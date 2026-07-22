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Outlet Frigorífico American Combi | LG, Clasificación E, 580 L, Inox antihuellas
Outlet Frigorífico American Combi | LG, Clasificación E, 580 L, Inox antihuellas
GMBS30SEPY.OUTLET
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Características principales
- Garantía de por vida en el compresor*
- Door Cooling: Cascada de aire en puerta que enfría un 15,8 más rápido y de forma uniforme en todos los rincones
- Apertura 110º: Instala el frigorífico junto a pared o mueble evitando los golpes laterales
- Linear Cooling™: mantiene la temperatura estable (+-0,5ºC) reduciendo las fluctuaciones.
- Ahorro energético con Inteligencia artificial -AI: aprende los hábitos de uso y ajusta automáticamente el compresor y los ciclos de enfriamiento para reducir el consumo energético
Razones para comprar este frigorífico
Garantía de por vida en el compresor
Porque el producto más duradero es el más sostenible
Frigorífico con IA
Aprende de tus hábitos para conservar mejor los alimentos y ahorrar energía* con LG ThinQ™
Tus alimentos frescos durante más tiempo
Control preciso de la temperatura para una mejor conservación de los alimentos
Mayor capacidad y flexibilidad
Maximiza el espacio interior y se adapta a tus necesidades
Diseño Premium y elegante
Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
Fácil instalación
Únicos con apertura 110º y puerta reversible*
Instala el frigorífico junto a pared o mueble sin preocuparte por el espacio y saca los cajones sin problemas, evitando los golpes laterales
«*Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, es necesario dejar un espacio mínimo de 4 mm entre los laterales del frigorífico y la pared.
*Si el espacio es inferior a 4 mm, es posible que la puerta no se abra completamente o que interfiera con la pared, lo que podría afectar al rendimiento del producto.
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real».
*Basándose en la puerta del compartimento del frigorífico, el grosor de la puerta del modelo (GMVS30SEPY) se ha reducido en un 45 % en comparación con el modelo anterior (GMB860PYDE).
AI Fit
Aprende de tus hábitos y se adapta a tus necesidades
Mayor frescura
Control preciso de la temperatura
DoorCooling+™
Enfría más rápido
Los alimentos y las bebidas se mantienen frescos independientemente de dónde estén colocados, gracias a un enfriamiento más rápido y uniforme
LinearCooling™
Mantiene la frescura de los alimentos por más tiempo
LinearCooling™ reduce las variaciones de temperatura, conservando el sabor fresco hasta 7 días³⁾.
LG ThinQ™
Control inteligente que te hace la vida más fácil
LG ThinQ care
Detección de puerta abierta
La detección de aperturas de la puerta minimiza el desperdicio al avisarte de cierres incorrectos. Ayuda a mantener la frescura y garantiza que tus alimentos se conserven frescos⁴⁾.
LG ThinQ UP
Lleva tu experiencia al siguiente nivel
Tu frigorífico evoluciona al ritmo de tu estilo de vida. Descubre nuevas posibilidades con ThinQ UP, que te ofrece funciones personalizadas y actualizaciones adaptadas a tus necesidades.
Pure N Fresh™
Reduce los olores en el interior
Pure N Fresh reduce los olores gracias a un sistema de filtración de carbón, lo que mantiene el aire interior fresco.
Función limpieza
Fácil limpieza, sin esfuerzo y sin desenchufarlo
Es muy práctico, ya que te permite limpiar sin tener que desenchufar el cable de alimentación ni oír la alarma que se activa al abrir la puerta del frigorífico.
AI Inverter™
Mayor frescura y mayor ahorro
Descubre el compresor LG AI Inverter, que aprende de forma intuitiva tus hábitos de uso y optimiza la refrigeración para conservar la frescura de tus alimentos y, al mismo tiempo, hacer un uso eficiente de la energía.
FAQ
Q.
¿Cuáles son las ventajas de un frigorífico InstaView™?
A.
Gracias a la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, ya no es necesario abrir la puerta de tu frigorífico LG para ver qué hay dentro. Basta con dar dos golpecitos en el panel de cristal tintado y este se ilumina para que puedas ver su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
Es la forma más sencilla y eficiente de ver qué hay dentro de tu frigorífico LG sin siquiera abrir la puerta.
Q.
¿Qué es LG LinearCooling™?
A.
LinearCooling™ es una tecnología que mantiene la temperatura del frigorífico constante con una variación de ±0,5 ℃ mediante un ajuste preciso del suministro de aire frío, lo que evita la pérdida de humedad de los alimentos y los mantiene frescos durante más tiempo.
Q.
¿Qué es LG DoorCooling+™?
A.
DoorCooling+™ es una tecnología que distribuye aire frío potente a los alimentos almacenados en la puerta a través de unas rejillas situadas en la parte delantera del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fresca y la frescura de todo lo que guardes en la puerta del frigorífico.
Q.
¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi frigorífico-congelador LG?
A.
Utiliza el panel de control situado en la puerta o en el interior del frigorífico para configurar o ajustar la temperatura del frigorífico o del congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para cambiar la configuración de la temperatura de forma remota a través de tu smartphone en los modelos compatibles.
Q.
¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar un frigorífico-congelador?
A.
LG ofrece una amplia gama de frigoríficos-congeladores elegantes y de bajo consumo, dotados de múltiples funciones inteligentes. Desde los espaciosos modelos de estilo americano y los prácticos de varias puertas, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos combinados y los de perfil fino, LG ofrece el frigorífico-congelador perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes un hueco que llenar, es posible que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que hayas elegido el frigorífico-congelador que mejor se adapta a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, y las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes plegables y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
Q.
¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?
A.
Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico-congelador LG Combi (capacidad: 340-384 l) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508 l) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los espaciosos modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad de 625-705 l). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra amplio para guardar artículos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente consiga el frigorífico-congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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