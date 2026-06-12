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Outlet Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms
Outlet Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms
Características principales
- Disfruta de una experiencia de juego más fluida y precisa gracias a su tasa de refresco de hasta 144Hz¹ y 1ms MBR, que reduce el desenfoque y mejora la nitidez en cada acción.
- Colores precisos, vibrantes y estables desde cualquier ángulo gracias al panel IPS con sRGB 99% (típ.) para sumergirte en mundos de juego más realistas y llenos de detalle.
- Mejora el brillo y el contraste, mostrando luces más intensas, sombras más profundas y detalles mejor definidos incluso en las escenas más exigentes, con compatibilidad con HDR10
- NVIDIA® G‑SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium reducen el tearing y los parpadeos para ofrecer una experiencia visual más suave y estable durante cada partida.
- Funciones como Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair y el contador de FPS mejoran la visibilidad, la precisión y el tiempo de respuesta para reaccionar más rápido en cada partida.
- Con LG Switch puedes dividir la pantalla en múltiples áreas y personalizar la configuración con facilidad. Además, el soporte ajustable en altura e inclinación te ayuda a conseguir un espacio de juego más cómodo y organizado.
1. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
Juega a 144Hz¹, cambia la historia
Domina cada partida con 144Hz para la mejor fluidez y nítidez. Reduce el motion blur para poder reaccionar más rápido en cada frame.
1. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
2. La función 1 ms Motion Blur Reduction reduce el nivel de brillo. Al activarse, no se pueden utilizar AMD FreeSync™ ni DAS (Dynamic Action Sync).
*Durante el funcionamiento de 1 ms MBR puede producirse parpadeo.
Inmersión total y movimiento fluido para estar dentro de la partida
Reduce cortes y tirones en la imagen para una experiencia de juego más fluida³ y estable con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y AMD FreeSync™
3. La mejora en el rendimiento se compara con modelos que no aplican tecnología de sincronización. Pueden producirse errores o retardos en función de la conexión de red.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Siente cada batalla con colores realistas
Con una cobertura del 99 % sRGB, este monitor ofrece un espectro de color amplio y una reproducción fiel gracias a su panel IPS. Vive los campos de batalla con colores intensos y precisos, tal y como los concibieron los desarrolladores, para una experiencia de juego más inmersiva y real
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Switch app
Cambia y organiza tu pantalla al instante
Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada.
*Este vídeo tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga manual del software desde LG.com para su correcto funcionamiento.
Sumérgete en un sonido estéreo
claro y envolvente
Disfruta de un sonido claro y equilibrado gracias a los altavoces estéreo de 2 W x2, que ofrecen una experiencia de audio envolvente para gaming y entretenimiento diario. Para una experiencia más personal, conecta fácilmente unos auriculares a la salida de audio y disfruta de un sonido más preciso y una comunicación de voz nítida durante la partida
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
Fácil y cómodo
Disfruta de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias a su diseño prácticamente sin bordes y a una base compacta y minimalista,
El soporte de efecto flotante refuerza una estética limpia y ligera, mientras que la continuidad visual de la pantalla ofrece una experiencia más inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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