Outlet Smart TV LG QNED AI QNED81 86 pulgadas 4K 2025

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(4) Según especifica el HDMI 2.1.

(5) Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.