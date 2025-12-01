We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500
Características principales
¿Por qué escoger una lavadora LG?
*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.
*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)
*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).
*Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.
Línea
Higiene y cuidado de tu ropa con vapor
Lavadora LG elimina alérgenos, ropa blanca y vapor, logo de alergia visible.
*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
