Outlet Set Frigorífico y congelador, 186cm, clasificación E, Inox antihuellas
Outlet Set Frigorífico y congelador, 186cm, clasificación E, Inox antihuellas
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
- Funcionamiento Total No Frost y con Multi Air Flow
sin escarcha en el interior
- Cajones más amplios Big Zone
- Diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad en tu cocina.
- DoorCooling+™: salida de aire en la parte superior en forma de cascada. Enfría un 32% más rápido y uniforme.
- Mantiene la frescura de frutas y verduras durante más tiempo con Magic Crisper
Diseño de líneas rectas y limpias
Su nuevo diseño se adapta perfectamente a los muebles de cocina estándar para un aspecto limpio y minimalista.
Puerta plana para una cocina elegante
Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.
No necesitas espacio extra
La apertura de 90º te permite instalar el congelador justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.
*El test se basa en la norma "KS C ISO 15502" (Modelo : R-B601GM, R-B602GCWP)
*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*Comparado con un frigorífico con compresor LG convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre los modelos LG GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.
