Outlet Set Frigorífico y congelador, 186cm, clasificación E, Inox antihuellas

Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • Funcionamiento Total No Frost y con Multi Air Flow
    sin escarcha en el interior
  • Cajones más amplios Big Zone
  • Diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad en tu cocina.
  • DoorCooling+™: salida de aire en la parte superior en forma de cascada. Enfría un 32% más rápido y uniforme.
  • Mantiene la frescura de frutas y verduras durante más tiempo con Magic Crisper
Más
La vista frontal del frigorífico y congelador de 1 puerta encaja perfectamente en cualquier cocina.

Siente la máxima frescura con un diseño impecable

Cada centímetro de este nuevo frigorífico está diseñado para ofrecer un diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad en tu cocina.
Nevera LG abierta con frutas, verduras y bebidas en una cocina moderna, junto a una planta y flores en una mesa.

Gran capacidad

Almacena más gracias a su amplio espacio interior

Gracias a su gran capacidad de 386L, tendrás más espacio para conservar cómodamente tus alimentos en el frigorífico. ¡Reduce el número de veces que haces la compra al mes!

 

El frigorífico encaja perfectamente en tu cocina.
Diseño que se adapta a ti

Su elegante diseño se integra perfectamente en tu cocina

Su puerta plana y la facilidad de integrarlo al mueble de tu cocina, ofrece un aspecto totalmente personalizado.

Diseño de líneas rectas y limpias

Su nuevo diseño se adapta perfectamente a los muebles de cocina estándar para un aspecto limpio y minimalista.

Puerta plana para una cocina elegante

Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.

No necesitas espacio extra

La apertura de 90º te permite instalar el congelador justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.

Frigorífico LG plateado en cocina moderna, puerta abierta mostrando interior iluminado.
Panel lateral de refrigerador LG, blanco con línea azul diagonal cerca de la esquina superior izquierda.
Puerta de horno LG con apertura automática en ángulo, mostrada en detalle y funcionalidad.
Congelador vertical LG plateado entre armarios blancos, resaltado en azul.
Panel de refrigerador LG, líneas elegantes, reflejo brillante en esquina derecha.
Puerta de horno con cierre suave, detalle ampliado de bisagra.
Congelador vertical LG plateado entre armarios blancos, resaltado en azul.

Diseño de líneas rectas y limpias

Su nuevo diseño se adapta perfectamente a los muebles de cocina estándar para un aspecto limpio y minimalista.

Panel de refrigerador LG, líneas elegantes, reflejo brillante en esquina derecha.

Puerta plana para una cocina elegante

Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.

Puerta de horno con cierre suave, detalle ampliado de bisagra.

No necesitas espacio extra

La apertura de 90º te permite instalar el congelador justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.

El icono del compresor Smart Inverter Compressor junto al icono de 10 años de garantía
Compresor Smart Inverter Compressor™

Máxima eficiencia y durabilidad con 10 años de garantía

El compresor Smart Inverter Compressor controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo reduciendo el nivel sonoro y el consumo energético. Además, ofrece una mayor durabilidad con 10 años de garantía* en el mismo.

*El test se basa en la norma "KS C ISO 15502" (Modelo : R-B601GM, R-B602GCWP)
*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*Comparado con un frigorífico con compresor LG convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre los modelos LG GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.

Servicio Premium

*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

