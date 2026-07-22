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Outlet Torre de lavado y secado | LG AI Direct Drive, Autodosificación, 9kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C

Outlet Torre de lavado y secado | LG AI Direct Drive, Autodosificación, 9kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C

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Vista frontal de Outlet Torre de lavado y secado | LG AI Direct Drive, Autodosificación, 9kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C TORRE99AUVI.OUTLET
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Vista frontal de Outlet Torre de lavado y secado | LG AI Direct Drive, Autodosificación, 9kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C TORRE99AUVI.OUTLET
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Características principales

  • Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
  • Reduce el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo
  • DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
  • Modo de secado: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
Más

¿Por qué escoger una lavadora LG?

EFICIENCIA ENERGÉTICA A-10%

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

2k de gran capacidad

  • Más capacidad ocupando lo mismo

Lavadora con inteligencia artificial

  • Detecta el peso y la suavidad del tejido para optimizar el rendimiento y proteger la ropa.

Autodosificación ezdispense™

Dosificacion precisa y flexible según el tipo de tejidos y carga

Lavadora LG con alta eficiencia energética A, situada a la derecha, con flecha verde y monedas doradas alrededor.

Lavadora LG con alta eficiencia energética A, situada a la derecha, con flecha verde y monedas doradas alrededor.

Máxima eficiencia energética

10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Gran capacidad

Más capacidad ocupando lo mismo

Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora con las mismas dimensiones.

*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)

Se muestra un trozo de tela blanca en el tambor de la lavadora de carga frontal que se está lavando.

Foto dell'oblò di una lavatrice in cui si vedono degli indumenti bianchi che vengono lavati. Delle linee bianche indicano l'Intelligenza Artificiale che riconosce i tessuti.

Lavadora con Inteligencia Artificial

Reduce el desgaste de tu ropa

El motor AI DD™ detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.

*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).

ezDispense™

Autodosificación precisa y flexible

Libera automáticamente la cantidad adecuada de detergente. Los compartimentos de detergente y suavizante juntos pueden utilizarse para hasta 35 cargas de detergente.

El detergente se está vertiendo en el recipiente de detergente de la lavadora.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Lava hasta 20 veces con nivel de dosificación normal (carga de 5 kg). Probado por el laboratorio interno de LG. Ciclo de algodón con nivel de detergente Normal".

Línea

Steam™

Higiene y cuidado de tu ropa con vapor

Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam™.

Lavadora LG elimina alérgenos, ropa blanca y vapor, logo de alergia visible.

*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

Interior lavadora.

Bateadores acero inox

Foto puerta lavadora

Puerta de cristal templado

Imagen display lavadora

Elegante panel

Imagen de la lavadora y el display

Panel más visible e intuitivo

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Secadora con bomba de calor DualInverter

La gama más eficiente del mercado

Descubre una nueva gama de secadoras que ofrece ahorro energético y eficacia en el secado.

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Secadora con bomba de calor DualInverter

Máximo ahorro energético

La bomba de calor Dual Inverter proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.

Eficiencia energética C

El refrigerante R290 tiene un GWP más bajo** en comparación con el refrigerante

R134a utilizado en el secador de bomba de calor convencional de LG.

*Según el estándar IEC, ciclo de algodón con modo de energía.
**Potencial de calentamiento global: R290: 3, R134a: 1340.

Garantía de por vida

Cuenta con garantía de por vida en el motor y en la bomba de calor Dual Inverter

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Modo de secado

Ahorro de energía o ahorro de tiempo

La tecnología Modo de secado te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades.

* Testado por Intertek en Diciembre de 2019, en ciclo de algodón de 9 kg, comparación entre el modo de tiempo y el modo de energía para el modelo representativo RC90V9AV2Q, y aplicable a la familia de modelos RC80V*****, RC90V*****, RH80V*****, RH90V*****. El resultado puede variar en función de , entre otros, las condiciones ambientales externas.

Limpieza automática del condensador

Mantiene la eficacia de secado

Ayuda a mantener el buen funcionamiento y rendimiento en el secado gracias a la limpieza automática del condensador.

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Limpieza automática del condensador

Condensador con limpieza cómoda

Disfruta de un mantenimiento fácil de la Limpieza automática del condensador: se limpia automáticamente para que no tengas que hacerlo tú.

*El nivel de limpieza del condensador puede diferir según el entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento de la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y el nivel de humedad inicial de la colada.

Secado delicado

Cuida de tus prendas más delicadas

Cuidado antialergias

Reduce el 99,9% de los ácaros del polvo doméstico vivo

El ciclo Antialergia reduce el 99,9% de los ácaros del polvo doméstico. Ideal para personas con alergias o dermatitis.

Resultado aprobados por la Fundación Británica de Alergología
*Los resultados del análisis pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno

Doble filtro

Mantén tu ropa perfectamente limpia

El sistema de doble filtro ayuda al rendimiento de secado al filtrar las pelusas.

Protección de los tejidos

Mantén tu ropa como el primer día

El secado a baja temperatura protege los tejidos evitando que la ropa encoja, para que la puedas usar durante más tiempo. Tan delicado como el secado al aire libre.
Sensor de secado

Facilita el rendimiento de secado

Los sensores de secado detectan la humedad de las prendas y adaptan automáticamente el tiempo de secado necesario.

Lavadora y secadora

Lavadora y secadora conectadas cuidando de tu ropa

Puedes configurar el ciclo de secado adecuado, descargar programas adicionales, controlar de forma remota tu secadora y ahorrar tiempo y dinero gracias a su sistema de autodiagnóstico.

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior

Puerta reversible

Se adapta a tus necesidades

La puerta se puede instalar con apertura hacia el lado derecho o izquierdo en función de tus necesidades.

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Puerta de cristal templado

Mayor durabilidad y elegancia

El cristal templado ofrece mayor durabilidad y elegancia.

*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

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