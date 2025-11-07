Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 600

*Testado por Intertek en Diciembre 2018, basado en el estándar AATCC. Con la opción "antiarrugas" en el ciclo de algodón, en comparación con el ciclo de algodón sin la opción "antiarrugas".

(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.

(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.