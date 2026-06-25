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Outlet Lavadora Inteligente | LG AI Direct Drive, TurboWash 360º, Selector LCD, Autodosificación, 13kg, 1400rpm, Serie 750, Un 30% más eficiente que A, Blanca
Outlet Lavadora Inteligente | LG AI Direct Drive, TurboWash 360º, Selector LCD, Autodosificación, 13kg, 1400rpm, Serie 750, Un 30% más eficiente que A, Blanca
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Características principales
- Lavadora un 30% más eficiente que A, ahorra 377€ en tu factura de luz*
- Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
- Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
- Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía*
- Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa*
- Cuentan con selector con LCD que permite editar y modificar la lista de programas que viene de serie y descargar otros adicionales a través de la app ThinQ
Descubre el lavado que cuida más de tu ropa y ahorra energía
30% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar
Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía
Motor con IA
Detecta las características de los tejidos y reduce su desgaste
Diseño elegante y minimalista
Selector con LCD: edita la lista de programas
Programa reducción microplásticos
Reduce la fricción de las prendas durante el lavado
Diseño elegante y minimalista
*Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*La garantía de por vida del motor del lavavajillas ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de los lavavajillas, calculada en 11 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/. Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
Máxima durabilidad e higiene en tu colada
Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
A diferencia del plástico, el tambor de acero evita enganches y roces, cuidando mejor los tejidos, incluso los más delicados. Sus 6 palas garantizan una distribución uniforme para un lavado más suave y eficiente.
Mayor durabilidad e higiene1
*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
TurboWash™360°
Ahorra tiempo y energía
Lava en tan solo 39 minutos mientras ahorras hasta un 28% de energía*
*Probado por la entidad independiente Intertek. Estudio basado en la norma IEC 60456: edición 5.0. Basado en un ciclo Turbowash con una duración de 39 minutos con 5 kg de carga IEC comparado con el ciclo de algodón convencional TurboWash. Los modelos comparados fueron el F4V9RWP2W frente al FC1450S2W. Los resultados reales pueden variar dependiendo de la ropa y el entorno. Para más información, visite (www.lg.com/es).
AI Wash
El lavado que cuida más de tu ropa
AI Wash optimiza los movimientos del tambor en función del tipo de tejido, reduciendo su desgaste un 12%*.
*Probado por la entidad independiente Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash demostró una mayor protección de los tejidos y una reducción en el consumo de energía al lavar una carga mixta de 3 kg compuesta por prendas delicadas, como camisas, blusas, camisetas, faldas y pantalones cortos de poliéster. El estudio se realizó con el modelo de lavadora F4X7VYP15. Los resultados pueden variar según el peso, el tipo de tejido y otros factores. LG Electronics no participó en la realización de este estudio. Para más información, visite (www.lg.com/es). La detección por IA se activa automáticamente cuando la carga es inferior a 3 kg, pero no funciona si se selecciona la opción de lavado con vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tejidos similares, ya que no todos los tipos de tela son detectados. Además, es fundamental emplear el detergente adecuado. Para más información, visite (www.lg.com/es).
Programa reducción de microplásticos
Reduce la emisión de microplásticos hasta un 60%
El motor establece unos movimientos que reducen la fricción de las prendas y disminuye la emisión de microplásticos durante el lavado en un 60%*.
*Testado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) comparado con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20㎛. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
Dispensador automático de detergente
Dosfica la cantidad necesaria de detergente en cada lavado
Proporciona automáticamente la cantidad adecuada de detergente y suavizante. Incluso puedes recibir alertas en tu smartphone cuando sea necesario rellenar el depósito, haciendo que la colada sea rápida y fácil.
Rellenando el depósito de detergente
*Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ y contar con con conexión a internet. Compatible con Android (versión 9.0) o superior e iOS (versión 15) o superior. Los resultados pueden variar en función del entorno.
Optimiza el tiempo de la colada
Ahorra tiempo al poner la lavadora
Ahorra tiempo simplificando los pasos para hacer tu colada: la lavadora selecciona automáticamente los programas más utilizados previamente y las opciones de lavado adaptadas a tus hábitos y necesidades.
*Después de 10 lavados, la selección del programa por defecto se establece en el programa utilizado con más frecuencia. Una vez que se eligen 3 veces consecutivas las mismas opciones para un ciclo concreto, también se seleccionan automáticamente.
Steam™
Menos arrugas, más higiene
El vapor Steam™ reduce las partículas de polvo que pueden provocar problemas respiratorios y reduce hasta un 30% las arrugas en la ropa*.
El hombre se coloca frente al espejo y sonríe a la ropa que lleva puesta. A un lado, se muestran un icono que distiende las arrugas y otro que bloquea las garrapatas, junto con una imagen antes y después del lavado.
* Ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (Fundación Britálica de Alergología) reduce los ácaros del polvo doméstico.
*Testado por Intertek en diciembre de 2018 de acuerdo con las normas AATCC. Ciclo Algodón con la opción «Wrinkle Care» (3 camisas mixtas) comparado con el ciclo Algodón sin la opción. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
*La función Anti arrugas está disponible opcionalmente en 9ciclos.
Smart Pairing™
Elige la mejor secadora para tu lavadora y tendrás la combinación perfecta
Además, ambas se comunican entre sí: la secadora establecerá el programa de secado óptimo en función del programa de lavado que haya seleccionado previamente.
*Ambos productos deben estar conectados a la misma red wifi, y la app LG ThinQ™ y la aplicación LG ThinQ™ en un dispositivo móvil compatible para utilizar Smart Pairing™. Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ y contar con con conexión a internet. Compatible con Android (versión 9.0) o superior e iOS (versión 15) o superior.
LG ThinQ™
Controla tu lavadora
Controla tu lavadora estés donde estés
La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar con tu lavadora e iniciar el lavado con solo pulsar un botón.
Fácil mantenimiento y control
Controla fácilmente el consumo energético de tu lavadora a través de tu smartphone.
Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte
Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
*Testado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa del acero inoxidable frente a la cantidad inicial en 12 días.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?
A.
Todas las lavadoras LG cuentan con medidas estándar de alto y ancho. Lo que varía es la profundidad que cambia en función de la capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x alto 850 mm x fondo 565-675 mm.
Q.
¿Qué capacidad debo elegir para mi lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Si tienes una familia numerosa o sueles tener coladas muy grandes, recomendamos un modelo de 11 a 13 kg. Recuerda que nuestros electrodomésticos ofrecen mayor capacidad en el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo elegir una lavadora eficiente?
A.
Consulta la etiqueta energética de la lavadora para elegir la más eficiente: calificación A (mejor) a G (peor). Pero para ahorrar no solo importa el consumo eléctrico, también es importante asegurarnos de que la lavadora cuenta con clasificación A en niveles de energía, centrifugado y ruido.
Q.
¿Cómo elegir el mejor programa de lavado para cada colada?
A.
En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesan automáticamente la ropa y detectan la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado. Si vinculas tu lavadora y secadora LG, pueden comunicarse para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que tengas que preocuparte de mover el selector.
Q.
¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?
A.
Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que presume de tener clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de tu electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de alargar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido. *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.
Q.
¿Qué es la función LG Quick Wash?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa conserve su mejor aspecto durante más tiempo. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™. * Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.
Q.
¿En qué consiste la función Autodosificación de detergente?
A.
El sistema de dosificación automática de detergente de LG te permite precargar el detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo por tí. La tecnología integrada detecta el peso de la ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada lavado. Elimina el riesgo de sobredosificación, te ahorra tiempo y prolonga la vida útil de tu ropa. Una dosificación correcta de detergente también ayuda a que las lavadoras de carga frontal funcionen a la perfección. ¡Simplemente cierra la puerta y pulsa el botón de inicio!
Q.
¿Qué colores de lavadoras existen?
A.
LG’s proprietary Steam™ technology (on selected models) effectively tackles allergens. The Allergy Care function steams clothes at the start of the wash cycle to loosen fibres and dissolve allergetns, including pollen and dust mitest.
Q.
LG ofrece una gama de colores neutros para que encuentres una lavadora que combine con tus electrodomésticos o que ofrezca un elegante contraste. Elige entre los siguientes colores: Blanco, Acero Negro o Grafito.
A.
The LG ezDispense™ auto dose system allows you to pre-load the detergent dispenser and leave your washing machine to do the work.
In-appliance technology senses the weight of your laundry load and automatically adds exactly the right amount of detergent every time. It Removes the risk of over-dosing, saves you time and prolongs the life of your clothing. Correct detergent dosage also helps keep front loader washing machines operating at their best. Detergent and softener compartments together hold up to 35 doses of cleaning power. Simply shut the door and press start!
Q.
Do washing machines come in different colours?
A.
LG offers a menu of modern neutral colour options to ensure you can find a washing machine that either matches existing appliances or provides a stylish contrast. Choose from the following selection of colours: Classic White, Black Steel or Graphite.
Guía paso a paso
Configura tu nueva lavadora LG: rápido y sencillo
Sigue nuestra guía de vídeo simple, paso a paso, para instalar tu nueva lavadora LG de carga frontal, incluyendo conexiones de agua y desagüe, y nivelación. Comienza a lavar hoy mismo.
*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo del producto y las regulaciones locales. Consulte siempre el manual de su producto para obtener instrucciones de seguridad específicas del modelo.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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