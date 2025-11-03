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Outlet Smart TV LG OLED evo AI G6 83 pulgadas 4K 2026

Outlet Smart TV LG OLED evo AI G6 83 pulgadas 4K 2026

OLED83G68LW.OUTLET
Vista frontal de Outlet Smart TV LG OLED evo AI G6 83 pulgadas 4K 2026 OLED83G68LW.OUTLET
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with α11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
Vista frontal de Outlet Smart TV LG OLED evo AI G6 83 pulgadas 4K 2026 OLED83G68LW.OUTLET
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with α11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

Características principales

  • Los creadores de los TV OLED te ofrecen la mejor calidad de imagen¹ gracias al único negro puro del mundo y el exclusivo subpíxel blanco de su panel OLED evo+ de 4ª generación.

    Disfruta de colores perfectos certificados², y del máximo realismo gracias al contraste infinito del blanco y el único negro puro. 5 millones de veces más preciso que un LED convencional³ en la creación de la imagen gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y a su Hyper Radiant Tecnology Ultra.
  • El TV OLED libre de reflejos: reduce el 99,7% de los reflejos. El menor índice de reflejos del mercado⁴ que garantiza la mejor calidad de imagen sin reflejos, incluso en condiciones de luz hasta 3 veces más altas que en un salón convencional. Con tecnología Reflection Free Premium certificada por Intertek⁵.

    Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Diseño Gallery superfino (inferior a 3cm) para una integración perfecta del TV en la pared gracias a su soporte exclusivo "Zero Gap".
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico⁶.

    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.

    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOS hasta el 2030⁷.
  • El procesador más potente, ahora un 70% más inteligente⁸ (4K α11 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • Imbatible en gaming: hasta 50 veces más rápido que el mejor TV LED del mercado (tiempo de respuesta 0,1ms)⁹, máxima fluidez VRR 165Hz, compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y cloud gaming10.
Más

1. Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.

 

2. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

 

3. Según un estudio interno en el que se compararon los modelos OLED evo con 33 millones de puntos de luz con los modelos QNED evo Mini LED que cuenta con 6 zonas de retroiluminación.

 

4. Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles OLED en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

 

5. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por su capacidad para reducir reflejos, según las mediciones realizadas mediante el método de esfera de muestreo del estándar IDMS 11.2.2. Esta certificación aplica a las series G y W de OLED, excepto al modelo de 97 y 48 pulgadas. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

 

6. Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

7. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

8. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

9. Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

 

10. Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

 

11. Basado en pruebas de resistencia realizadas por un tercero independiente sobre los principales modelos de paneles OLED o de tecnologías similares comercializadas. LG no ha intervenido en la ejecución ni en el desarrollo de dicho estudio.

 

12. Incluye 3 años de garantía legal en el producto y 2 años adicionales de garantía comercial específicamente para el panel OLED, sumando un total de 5 años de cobertura. Condiciones completas y detalles en: https://www.lg.com/es/posventa/microsites/condiciones-de-garantia

 

13. Las pantallas de televisores OLED de LG han sido certificadas con el Circadian Performance Factor por Eyesafe®. Esta certificación evalúa la emisión de luz de la pantalla y su impacto potencial en los ritmos circadianos, midiendo cómo la calidad y composición de la luz pueden influir en el bienestar visual y en los ciclos de sueño. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y el entorno.

Insignia de Reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado 2026

Sistema de protección LG Shield en el Smart TV LG webOS

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-IA

Premios a la Innovación CES – Premiado 2026

Multi-AI architecture

Distintivo AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor sistema operativo 2025/26

"8 años como el mejor sistema Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las reclamaciones hechas ni analizó el artículo al que se concedió la concesión de premios.

¿Por qué elegir LG OLED evo+?

LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra gráficos X3.9 Brighter con procesador AI alfa 11, 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium y insignias Perfect Black y Perfect Color en un diseño pentágono.

El único negro y blanco puros

El LG OLED evo AI G6, con Perfect Black & Perfect Color con Reflection Free, muestra una escena planetaria dividida que contrasta con negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más viva a la derecha.

Colores Perfectos sin reflejos4

LG OLED evo AI G6 para una jugabilidad imbatible en 4K 165Hz muestra un juego de carreras a alta velocidad con un coche de ruedas descubiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Imbatible para gaming: 0.1 ms

El LG OLED evo AI G6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Más fácil

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

1. El brillo máximo es 3,9 veces más brillante que la ventana OLED convencional del 3% según mediciones internas.

2. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

3. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

4. Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles OLED en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

Sólo con el blanco y el único negro puro. Colores perfectos

Los creadores de los TV OLED te ofrecen la mejor calidad de imagen1 gracias al único negro puro del mundo y su exclusivo subpíxel blanco de su panel OLED evo+ de 4ª generación.

 

Disfruta de colores perfectos certificados2 y del máximo realismo gracias al contraste infinito del blanco y el único negro puro. 5 millones de veces más preciso que un LED convencional3 en la creación de la imagen gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y a su Hyper Radiant Tecnology Ultra.

 

 

1.Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.

2. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

3. Según un estudio interno en el que se compararon los modelos OLED Evo AI con 33 millones de puntos de luz con los modelos QNED EVO Mini LED que cuenta con 6 zonas de retroiluminación

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una imagen abstracta en papel vívida en pantalla con iconos para X3.9 Brillo máximo más brillante, Perfect Black, Perfect Color, Alpha 11 AI Processor, 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una imagen abstracta en papel vívida en pantalla con iconos para X3.9 Brillo máximo más brillante, Perfect Black, Perfect Color, Alpha 11 AI Processor, 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

Sólo con el blanco y el único negro puro. Colores perfectos

1. Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.

2. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

3. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

4. Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles OLED en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

Brightness Booster Ultra

Más brillante que nunca: X3.9 más brillante1

Disfruta de imágenes más brillantes gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y su procesador 4K α11 Gen3, ahora un 70% más inteligente2

El LG OLED evo AI G6 con Brightness Booster Ultra muestra una escena oscura donde partículas brillantes rodean la silueta de una ballena, ofreciendo hasta 3,9 veces más brillo máximo con mayor luminancia y mayor detalle.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

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2. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

El único negro puro y blanco puro

Disfruta de colores perfectos y el máximo realismo

Los creadores de los TV OLED te ofrecen la mejor calidad de imagen1 gracias al único negro puro del mundo y su exclusivo subpíxel blanco.

El LG OLED evo AI G6 muestra una escena de planeta y estrellas en pantalla dividida, comparando la pantalla mate de otros televisores OLED con su pantalla Perfect Black & Perfect Color para una mejor calidad de imagen en cualquier luz, respaldada por la certificación UL e Intertek para precisión de color y libre de reflejos.

1.Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.

Reflection Free Premium

TV OLED libre de reflejos: reduce el 99.7% de los reflejos1

El menor índice de reflejos del mercado1 que garantiza la mejor calidad de imagen sin reflejos, incluso en condiciones de luz hasta 3 veces más altas que en un salón convencional. Con la tecnología Reflection Free Premium certificada por Intertek.2

1. Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles OLED en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

2. La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por su capacidad para reducir reflejos, según las mediciones realizadas mediante el método de esfera de muestreo del estándar IDMS 11.2.2. Esta certificación aplica a las series G y W de OLED, excepto al modelo de 97 y 48 pulgadas. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

El LG OLED evo AI G6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento verificado reducido con luz azul.

El LG OLED evo AI G6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento verificado reducido con luz azul.

El TV que no te quita el sueño: minimiza la fátiga ocular emitiendo un 50% menos de luz azul1

1. Las pantallas de televisores OLED de LG han sido certificadas con el Circadian Performance Factor por Eyesafe®. Esta certificación evalúa la emisión de luz de la pantalla y su impacto potencial en los ritmos circadianos, midiendo cómo la calidad y composición de la luz pueden influir en el bienestar visual y en los ciclos de sueño. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y el entorno.

Procesador α11 Gen3 AI

El procesador más potente, ahora un 70% más inteligente1 (4K α11 Gen3)

El procesador α11 Gen3 IA está preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.

El procesador IA 4K Gen3 de LG OLED evo G6 AI TV alfa 11 brilla con luz morada y azul en una placa de circuito oscura, destacando el Dual AI Engine y entregando NPU hasta 5,6 veces más rápido, CPU un 50% más rápido y GPU un 70% más alto.

1. Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

OLED Care+

5 años de garantía en tu panel OLED1

Disfruta de tu TV sin preocupaciones gracias a la fiabilidad de su panel LG OLED y sus 5 años de garantía.

1. Incluye 3 años de garantía legal en el producto y 2 años adicionales de garantía comercial específicamente para el panel OLED, sumando un total de 5 años de cobertura. Condiciones completas y detalles en: https://www.lg.com/es/posventa/microsites/condiciones-de-garantia

*OLED Care+ se aplica a OLED W6, G6.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

El Smart TV más fácil, inteligente y seguro1, que evoluciona a mejor cada año

Explore more about LG AI TV

AI HDR Remastering

Disfruta de la calidad de cine HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para lograr gráficos más precisos y realistas.

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro1

1. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.13)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar el botón de IA de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta.14)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.15)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Smart TV premiado

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado y trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año

El único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 2031 1.

1.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil1

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

1. Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

LG OLED: imbatible para gaming 

Partidas fluidas y rapidas 

Hasta 50 veces más rápido que el mejor TV LED del mercado1

Con LG OLED experimenta un tiempo de respuesta 0.1ms, máxima fluidez VRR 165Hz. Compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming.

LG OLED evo AI G6 para jugabilidad imbatible en 4K 165Hz muestra un juego de carreras a alta velocidad con un coche de monoplazas amarillo en movimiento, texto en negrita "WIN" en pantalla y logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

1.Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

Mínima latencia

Con su tiempo de respuesta de 0,1 ms y ALLM para una latencia ultra baja, LG OLED ofrece una precisión superior. Esta mayor capacidad de respuesta te permite jugar con mayor rapidez y control, ofreciendo una ventaja competitiva para ganar tus partidas.41)

El primer juego en la nube HDR 4K 120Hz del mundo

Juega a juegos HDR 4K 120Hz en tu televisor incluso sin necesidad de un dispositivo extra a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.42)

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.43)

Lleva tus partidas al siguiente nivel con un input lag <6ms

Con su tiempo de respuesta de 0,1 ms y ALLM para una latencia ultra baja, LG OLED ofrece una precisión superior. Esta mayor capacidad de respuesta te permite jugar con mayor rapidez y control, ofreciendo una ventaja competitiva para ganar tus partidas.21)

Jugabilidad inmersiva con HGiG y ClearMR 10.000

HGiG mantiene la calidad de imagen HDR fiel a la intención del creador, mientras que ClearMR 10.000 minimiza el desenfoque de movimiento para una mayor nitidez en escenas rápidas. El resultado es una inmersión más profunda con imágenes precisas y claras en todo momento.22)

LG OLED evo AI G6 muestra el Portal de Juegos LG en la pantalla de webOS, mostrando un hub de juegos con una interfaz de un solo paso que permite acceder a múltiples aplicaciones de juego a través de servicios de juego en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos 

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming1 y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.

1. Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los der

LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

Menú exclusivo gaming

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

¿Por qué LG OLED evo es ideal para los amantes del diseño?

El LG OLED evo AI G6 está montado en la pared en un salón moderno, mostrando una vívida aurora sobre un pueblo costero nevado mientras un hombre y una mujer observan desde el sofá con un mando a distancia en la mano.

Gallery Design ideal para colgar en la pared 

Diseño Gallery ultrafino para una integración perfecta del TV en la pared gracias a su soporte exclusivo "Zero Gap".27)

El LG OLED evo AI G6 se muestra montado en la pared empotrado desde un ángulo lateral con un puente brillante en pantalla. A la derecha, está montada en la pared sin ningún espacio en un salón minimalista, mostrando un paisaje colorido de estilo pictórico que se mezcla con un interior de tonos madera.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000+ contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio conobras de arte que reflejen tu estilo.28)

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de fotos familiares en Google Fotos, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con activado el botón de álbum Family Trip.

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de fotos familiares en Google Fotos, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con activado el botón de álbum Family Trip.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galeria.32)

El LG OLED evo AI G6 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.44)

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.33)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.34)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis35)

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos 

El LG OLED evo AI G6 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home36)

Calidad de cine en tu hogar 

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Vive el cine tal y como el director lo creó con Dolby Vision y el modo FILMMAKER con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.37)

Dolby Atmos

Disfruta del mejor sonido envolvente Dolby Atmos para una experiencia inmersiva, que te hará sentir el protagonista de la escena 

Convierte tu casa en un estadio 

LG Sound Suite eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sound Suite con Dolby Atmos Flex Connect

Audio inmersivo ajustado a tus preferencias

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.39)

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional 

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región de mercado.

*El brillo máximo es 3,9 veces más brillante que la ventana OLED convencional del @3% según mediciones internas.

*X3.9 Brighter se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 Brighter se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

 

4)*Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.

 

6)*Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles OLED en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

*La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por su capacidad para reducir reflejos, según las mediciones realizadas mediante el método de esfera de muestreo del estándar IDMS 11.2.2. Esta certificación aplica a las series G y W de OLED, excepto al modelo de 97 y 48 pulgadas. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

 

7)*Las pantallas de televisores OLED de LG han sido certificadas con el Circadian Performance Factor por Eyesafe®. Esta certificación evalúa la emisión de luz de la pantalla y su impacto potencial en los ritmos circadianos, midiendo cómo la calidad y composición de la luz pueden influir en el bienestar visual y en los ciclos de sueño. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y el entorno.

 

8)*Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

9)*Incluye 3 años de garantía legal en el producto y 2 años adicionales de garantía comercial específicamente para el panel OLED, sumando un total de 5 años de cobertura. Condiciones completas y detalles en: https://www.lg.com/es/posventa/microsites/condiciones-de-garantia
*OLED Care+ se aplica a OLED W6, G6.

 

10)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

*Procesamiento más rápido comparado con el procesador IA Alpha 9 Gen8 de 2025 según la comparación interna de especificaciones.

 

11)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

12)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

13)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

14)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

15)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

16)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

17)*WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

18)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

19)*Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

 

 

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas como "0,1 tiempos de respuesta (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.

 

22)*HGiG es un grupo de voluntarios de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices que mejoren las experiencias de juego para los consumidores en HDR.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*83/77/65/55/48 pulgadas de OLED G6 solo tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de desenfoque de movimiento de la pantalla.

 

26)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los der.

 

27)*El ajuste real puede variar según las condiciones de instalación. Es posible que haya un pequeño hueco entre la tele y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

28)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

30)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

 

31)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

32)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

35)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

 

36)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*El modo Ambient de FILMMAKER arranca automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

38)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

39)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

 

41)*Los televisores LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

 

42)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.
*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.
*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.
*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

43)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.
*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

44)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.

 

 

 

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INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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