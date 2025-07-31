About Cookies on This Site

Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2m, Clasificación D, capacidad de 419l, Inox Antihuellas, Serie 500

Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2m, Clasificación D, capacidad de 419l, Inox Antihuellas, Serie 500

GBV5240DPY.OBSEXC
Características principales

    La solución perfecta para tu cocina

    Diseño Premium y elegante

    Puerta completamente plana, diseño minimalista

    NatureFRESH™

    Alimentos frescos más tiempo

     

    Total No Frost

    Temperatura uniforme, sin escarcha en el interior

    Garantía de por vida en el compresor

    El producto más duradero es el más sostenible

    Diseño Premium y elegante

    Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina

    Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.

    Cocina moderna con un frigorífico que se integra perfectamente en los armarios circundantes, asemejándose a un modelo empotrado.

    También disponible en otros colores

    Inox Antihuellas

    Negro Mate

    Blanco

    Aerial view of refrigerator installed next to wall with zero clearance of door hinge.

    Apertura de puerta 90º

    Close-up of soft LED lighting, effectively distributing light throughout the refrigerator and making it easy on the eyes.

    Metal Fresh™

    Close-up of square pocket handle with a sleek and minimal design.

    Luz Led

    Primer plano del asa de bolsillo cuadrada con un diseño elegante y minimalista.

    Tirador integrado

    NatureFRESH™

    Alimentos frescos durante más tiempo

    Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

    Tazón de verduras frescas como recién recogidas de una granja con la ayuda de la tecnología de refrigeración de un frigorífico.

    Alimentos frescos hasta 7 días

    Linear Cooling™ Mantiene una temperatura estable (+/- 0.5ºC) para conservar más tiempo los alimentos 

    Gráfico de enfriamiento lineal con verduras frescas cerca, que muestra las fluctuaciones de temperatura mantenidas dentro de ±0,5℃ para la frescura de los alimentos.

    *La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

    *Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE Linear Cooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en función del uso y de las condiciones del entorno.

    Enfría más rápido y uniforme

    Único con cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

    Detalle de las salidas de aire situadas en la parte delantera del frigorífico, que garantizan una refrigeración eficaz y uniforme.

    *La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

    *Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de la canasta de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo sin refrigeración de puerta+ (GBB60NSZHE) y el modelo con refrigeración de puerta+ (GBB72NSDFN) de LGE. *Se supone que DoorCooling+™ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

      

    FRESHConverter™ Adapta la temperatura

    Cajón multitemperatura "especial cervezas": Adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.

    Primer plano de un convertidor fresco relleno de carne, ajustado a la temperatura adecuada para carne entre las opciones de carne, pescado y verduras.

    Enfriamiento rápido

    La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío

    Detalle del botón de enfriamiento rápido situado en la parte superior del frigorífico.

    Multi Air Flow

    Evita la creación de escarcha para un mejor mantenimiento y funcionamiento del frigorífico.

    Congelador no frost con refrigeración uniforme y aire frío circulante para mantener los alimentos frescos en todos los rincones.

    *La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

    Comodidad y usabilidad

    Se adapta a tus necesidades

    La solución más práctica para almacenar alimentos y recipientes de mayor volumen o que necesitan ser ubicados de una manera concreta o en un lugar específico del frigorífico.

    Interior con alimentos frescos.

    Capacidad de hasta 5 botellas

    Uso más eficiente del espacio, consiguiendo una capacidad para 5 botellas.

    Gran capacidad

    El cajón Big Zone de congelador permite almacenar gran cantidad de alimentos, incluso aquellos más voluminosos.

    Eficiencia Energética

    Ahorra en tu factura con un consumo responsable

    El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero.

    Frigorífico LG plateado a la derecha, eficiencia energética D en verde a la izquierda sobre fondo oscuro.

    *La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP).

    *La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

    Q.

    ¿Qué tipo de frigorífico necesito?

    A.

    Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.

    Q.

    ¿Es útil un frigorífico Combi?

    A.

    Estos frigoríficos ofrecen la comodidad de tener el espacio distribuído de la siguiente forma: 70% frigorífico y 30% congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.

    Q.

    ¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?

    A.

    Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.

    Q.

    ¿Qué significa No Frost?

    A.

    Que evita la creación de escarcha en el interior del frigorífico, mejorando el mantenimiento, rendimiento y funcionamiento del mismo.

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
    Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

    Reseñas y Opiniones

    Recomendado para ti

