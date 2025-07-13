Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Smart TV LG QNED evo AI QNED85 65 pulgadas MiniLED 4K 2025

Outlet Smart TV LG QNED evo AI QNED85 65 pulgadas MiniLED 4K 2025

Outlet Smart TV LG QNED evo AI QNED85 65 pulgadas MiniLED 4K 2025

65QNED85A6C.OUTLET
QNED85 USP introductory video.
Vista lateral ligeramente inclinada hacia la derecha del televisor LG QNED evo
Vista frontal de TV LG QNED evo, con el logotipo LG QNED evo AI en la esquina de arriba. El televisor LG QNED evo ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen.
Vista trasera de un televisor LG QNED evo
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED evo AI 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 8 AI Processor Gen2 se enciende y emite destellos de luz naranjas y rosas. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece. En el texto de la imagen se puede leer “aproximadamente procesamiento neuronal de la IA 1,7 veces mayor que la NPU y 1,4 veces más rápido que la CPU”.
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
Loro sobre la rama de un árbol en color vívido. El título hace referencia a cómo AI Picture Pro de LG ha aplicado unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de las escenas.
La imagen de un paisaje con una cueva desde la que se ve un cielo azul claro está dividida por la mitad. Una de las mitades está descolorida y la otra tiene un contraste muy marcado. En la parte inferior izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha hay una pequeña imagen de cómo se colocan de forma más compleja las luces de LG. El título hace referencia a cómo la tecnología Precision Dimming proporciona una imagen más nítida.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 12 veces más preciso(2) que ofrecen los MiniLEDs.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de cine Dolby Vision y Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(7).
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 75" y 86" comparado con los modelos con LED Direct.

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

 

Las imágenes utilizadas en la descripción del producto a continuación son para fines ilustrativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para ver una representación exacta.

Logotipo de Ganador del iF Design Award.

Ganador del IF Design Award (QNED85, 100”)

Distintivo CES Innovation Awards con distintivo 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

*Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA (llamada a la acción) no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.

LG QNED TV está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra coloridas texturas de pintura en rojo, amarillo, verde, azul y morado. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 4K AI que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI aparece en la esquina inferior izquierda. El fondo es un colorido degradado verde. También se puede ver el texto, impulsado por el procesador LG alpha AI.

LG QNED TV está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra coloridas texturas de pintura en rojo, amarillo, verde, azul y morado. Detrás del televisor se encuentra el procesador alpha 8 4K AI que emite luz naranja y rosa. El logotipo de LG QNED evo AI aparece en la esquina inferior izquierda. El fondo es un colorido degradado verde. También se puede ver el texto, impulsado por el procesador LG alpha AI.

QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

*Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG, que reemplaza los puntos cuánticos.

Calidad de imagenwebOS para IADiseño Sonido LG en armoníaEntretenimiento

Dynamic QNED Color

Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 93% del espacio de color DCI-P3¹

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek.

Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek.

100% de color certificado con LG QNED evo¹

(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

MiniLED con Advanced Local Dimming 

MiniLED con el nuevo procesador Alpha AI Processor que ofrece un contraste ultra nítido y detalles realistas en el LG QNED evo.

Flor holográfica en 3D de diferentes tonos y matices sobre fondo negro. La definición y el detalle de la flor demuestran la capacidad del MiniLED de QNED para generar imágenes con un color, un brillo y un contraste excepcionales.

*Las especificaciones pueden variar según las pulgadas, los modelos y la región.
*El televisor QNED85 de 100 pulgadas cuenta con Precision Dimming Technology y los televisores QNED85 de 86/75/65/55/50 pulgadas cuentan con Advanced Local Dimming.

Tras una década de innovación, el NUEVO procesador alpha AI es el más inteligente y rápido

Nuestro procesador cuenta con IA y reconoce los contenidos según el género. Sobre esa información, proporciona la configuración de calidad de imagen óptima para la mejor profundidad y detalles.

El procesador alpha 8 AI Processor Gen2 se enciende y emite destellos de luz naranjas y rosas. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece. En el texto de la imagen se puede leer “aproximadamente procesamiento neuronal de la IA 1,7 veces mayor que la NPU y 1,4 veces más rápido que la CPU”.

*En comparación con las especificaciones internas del procesador AI Processor Gen8 del televisor Smart TV alpha 7 del mismo año.

Cada fotograma cobra vida con AI Picture Pro

El procesador α8 AI 4K ofrece una mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes.

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

*QNED92, QNED9M y QNED85 cuentan con AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro.

*AI Picture Pro no funcionará con ningún tipo de contenido con derechos de autor en los servicios de plataformas (OTT).

*La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución original.

La nueva generación de televisores LG AI TV

Más información

AI Magic Remote completa la AI Experience

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote: ¡No necesitarás ningún otro dispositivo adicional! Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o háblale para activar los comandos de voz.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Es posible que se requiera de una conexión a internet para utilizar algunas de las funciones.

*El reconocimiento de voz AI Voice Recognition está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

AI Voice ID

LG AI Voice ID conoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuando lo enciendes y le hablas.

*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024 y puede variar según la región o país.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

Primer plano de una pantalla de televisor LG QNED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

Primer plano de una pantalla de televisor LG QNED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

AI Search

Pregúntale cualquier cosa al televisor. La IA integrada reconoce tu voz y te ofrece recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot.

*AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

*En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

*Es necesaria una conexión a internet. 

En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

AI Chatbot

Interactúa con AI Chatbot a través de AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA comprende las intenciones del usuario y proporciona soluciones.

*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

AI Concierge

Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsqueda y visualización. 

*Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

Proceso de personalización de AI Picture Wizard en a pantalla de un usuario. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

AI Picture Wizard

Los más avanzados algoritmos aprenden sobre tus preferencias analizando 1600 millones de posibles imágenes. Según lo que selecciones, tu televisor creará una imagen personalizada solo para ti.

Proceso de personalización de AI Sound Wizard en la pantalla de un usuario. Selección de una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

AI Sound Wizard

Elije el tipo de audio que más te guste de entre una selección de clips de sonido. La IA crea un perfil de sonido personalizado adaptado a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Actualizaciones durante 5 años con webOS Re:New Program

Consigue actualizaciones con las últimas funciones y software. Galardonado con el premio CES Innovación en ciberseguridad. Sigue tranquilo ya que webOS mantiene tu privacidad y tus datos seguros.

*Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.

*El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.

*Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.

Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Mando a distancia de televisor delante de pantalla LG TV con Home Hub. Se muestran la funcionalidad y los controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

Gestiona con fluidez diversos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta la comodidad máxima de controlar todo tu hogar en un único panel intuitivo. 

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

Ultra Big TV de hasta 100 pulgadas

Disfruta de todas tus películas, deportes y juegos favoritos en un televisor LG Ultra Big TV. Sumérgete en la más alta resolución en una pantalla a gigante.

Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED TV montado en una pared con una barra de sonido LG Soundbar. En pantalla muestra a tres elefantes caminando hacia adelante.

*El televisor QNED85 está disponible en un máximo de 100 pulgadas y puede variar según la región.

Super Slim Design

Slim Design aporta un toque sofisticado a tu espacio. 

*El diseño ultrafino solo se aplica a las 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85.

AI Sound Pro afina tu sonido y lo hace impactante

*AI Clear Sound deberá activarse desde el menú del modo de sonido.

*El sonido puede variar según el entorno. 

Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

*Soundbar Mode Control puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión de red para realizar las actualizaciones.  

*Los modelos de soundbar compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

Soporte Synergy Bracket

El soporte Synergy Bracket coloca tu LG Soundbar de forma perfecta, asegurando un sonido óptimo sin problemas.

*El soporte se puede emparejar con 86/75/65/55/50 pulgadas de QNED85. La barra de sonido debe adquirirse por separado. El soporte que puede variar según el país/producto.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

*Las características pueden variar según el modelo. Para conocer las características detalladas, consulta la página de cada modelo.

Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

 Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Refleja tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para un entretenimiento multipantalla.

*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin coste. Sin contratos. Sin cables.

Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

Jugabilidad avanzada

Disfruta de juegos de máxima calidad con VRR 144Hz y AMD FreeSync Premium. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque del movimiento. 

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Uno muestra mucho desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocado. Muestra la alta velocidad de la tasa fotogramas del televisor LG QNED TV. Los logotipos de VRR y 144Hz aparecen en la esquina superior derecha.

*Los televisores QNED85 de 100/86/75/65 pulgadas admiten 144Hz, los televisores QNED85 de 55/50 pulgadas admiten 120 Hz.

*Funcionan exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 144Hz. 

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

Dolby Vision y Ambient FILMMAKER MODE

Disfruta del cine tal como lo concibe un director gracias a Dolby Vision y FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para adaptarse al entorno y mantiene las imágenes tan reales como sea posible.

Un director frente a un panel de control editando la película "Los asesinos de la luna" en un televisor LG QNED TV. En la esquina inferior izquierda están los logos de Dolby Vision y FILMMAKER MODE. Debajo de la imagen, aparecen los logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

*Ambient FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. 

*Compatible con Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE se activa automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime video. 

Marca de certificación de eficiencia de recursos por Intertek.

Marca de certificación de eficiencia de recursos por Intertek.

Fabricado teniendo presente el medio ambiente

Instituciones de confianza de todo el mundo han reconocido los esfuerzos de consciencia ecológica de LG TV. Ahora certificada su eficiencia de recursos por Intertek.

*La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

*Para deacubrir más, visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

LG TV con coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED en sus pantallas. El logotipo de NOVÍSIMO LG QNED evo AI también está presente.

LG TV con coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED en sus pantallas. El logotipo de NOVÍSIMO LG QNED evo AI también está presente.

Descubre el nuevo QNED evo

Descubre el nuevo QNED evo Más información

*Todas las imágenes de encima de los detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

*La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación. 

*El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

