Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500
Características principales
- Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
- Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
- AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
- Algodón Turbo permite completar el lavado de la ropa de algodón en un tiempo más corto que los ciclos normales. Esto es ideal cuando necesitas lavar una carga de ropa rápidamente y no tienes mucho tiempo disponible.
- Vapor Steam Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas
- Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias(4), y mayor durabilidad y cuidado de las prendas.
*Testado por Intertek en marzo de 2019. Comparando el ciclo de algodón con 2 kg de ropa interior con el ciclo de algodón convencional de LG (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del tipo de ropa y del entorno.
*AI Direct Drive está disponible en 3 ciclos (Algodón, Mixed Fabric, Easy Care)
**El ciclo Cuidado Antialérgico certificado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99,9% de los alérgenos del polvo doméstico.
*Testado por Intertek en diciembre de 2018, basado en el estándar AATCC. El ciclo de algodón con la opción “Antiarrugas” (3 camisetas mezcladas) comparado con el ciclo de algodón sin la opción. Los resultados pueden variar en función del tipo de ropa y del entorno.
*Wrinkle Care está disponible como una opción en 6 ciclos. .
(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.
(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
(3) Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias. Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa Allergy Care de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30 x 20 cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7 x 105 de staphylococcus aureus, 4.7 x 105 de klebsiella pneumoniae y 2.1 x 105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
