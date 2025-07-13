Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Frigorífico Combi | LG GBV22NCDSW, Door Cooling+, 2,03m, capacidad de 419 L, Serie 200, Clasificación D, Blanco

Outlet Frigorífico Combi | LG GBV22NCDSW, Door Cooling+, 2,03m, capacidad de 419 L, Serie 200, Clasificación D, Blanco

Outlet Frigorífico Combi | LG GBV22NCDSW, Door Cooling+, 2,03m, capacidad de 419 L, Serie 200, Clasificación D, Blanco

GBV22NCDSW.OUTLET
Front view of 387L Bottom Freezer Refrigerator Prime Silver GBV22NCDSW.ASWQEUZ
Dimensions
LG freezer
USP image for door cooling
USP image for linear cooling
fresh zone
extra space
Metal fresh
Big freezing zone
smart connect
right view
detailed view of the inside top
detailed view of the interior drawers
detailed view of the side porket handle
interior shot featuring LG bottom freezer
Características principales

  • Nº1 en frigoríficos eficientes
  • Garantía de por vida en el compressor
  • Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
  • Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
  • Fresh Zone : Cajón especial para frutas y verduras
  • Smart Diagnosis: Acerca tu teléfono al frigorífico y éste transmitirá la incidencia al servicio técnico, ahorrándote tiempo y dinero.
Más

La solución perfecta para tu cocina

Garantía de por vida en el compresor

 El producto más duradero es el más sostenible

Diseño Premium y elegante

Puerta completamente plana, diseño minimalista

NatureFRESH™

Alimentos frescos más tiempo

Total No Frost

Comparación de envases de fruta congelada sin y con escarcha.

Refrigerator with efficient cooling system by smart inverter compressor and 10-year warranty label of compressor.

 El producto más duradero es el más sostenible

Garantía de por vida en el compresor

El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de
manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento
duradero ahora con garantía de por vida

Diseño Premium y elegante

Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina

Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.

Cocina moderna con frigorífico LG blanco integrado, encimeras de piedra y barra con silla blanca.

Cocina moderna con frigorífico LG blanco integrado, encimeras de piedra y barra con silla blanca.

Tirador con apertura lateral

Diseño sofisticado

Disfruta de un frigorífico elegante acompañado de la comodidad y el uso práctico de el tirador lateral de la puerta

Frigorífico blanco de dos puertas LG con detalles ampliados en el diseño de las bisagras y el interior.

Frigorífico blanco de dos puertas LG con detalles ampliados en el diseño de las bisagras y el interior.

LinearCooling™

Alimentos frescos durante más tiempo

Linear Cooling™  Mantiene una temperatura estable (+/- 0.5ºC) evitando las fluctuaciones para conservar los alimentos frescos pasados 7 días

Enfriamiento lineal LG con variación de temperatura ±0.5°C, lechuga verde fresca a la derecha.

Enfriamiento lineal LG con variación de temperatura ±0.5°C, lechuga verde fresca a la derecha.

DoorCooling⁺ ™

Enfría más rápido y de manera uniforme

Único con cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

FRESHConverter™ Adapta la temperatura

Cajón multitemperatura "especial cervezas": Adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.

Piezas de salmón y rodajas de limón en el compartimento "Fresh Converter" de un frigorífico LG.

Enfriamiento al instante

La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío

Detalle del botón de enfriamiento rápido situado en la parte superior del frigorífico.

Multi Air Flow

Evita la creación de escarcha para un mejor mantenimiento y funcionamiento del frigorífico.

Luz LED

Iluminación interior 

La iluminación LED ilumina todos los rincones del frigorífico para encontrar todos los alimentos rápida y fácilmente.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Es útil un frigorífico de dos puertas?

A.

También conocidos como frigoríficos Combi, ofrecen la comodidad de tener el congelador separado del frigorífico para todos los alimentos congelados. Los frigoríficos Combi LG tienen un 70% de espacio de frigorífico y un 30% de congelador, lo que te permite acceder fácilmente al frigorífico que utilizas con más frecuencia.

Q.

¿Qué significa que un frigorífico está libre de escarcha?

A.

La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas, se condensa en agua y se congela inmediatamente. Un frigorífico sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando así automáticamente la acumulación de escarcha.

Q.

¿Cómo cambiar la temperatura de un frigorífico LG?

A.

Utilice el panel de control de la puerta o del interior del frigorífico para ajustar la temperatura deseada para su frigorífico o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.

Q.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico?

A.

Ante todo, asegúrate de que sea LG. Una vez que hayas decidido el tipo que mejor se adapta a tus necesidades y al entorno de tu hogar (estilo americano, multipuerta o Combi), busca tecnologías de refrigeración innovadoras que mantengan tus alimentos frescos durante más tiempo, funciones prácticas como Total No Frost, un dispensador de agua y hielo (preferiblemente con UVnano™ para autolimpieza) o estantes plegables. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

