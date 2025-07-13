We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor LG UltraGear 27'', 4K UHD, 240 Hz, 1ms
Características principales
- Vive una experiencia de juego inmersiva con resolución UHD 4K y con la innovadora tecnología Dual Mode (240/480Hz) que se adapta a tu estilo de juego en un solo click(1).
- Deep Black Pro controla el brillo por zonas para intensificar sombras y realzar los puntos de luz. Junto a Nano IPS Black, ofrece precisión visual total incluso en entornos iluminados.
- Sumérgete en cada partida gracias a la amplia gama de colores DCI-P3 (Tip.) 99% y a VESA DisplayHDR 600, para un mayor realismo y precisión cromática(2).
- Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
- Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda(3), soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
- Diseñado exclusivamente para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
(1)El aprovechamiento de tasas de refresco de 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Nano IPS2 Black
Negros más profundos (2000:1). Visión más brillante.
El monitor gaming UHD 4K (3840x2160) con tecnología Nano IPS Black duplica la relación de contraste hasta 2000:1 frente a los paneles IPS estándar (1000:1), realzando las escenas oscuras del juego con un detalle más nítido en los objetos, sombras y fondos. Experimenta colores más brillantes y vibrantes, sumergiéndote en una sensación de realismo aumentada.
Nano IPS2 Black (2000:1)
IPS (1000:1)
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
2Nano IPS es una tecnología avanzada IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
Deep Black Pro
Detecta a tus enemigos
Domina las sombras
Toma el control de cada partida con una precisión inigualable, respaldada por el panel Nano IPS Black que ofrece un contraste impresionante, potenciado por la tecnología Deep Black Pro. El control de brillo preciso en bloques intensifica las áreas oscuras y optimiza los puntos de luz, revelando cada detalle y elevando la inmersión en cada momento del juego.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Realismo y precisión cromática en cada partida
El monitor gaming de LG cubre un 99% de la gama de colores DCI-P3 (Tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR 600, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualables.
Detalles realistas con DisplayHDR 600 y DCI-P3 99%
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
Modo Lectura
Live Color Low Blue Light
Baja luz azul y colores vivos
Más confort visual sin renunciar a la intensidad y calidad del color
La tecnología Live Color Low Blue Light de LG, con certificación TÜV Rheinland3, reduce la luz azul para proteger tu vista, combinando ajustes de hardware RGB y software sin renunciar a la viveza del color ni a la calidad de imagen.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
3Identificación de certificación de TÜV Rheinland (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111294031
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
4Nano IPS es una tecnología avanzada IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
5El rendimiento de Dual Mode puede variar el función del tipo de juego
DP 2.1, la espera terminó, el futuro del gaming está aquí
El nuevo DisplayPort 2.1(6) marca un nuevo estándar para el gaming de próxima generación. Esta avanzada interfaz, pensada para acompañar a las futuras generaciones de GPU, permite jugar a alta velocidad a 240 Hz en resolución UHD. Además, gracias a sus múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta fácilmente con las consolas y PCs más recientes
Un motociclista futurista emergiendo de la pantalla de un monitor con vibrantes estelas de luz neón y un cable DP 2.1 en primer plano.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
6Los cables DP, HDMI y USB estan incluidos en el paquete.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
Movimiento fluido.
Juega sin interrupciones
Imagen de un coche verde corriendo en una pista.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®, probado y validado oficialmente, ofrece una excelente experiencia de gaming con una notable reducción de la fragmentación o saltos en la imagen.
VESA certified AdaptiveSync
Con certificación VESA AdaptiveSync Display, diseñada para juegos con tasas de refresco notablemente más altas y baja latencia. Disfruta de una experiencia de juego más fluida, sin cortes ni saltos en la imagen, y una reproducción de video sin interrupciones.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, disfruta de un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente la fragmentación de la imagen y los saltos en la imagen.
*Los cascos NO están incluidos. Se venden por separado.
Interfaz Gaming
Una interfaz galardonada diseñada para gamers
Personaliza fácilmente tu experiencia con las opciones de pantalla (On-Screen Display) y LG Switch7. Ajusta desde configuraciones básicas del monitor hasta crear tus propios accesos directos con la función 'Tecla Personalizable'. Diseñado para que cada partida sea como tú quieras.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
7Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
8Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones
Crosshair9
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
FPS Counter10
El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
9La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.
10El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
Diseñado para los gamers
Logra el setup perfecto con su iluminación hexagonal y un diseño minimalista de bordes ultrafinos en los tres lados. Su base completamente ajustable ofrece rotación, inclinación, ajuste de altura y pivote para adaptarse a tus necesidades. Además, el soporte en forma de L, compacto y con un amplio rango de rotación, está diseñado para maximizar el espacio en tu escritorio, eliminando eficazmente los puntos muertos de tu setup.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
