030
Fondo con puerta y tirador (mm)
675
Fondo sin puerta (mm)
610
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
595 x 2030 x 675
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
LINEAR Cooling
Sí
InstaView
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo_Manual
Bandeja de hielo normal
Dispensador de agua
No
Fabricador de hielo automático
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de la puerta
VCM
Acabado (Puerta)
Inox antihuellas
Metal fresh
No
Tipo tirador
Tirador lateral
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
BMK110NAMV
Consumo energético (kWh/año)
138
Clase climática
T
Potencia acústica (dB)
33
Potencia acústica (clase)
B
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
4
Luz del frigorífico
LED superior
Balda de cristal templado
3
Cajón para verduras
Sí (2)
Botellero (vino)
No
Fresh 0 Zone
No
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
No
Pure N Fresh
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
EAN CODE
EAN Code
8806096047156
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Cajón_Congelador
3 transparentes
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Disfruta de un 5% dto extra en el pago
Producto Recomendado