Outlet Set Frigorífico y congelador, 186cm, clasificación E, Inox antihuellas

*El test se basa en la norma "KS C ISO 15502" (Modelo : R-B601GM, R-B602GCWP)

*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

*Comparado con un frigorífico con compresor LG convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre los modelos LG GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.