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Outlet Frigorífico American Combi | LG, Total No Frost, Clasificación E, 474 L, Inox Antihuellas
Outlet Frigorífico American Combi | LG, Total No Frost, Clasificación E, 474 L, Inox Antihuellas
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Características principales
- Total No Frost
- Mantiene la temperatura uniforme, evitando la condensación y la formación de escarcha
- Multi Air FLow
- A través de sus múltiples salidas de aire la temperatura del aire se reparte de forma uniforme
- Big Fresh Zone
- Cajón amplio con máxima frescura para frutas y verduras
Frigoríficos LG de gran capacidad
Multi Air Flow
Distribuye el aire frío por todos los rincones
Compresor Inverter
Consigue un consumo más eficiente
Total No Frost
Evita la generación de escarcha
Temperatura convertible
Cambia a temperatura frigorífico o congelador fácilmente
Multi Air Flow
Enfriamiento más rápido y uniforme
El interior cuenta con diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimento que fluye en todas las direcciones, manteniendo una humedad y temperatura constante, para conservar tus alimentos frescos durante más tiempo en todos los compartimiento.
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Compresor Inverter
Consigue un enfriamiento con consumo reducido
El compresor inverter mejora la eficiencia energética mediante el control variable de la velocidad del motor. Así el frigorífico enfría tus alimentos consiguiendo un menor consumo energético
Mano sostiene un bol de ensalada verde y roja, con tomates rojos al lado sobre tela blanca.
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Total No Frost
Olvídate de la escarcha en el interior del frigorífico
El aire frío se dispersa uniformemente a través de las rejillas de ventilación, mateniendo el frigorífico libre de escarcha y los alimentos frescos. Olvídate de quitar la escarcha manualmente.
Controla tu frigorífico de forma remota
Temperatura convertible
Consigue almacenamiento flexible con cambio de temperatura
Selecciona el modo de temperatura deseada de frigorífico o congelador. Cambia la temperatura entre -20ºC y +5ºC
Controla tu frigorífico de forma remota
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Baldas de crital templado
Material altamente resistente para soportar utensilios de cocina grandes y pesados. Estas bladas son fáciles de limpiar sin dejar manchas y olores duraderos.
Combinación entre diseño y comodidad para un uso más práctico
Combinación entre diseño y comodidad para un uso más práctico. Controles externos fáciles de usar, con un mango minimalista y elegante.
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Qué es LG LinearCooling™ ?
A.
LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.
Q.
¿Cómo cambio la temperatura de mi frigorífico?
A.
Utiliza el panel de control en la puerta o en el interior del frigorífico para establecer o ajustar la temperatura del frigorífico o congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para ajustar la temperatura de manera remota desde tu smartphone en modelos que tengan esta modalidad
Q.
¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un frigorífico congelador?
A.
LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y la cómoda puerta múltiple hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; Si tiene un vacío que llenar, es posible que su elección esté dictada por el espacio. Una vez que haya decidido cuál es el frigorífico que mejor se adapta a su estilo de vida, observe el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen sus alimentos frescos durante más tiempo, funciones prácticas como Total No Frost, un dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, plegable estantes y sistema de cajones FRESHKalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
Q.
¿Qué tamaño de frigorífico congelador necesito?
A.
Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG Combi (capacidad: 340-384 L) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos delgados de puertas múltiples (506-508L) se adaptan a una familia de 3 o 4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos de puertas múltiples brindan espacio extra amplio para almacenar artículos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por eso ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin toma de agua?
A.
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico ofreciendo modelos con y sin toma de agua. Un frigorífico con toma de agua está conectado directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de agua y hielo. Un frigorífico sin toma de agua tiene un tanque de agua recargable incorporado conectado al dispensador montado en la puerta. Simplemente mantenga el tanque lleno para disfrutar del lujo del agua fría del grifo.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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