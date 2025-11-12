Outlet Lavadora Inteligente | LG, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 9kg, 1200rpm, Serie 500 Fondo reducido, Un 20% más eficiente que A, Blanca

Aviso legal

1) Eficiencia energética

20% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

2) Ciclo de cuidado de microplásticos

Probado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con una carga de 3 kg (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) en comparación con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación realizada midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20 ㎛.

Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

3) AI Wash 2.0

Cuidado de telas y ahorro de energía: probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de las telas y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de telas suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de telas y/u otros factores.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe usarse solo con tipos de telas similares [no todas las telas son detectadas] y detergente adecuado.

4) TurboWash™ 360

Probado por Intertek en marzo de 2019, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con carga IEC de 5 kg en comparación con el ciclo Algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar según el entorno.

El tiempo de lavado puede extenderse y los resultados pueden variar según el tipo y peso de la ropa y el entorno.

5) Steam™

Ciclo Allergy Care, aprobado por BAF para la lavadora LG Steam de 24 pulgadas, reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

6) Dispensador automático

Lava hasta 31 cargas llenando ambos compartimentos con detergente.

La cantidad predeterminada de detergente es 45 mL.

Los resultados pueden variar según el entorno.

7) Mayor capacidad

Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excluyendo tipo Slim).

El número de amortiguadores de fricción y balance de peso puede variar según el modelo.

Capacidad aumentada: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad).

8) AI to the core

Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de las telas y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de telas suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe usarse solo con tipos de telas similares [no todas las telas son detectadas] y detergente adecuado.

La garantía de 10 años aplica solo al motor Direct Drive. El período/política de garantía puede variar según el país o región.

Nivel de ruido: 71 dB (Nivel de Potencia Sonora), basado en el Reglamento de la UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

Consulte el manual del usuario para la política de garantía de 10 años.