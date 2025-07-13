We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación C, capacidad de 419l, inox antihuellas. Serie 500
Características principales
- Nº1 en frigoríficos eficientes
- Garantía de por vida en el compresor
- Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado
- Fresh Converter: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) para cervezas, verduras, pescado o carne que conserva la frescura durante más tiempo
- Cajón Magic Crisper
La solución perfecta para tu cocina
Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
Diseño Premium y elegante
También disponible en otros colores
Alimentos frescos durante más tiempo
NatureFRESH™
Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.
Zoom cajón con alimentos
La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío
Foto botón Express Cool
Se adapta a tus necesidades
Se adapta a tus necesidades
Ahorra en tu factura con un consumo responsable
El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero.
Eficiencia Energética
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de frigorífico necesito?
Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.
¿Es útil un frigorífico Combi?
Estos frigoríficos ofrecen la comodidad de tener el espacio distribuído de la siguiente forma: 70% frigorífico y 30% congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?
Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.
¿Qué significa No Frost?
Que evita la creación de escarcha en el interior del frigorífico, mejorando el mantenimiento, rendimiento y funcionamiento del mismo.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
