About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500

Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500

Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500

F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5009A6M.OBSEXC

Características principales

    ¿Por qué escoger una lavadora LG?

    Te ahorran dinero al lavar

    Consume un 10% menos que la clase A

    Tienen gran capacidad

    • Tanto en lavado como en secado

    Reconoce las caracaterísticas de los tejidos para un lavado major

    • Gracias a la inteligencia artificial AI DD™ establece los movimientos más adecuados para proteger al tejido

    Lavadora LG con alta eficiencia energética A, situada a la derecha, con flecha verde y monedas doradas alrededor.

    Lavadora LG con alta eficiencia energética A, situada a la derecha, con flecha verde y monedas doradas alrededor.

    Máxima eficiencia energética

    10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar

    Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

    *10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

    Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

    Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

    Gran capacidad

    Más capacidad ocupando lo mismo

    Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora con las mismas dimensiones.

    *Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
    *El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
    *Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)

    Se muestra un trozo de tela blanca en el tambor de la lavadora de carga frontal que se está lavando.

    Foto dell'oblò di una lavatrice in cui si vedono degli indumenti bianchi che vengono lavati. Delle linee bianche indicano l'Intelligenza Artificiale che riconosce i tessuti.

    Lavadora con Inteligencia Artificial

    Reduce el desgaste de tu ropa

    El motor AI DD™ detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.

    *Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
    *La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).

    Lavadora con chorros en el interior

    TurboWash™360°

    Lava en profundidad en tan solo 39 minutos

    Tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.

    *Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

    Línea

    Steam™

    Higiene y cuidado de tu ropa con vapor

    Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam™.

    Lavadora LG elimina alérgenos, ropa blanca y vapor, logo de alergia visible.

    *El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

    Interior lavadora.

    Bateadores acero inox

    Foto puerta lavadora

    Puerta de cristal templado

    Imagen display lavadora

    Elegante panel

    Imagen de la lavadora y el display

    Panel más visible e intuitivo

    Imprimir

    Todas las especificaciones

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

    Qué opina la gente

    Recomendado para ti

    Encuentra una tienda cercana

    Prueba el producto en un lugar cercano.
    SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO