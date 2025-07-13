Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación A, capacidad de 419l, inox antihuellas. Serie 500

*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de la canasta de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo sin refrigeración de puerta+ (GBB60NSZHE) y el modelo con refrigeración de puerta+ (GBB72NSDFN) de LGE. *Se supone que DoorCooling+™ deja de funcionar cuando se abre la puerta.