Outlet Set Frigorífico y congelador, 186cm, clasificación D, Inox antihuellas

Outlet Set Frigorífico y congelador, 186cm, clasificación D, Inox antihuellas

GM617MBCSF.OBSEXC
Características principales

  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • 24h de enfriamiento uniforme mantiene la frescura de los alimentos durante más tiempo con Linear Cooling
  • Cajones más amplios Big Zone
  • Hilera de torsión: Fabricación de hielo cómodo
  • DoorCooling+™: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme.
  • El exclusivo cajón FRESH Balancer™ con Magic Crisper de LG optimiza los niveles de humedad, permitendo regular mediante un selector el nivel de humedad para frutas o verduras de manera que éstas conserven su frescura durante más tiempo.
Más
La vista frontal del frigorífico y congelador de 1 puerta encaja perfectamente en cualquier cocina.

La vista frontal del frigorífico y congelador de 1 puerta encaja perfectamente en cualquier cocina.

Siente la máxima frescura con un diseño impecable

Cada centímetro de este nuevo congelador está diseñado para ofrecer un diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad en tu cocina.
Congelador LG abierto, mostrando alimentos congelados organizados en estantes iluminados.
Total No Frost

Olvídate de la escarcha en el interior del congelador

La tecnología Total No Frost de LG evita la acumulación de hielo en las paredes del interior, evitando la descongelación manual y ahorrándote tiempo.
Congelador vertical LG con puerta abierta, mostrando flujo de aire azul en estantes, planta y lámpara a la derecha.
Metal Fresh con Multi Air Flow

Enfriamiento más rápido y uniforme

Su pared interior de metal premium, cuenta con diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimento que fluye en todas las direcciones manteniendo tus alimentos frescos durante más tiempo.
Helado de vainilla con frutas, congelador LG Express Freeze y bebida con hielo, limón y menta.
Congelación Rápida

Una explosión de aire frío al instante

Evita que se rompa la cadena de frío de tus congelados al llegar de la compra pulsando la función Congelación Rápida.
Un frigorífico LG abierto muestra alimentos organizados en estantes iluminados, junto a plantas y muebles modernos.
Gran capacidad

Almacena más gracias a su amplio espacio interior

Gracias a su gran capacidad de 324L, tendrás más espacio para conservar cómodamente tus alimentos en el congelador.

Puerta plana para una cocina elegante

Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.

No necesitas espacio extra

La apertura de 90º te permite instalar el frigorífico justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.

Panel de vidrio elegante y reflejante con líneas azules en ángulo y bordes oscuros, diseño moderno y minimalista.
Puerta de horno LG con apertura automática en ángulo, mostrada en detalle y funcionalidad.
Puerta de frigorífico LG con diseño elegante y esquinas iluminadas en la parte superior derecha.
Puerta del horno LG con apertura lateral y bisagra ajustable para encimeras modernas en patrón de espiga.
Puerta de frigorífico LG con diseño elegante y esquinas iluminadas en la parte superior derecha.

Puerta plana para una cocina elegante

Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.

Puerta del horno LG con apertura lateral y bisagra ajustable para encimeras modernas en patrón de espiga.

No necesitas espacio extra

La apertura de 90º te permite instalar el frigorífico justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.

*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es.

Servicio Premium

Servicio Premium

Todas las especificaciones

Reseñas y Opiniones

