Outlet Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Blanca, Serie 700

«*Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

*Pruebas realizadas por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo IA Dry mostró una reducción del tiempo de secado y una disminución del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.). (Basado en el modelo representativo AI Dry: RH90X75V3N. Los resultados pueden variar en función de los modelos, las cargas y el entorno). No todas las situaciones son susceptibles de ahorro. Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.

*AI Sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos].

*Pruebas realizadas por Intertek en agosto de 2024, ciclo Algodón de la secadora Heatpump de LG comparado con Sólo Secado de la lavadora-secadora con calefactor convencional de LG basado en cargas de 3kg de IEC con un contenido de humedad inicial del 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

*La garantía de por vida es sólo para el compresor Dual Inverter y el motor Inverter. El periodo y la política de garantía pueden variar según el país o la región.

*Nivel de ruido: 62 dB (nivel de potencia acústica), basado en el Reglamento 392/2012 de la UE (RH90X75V3N).»