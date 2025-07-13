Outlet Monitor IPS Full HD | 1920 x 1080, 250 cd/m², 1000:1, diag. 62.2 cm, BlackStabilizer. 2xHDMI1.4

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
25MS500-B.OUTLET
Características principales

  • El panel IPS de LG ofrece colores más claros y auténticos, permitiendo distinguir colores constantes a 178º de ángulo de vision
  • Diseño envolvente prácticamente sin bordes en 3 lados que te sumerge en una experiencia de uso más inmersiva y fluida a 100Hz
  • Detalles más nítidos en las zonas oscuras gracias al Black Stabilizer
  • Crea las condiciones óptimas de trabajo con las funciones reader mode y protección Flicker Safe
  • Personaliza tu espacio con solo unos clics del ratón gracias a OnScreen Control.
Más
Pantalla IPS Full HD de 24,5 pulgadas

Cuando ves colores más exactos, cambia la historia*

El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.

El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Sus 100Hz proporcionan una transición de fotogramas suave.
Frecuencia de actualización de 100Hz

Imagen nítida
y fluida.

Sus 100Hz* proporcionan transiciones suaves de fotogramas en varios programas. También te permite disfrutar de tus videojuegos con menos cuadros interrumpidos y efecto fantasma.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Comparación con modelos con una frecuencia de actualización menor a 100Hz.

Entorno de trabajo más cómodo para tu visión

Modo Lectura

  • El modo lectura ajusta la temperatura del color y la luminosidad, permite una condición óptima para leer en el monitor.

     

  •  

  •  

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y ofrece un entorno de trabajo cómodo para los ojos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El funcionamiento real de las características mencionadas variarán según las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.

Disfruta de una experiencia de juego fluida

  • Desactivado
  • Activado
Tiempo de respuesta de 5ms (GtG)

Sumérgete en tu juego con imágenes nítidas

Gracias a sus 5ms, que reducen el ghosting inverso y proporciona un tiempo de respuesta veloz, puedes disfrutar de un gaming inmersivo y un desempeño adecuado.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real y responder rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer proporciona a los jugadores visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos.

Crosshair

Al colocar el punto de mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los juegos de disparos en primera persona.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

OnScreen Control ofrece interfaz de usuario sencilla y fácil.
OnScreen Control

Interfaz de usuario sencilla y fácil

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.
Interfaz de usuario sencilla y fácil Descarga

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Este monitor prácticamente no tiene bordes en tres lados, lo que te permite crear tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes de inclinación.

Este monitor prácticamente no tiene bordes en tres lados, lo que te permite crear tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes de inclinación.

*Ángulo de inclinación: -5~15°

Contenidos de la caja

1. Cuerpo de la peana 2.Base de la peana 3.Destornillador 4.Adaptador y cable de corriente 5.Cable HDMI

1. Cuerpo de la peana 2.Base de la peana 3.Destornillador 4.Adaptador y cable de corriente 5.Cable HDMI

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El tamaño y el diseño del adaptador puede variar en función del país.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

