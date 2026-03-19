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Outlet Smart TV LG QNED AI QNED81 86 pulgadas 4K 2025

Outlet Smart TV LG QNED AI QNED81 86 pulgadas 4K 2025

86QNED81A6A.OUTLET
Vídeo de presentación USP de QNED80.
Vista frontal del televisor LG QNED81, con el logotipo LG QNED AI en la esquina superior. El televisor LG QNED TV ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen.
Vista trasera de un televisor LG QNED81
Vista lateral inclinada hacia la izquierda del televisor LG QNED80
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED AI QNED80 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
El procesador AI Processor Gen8 alpha 7 se enciende y emite destellos de luz amarillos. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece.
Comparativa del antes y después de cómo 4K Super Upscaling de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles que muestran la misma imagen de un ave de color posada en una rama en un bosque, con el panel de la derecha degradada. El título hace referencia a cómo 4K Super Upscaling mejora la resolución, el brillo y la claridad.
Perspectiva desde el interior de una cueva desde cuya entrada se puede ver el horizonte y un cielo azul. La escena está dividida en dos para mostrar la capacidades de la función Advanced Local Dimming de QNED. En uno de los lados, los colores y los detalles están descoloridos y las imágenes parecen borrosas. La etiqueta dice “LED convencional”. El otro lado tiene una gran calidad de negros y un mejor contraste, brillo y color. La etiqueta dice “Advanced Local Dimming”. El título hace referencia a cómo la tecnología Advance Local Dimming proporciona una imagen más nítida.
Una familia está sentada en un sofá orientado hacia un LG QNED TV montado en una pared sobre una LG Soundbar. Una niña que señala la pantalla que muestra dos delfines. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Un televisor LG TV con un primer plano del mando a distancia AI Magic Remote de LG. El botón AI está resaltado y en un globo de texto se puede leer “sugiéreme una película que me guste”. En pantalla podemos ver el ícono del usuario E, demostrando así cómo AI Voice ID ha sido capaz de identificar qué usuario era y de darle recomendaciones personalizadas con tan solo oír su voz.
El botón AI del mando a distancia AI Magic Remote de LG está resaltado. A su alrededor, se muestran las diferentes funciones a las que el usuario puede acceder mediante ese botón. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. El texto explica cómo el mando a distancia LG AI Magic Remote completa tu AI Experience gracias a su botón específico para IA y, además, indica que se puede utilizar como si fuera in ratón aéreo. Simplemente señala y clica.
Primer plano de una pantalla de televisor LG TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.
El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.
En la pantalla de un televisor LG TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante, para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario. El texto explica como Al Chatbot es capaz de entender y de ofrecer una solución a la consulta del usuario.
life style image
Vídeo de presentación USP de QNED80.
Vista frontal del televisor LG QNED81, con el logotipo LG QNED AI en la esquina superior. El televisor LG QNED TV ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen.
Vista trasera de un televisor LG QNED81
Vista lateral inclinada hacia la izquierda del televisor LG QNED80
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED AI QNED80 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
El procesador AI Processor Gen8 alpha 7 se enciende y emite destellos de luz amarillos. El título hace referencia a la calidad 4K, al color y al increíble brillo que el procesador ofrece.
Comparativa del antes y después de cómo 4K Super Upscaling de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles que muestran la misma imagen de un ave de color posada en una rama en un bosque, con el panel de la derecha degradada. El título hace referencia a cómo 4K Super Upscaling mejora la resolución, el brillo y la claridad.
Perspectiva desde el interior de una cueva desde cuya entrada se puede ver el horizonte y un cielo azul. La escena está dividida en dos para mostrar la capacidades de la función Advanced Local Dimming de QNED. En uno de los lados, los colores y los detalles están descoloridos y las imágenes parecen borrosas. La etiqueta dice “LED convencional”. El otro lado tiene una gran calidad de negros y un mejor contraste, brillo y color. La etiqueta dice “Advanced Local Dimming”. El título hace referencia a cómo la tecnología Advance Local Dimming proporciona una imagen más nítida.
Una familia está sentada en un sofá orientado hacia un LG QNED TV montado en una pared sobre una LG Soundbar. Una niña que señala la pantalla que muestra dos delfines. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
Un televisor LG TV con un primer plano del mando a distancia AI Magic Remote de LG. El botón AI está resaltado y en un globo de texto se puede leer “sugiéreme una película que me guste”. En pantalla podemos ver el ícono del usuario E, demostrando así cómo AI Voice ID ha sido capaz de identificar qué usuario era y de darle recomendaciones personalizadas con tan solo oír su voz.
El botón AI del mando a distancia AI Magic Remote de LG está resaltado. A su alrededor, se muestran las diferentes funciones a las que el usuario puede acceder mediante ese botón. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. El texto explica cómo el mando a distancia LG AI Magic Remote completa tu AI Experience gracias a su botón específico para IA y, además, indica que se puede utilizar como si fuera in ratón aéreo. Simplemente señala y clica.
Primer plano de una pantalla de televisor LG TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.
El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.
En la pantalla de un televisor LG TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante, para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario. El texto explica como Al Chatbot es capaz de entender y de ofrecer una solución a la consulta del usuario.
life style image

Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED, la tecnología exclusiva de LG.Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(2).Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(3): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(4) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(5).
Más

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(4) Según especifica el HDMI 2.1.

(5) Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Las imágenes utilizadas en la descripción del producto a continuación son para fines ilustrativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para ver una representación exacta.

Ciberseguridad

Premio a la mejor innovación en Ciberseguridad

webOS Re:New Program

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida que muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. El logotipo QNED AI de LG es visible. El título dice: Every Color Redefined with Dynamic QNED Color.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida que muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. El logotipo QNED AI de LG es visible. El título dice: Every Color Redefined with Dynamic QNED Color.

QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

*Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG y así reemplazar los puntos cuánticos.

Calidad de imagenwebOS 25 con IADiseñoSonido LG en armoníaSiéntete el protagonista de tus contenidos

Con más de mil millones de colores, ahora más intensos que nunca (1)

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

Los televisores LG QNED ofrecen un mayor contraste y brillo, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes y un control de la iluminación hasta 12 veces más preciso (2)

(2) El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" y superiores comparado con los modelos con LED Direct.

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en diversos colores.

Certificación Intertrek para el 100% del volumen de color según DCI-P3.

Certificación Intertrek para el 100% del volumen de color según DCI-P3.

100% de color certificado con LG QNED evo (1)

(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Procesador potente e inteligente α7 Gen8, preparado para incorporar las novedades de la IA

El procesador divide la imagen en 2.040 zonas independientes para mejorar su nitidez y definición, trabajando en cada zona.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con las especificaciones internas del procesador AI Processor Gen6 del televisor Smart TV alpha 5 del mismo año.

4K Super Upscaling hace que cada fotograma cobre vida

Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con 4K Super Upscaling.

Comparación antes y después de cómo LG 4K Super Upscaling mejora la calidad de imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un colorido pájaro sentado en una rama en un bosque, el panel de la derecha está difuminado.

*La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución original.

Mayor contraste y brillo en la imagen

Superior contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.

Perspectiva desde el interior de una cueva mirando hacia su entrada donde se ve un cielo azul y el horizonte. Toda la escena se divide por la mitad para mostrar la capacidad de la atenuación local avanzada de QNED. Por un lado, los colores y los detalles están desvaídos y las imágenes parecen confusas. La etiqueta dice LED convencional. En la otra cara, los negros son excelentes y el contraste, el brillo y el color son mejores. La etiqueta dice Advanced Local Dimming.

*Imágenes de comparación simuladas con fines meramente ilustrativos. 

LG webOS, el Smart TV más inteligente, que evoluciona a mejor cada año. Preparado para los próximos apagones TDT (1) 

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación más fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV y tu hogar⁽²⁾

(1) Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

(2) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros se reúne en torno a un televisor LG AI. Alrededor de la persona que sujeta el mando aparece un círculo con su nombre. Esto muestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenidos personalizados.

AI Voice con reconocimiento de voz personalizado⁽¹⁾

AI Voice ID reconoce la voz de cada usuario y ofrece recomendaciones de contenido personalizadas en cuanto se enciende el Smart TV.

(1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search⁽²⁾

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2) AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

Responde tus preguntas en tiempo real con Chatbot con IA (1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

AI Concierge

Botón de IA(1) para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

(1) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo. Algunas funciones pueden requerir suscripciones de pago.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Imágenes AI. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen apaisada que se mejora de izquierda a derecha.

Configuración de imagen personalizada con IA

Con AI Picture Wizard, el TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Sonido AI. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. Se muestra a un cantante de jazz y a un saxofonista, con ondas sonoras que representan el sonido personalizado animadas a través del visual.

Configuración de sonido personalizada con IA

Con AI Sound Wizard el TV crea un perfil de sonido que más se adapta a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros. 

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas(1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1) Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Descubre las funciones de los televisores LG con IA

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Mando a distancia de TV delante de una pantalla de TV LG con Home Hub. Se muestran todas las funcionalidades y controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Controla tu hogar desde el menú de tu Smart TV

Gestiona tus electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y mucho más. Experimenta la máxima comodidad de controlar toda tu casa a través de un único e intuitivo panel de control.

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía Wi-Fi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una familia sentada en un sofá frente a un televisor LG QNED montado en una pared con una niña pequeña señalando una pantalla en la que aparecen dos delfines.

*QNED81 viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Completa tu experiencia con una barra de sonido LG

(1) La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

(2) WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Soporte perfecto para colocar tu barra de sonido (1)

El soporte de tu TV coloca perfectamente la barra de sonido LG, garantizando un sonido óptimo con un estilo impecable.

(1) La barra de sonido puede adquirirse por separado. El soporte de la barra viene con un soporte unipolar o bipolar, que puede variar según el país/producto.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

*Las características pueden variar según el modelo. Para conocer las características detalladas, consulta la página de cada modelo.

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono se está reflejando en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla reflejada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

Maximiza la diversión, divide la pantalla con Multi View

Saca el máximo partido a tu televisor con Multi View. Divide la pantalla en varias vistas independientes para disfrutar de entretenimiento multipantalla sin interrupciones.

*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.

Pantalla de inicio de LG Channels que muestra la variedad de contenidos disponibles en un televisor LG.

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono se está reflejando en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla reflejada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

Retransmite multitud de contenido. Gratis.

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Solo tienes que sintonizarlo y empezar a ver tus contenidos sin preocuparte de costes ocultos ni de instalar un descodificador.

Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.

Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming(1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.

Pantalla de inicio del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos títulos de juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos en función del tipo de mando que tengas, ya sea un game pad o el mando a distancia.

Una familia sentada en un sofá frente a un televisor LG QNED montado en una pared con una niña pequeña señalando una pantalla en la que aparecen dos delfines.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Partidas fluidas

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR

Unas manos sostienen un mando de juego delante de una pantalla que muestra un videojuego de carreras de coches. El logotipo de VRR está en la esquina superior izquierda y se ven otras certificaciones relevantes.

*Funciona exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 60Hz. 

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker (1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Un director frente a un panel de control editando la película «Killers of the Flower Moon» en un televisor LG QNED. En la parte inferior izquierda de la imagen aparece el logotipo de FILMMAKER MODE™. Debajo de la imagen aparecen los logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Marca de certificación de la eficiencia de los recursos por Intertek.

Marca de certificación de la eficiencia de los recursos por Intertek.

Elige tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta(1)

Tecnología accesible a múltiples tipos de necesidades de visión, auditivas y cognitivas.

(1)Todos los modelos QNED están certificados por el sello SGS relativo a la sostenibilidad durante el proceso de fabricación del producto. 

"*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son sólo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Todas las imágenes de arriba son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros. 

*AI Magic Remote puede requerir una compra por separado dependiendo del tamaño, modelo y región de su televisor".

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INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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