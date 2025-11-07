Outlet Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 85 pulgadas 4K 2025

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 25 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.