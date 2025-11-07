We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 600
Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 600
F4WR6009A0W.OBSEXC
()
Características principales
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
AI DD™
Un 18% menos de desgaste en tu ropa
A través de un sistema de big data, el motor AI DD™ detectalas características tipo de tejido introducido en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.
*Testado por Intertek en marzo de 2019 en el programa de algodón con ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar dependiendo del tipo de prenda y las condiciones de lavado.
TurboWash™360˚
Lavado en 39 minutos con media carga
Con TurboWash™360˚, tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.
*Testado por Intertek en Marzo, basado en IEC 60456: edición 5.0. ciclo TurboWash39 con media carga. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de las conciones de lavado.
La gama más eficiente y rápida del mercado
Con TurboWash™360˚, reduce el tiempo de lavado y el desgaste de la ropa, ahorrando energía.
4 Sprays de agua con bomba Inverter
Gracias a la bomba Inverter permite controlar la intensidad y la dirección de los sprays de agua, mejorando la eficacia del detergente en la colada.
Alt text
Steam™
Máxima higiene y cuidado de la ropa con vapor
Reduce el 99.9% de virus(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2) con el poder del vapor Steam™.
*Testado por Intertek en Diciembre 2018, basado en el estándar AATCC. Con la opción "antiarrugas" en el ciclo de algodón, en comparación con el ciclo de algodón sin la opción "antiarrugas".
(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.
(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado