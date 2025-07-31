About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500

Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500

F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive, Vapor, 10kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 500, F4WR5010A6W.OUTLET

Características principales

  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
  • Algodón Turbo permite completar el lavado de la ropa de algodón en un tiempo más corto que los ciclos normales. Esto es ideal cuando necesitas lavar una carga de ropa rápidamente y no tienes mucho tiempo disponible.
  • Vapor Steam Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas
  • Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias(4), y mayor durabilidad y cuidado de las prendas.
Más
Un 18% menos de desgaste en tu ropa<br>3

AI Direct Drive™

Un 18% menos de desgaste en tu ropa

A través de un sistema de big data, el motor AI Direct Drive™ detecta las características del tejido introducido en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.

*Testado por Intertek en marzo de 2019. Comparando el ciclo de algodón con 2 kg de ropa interior con el ciclo de algodón convencional de LG (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del tipo de ropa y del entorno.
*AI Direct Drive está disponible en 3 ciclos (Algodón, Mixed Fabric, Easy Care)

¿Qué es AI Direct Drive ™?1

¿Qué es AI Direct Drive ™?

El motor Intello AI Direct Drive™ no sólo detecta el peso de las prendas, sino que también detecta las características tejido a través de la dureza del mismo y elige los movimientos óptimos para un mayor cuidado de las prendas por sí mismo.
Más higiénico<br>3

Steam™

Más higiénico

Reduce el 99.9% de virus(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2) con el poder del vapor Steam™.

**El ciclo Cuidado Antialérgico certificado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99,9% de los alérgenos del polvo doméstico.
*Testado por Intertek en diciembre de 2018, basado en el estándar AATCC. El ciclo de algodón con la opción “Antiarrugas” (3 camisetas mezcladas) comparado con el ciclo de algodón sin la opción. Los resultados pueden variar en función del tipo de ropa y del entorno.
*Wrinkle Care está disponible como una opción en 6 ciclos. .
(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.
(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.

Elimina el 99.9% de los alérgenos1

Elimina el 99.9% de los alérgenos

El vapor elimina el 99.9% de los alérgenos.

*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Mayor durabilidad e higiene1

Mayor durabilidad e higiene1

Máxima durabilidad

Mayor durabilidad e higiene

Bateadores de acero inoxidable que aportan mayor durabilidad, higiene y cuidado de las prendas.

*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
(3) Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias. Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa Allergy Care de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30 x 20 cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7 x 105 de staphylococcus aureus, 4.7 x 105 de klebsiella pneumoniae y 2.1 x 105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO