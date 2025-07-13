Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Monitor LG UltraGear 27'', 4K UHD, 240 Hz, 1ms

Outlet Monitor LG UltraGear 27'', 4K UHD, 240 Hz, 1ms

Outlet Monitor LG UltraGear 27'', 4K UHD, 240 Hz, 1ms

27G850A-B.OUTLET
vista frontal
Características principales

  • Vive una experiencia de juego inmersiva con resolución UHD 4K y con la innovadora tecnología Dual Mode (240/480Hz) que se adapta a tu estilo de juego en un solo click(1).
  • Deep Black Pro controla el brillo por zonas para intensificar sombras y realzar los puntos de luz. Junto a Nano IPS Black, ofrece precisión visual total incluso en entornos iluminados.
  • Sumérgete en cada partida gracias a la amplia gama de colores DCI-P3 (Tip.) 99% y a VESA DisplayHDR 600, para un mayor realismo y precisión cromática(2).
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
  • Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda(3), soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
  • Diseñado exclusivamente para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Más
Imagen del logo de UltraGear™ OLED G8.



Cuando juegas a 240Hz y 1ms en 4K, cambia la historia

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 27G850a.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

Pantalla

27 pulgadas 4K (3840x2160)

Nano IPS Black

DCI-P3 99% (Típ.)

DisplayHDR 600

Velocidad

Tiempo de respuesta de 1ms (GtG)

Tecnología Dual Mode

(4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)1

DisplayPort 2.1

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

Monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 4K y frecuencia de actualización de 240Hz.

Alcanza la victoria con el tamaño ideal

Descubre el monitor gaming LG UltraGear OLED de 27 pulgadas con resolución 4K y frecuencia de actualización de 240Hz1, ofreciendo una experiencia de juego de alto nivel en juegos FPS. Gracias a su tiempo de respuesta de 1ms y panel Nano IPS Black, dominarás incluso las batallas más oscuras.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

(1)El aprovechamiento de tasas de refresco de 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Nano IPS2 Black

Negros más profundos (2000:1). Visión más brillante.

El monitor gaming UHD 4K (3840x2160) con tecnología Nano IPS Black duplica la relación de contraste hasta 2000:1 frente a los paneles IPS estándar (1000:1), realzando las escenas oscuras del juego con un detalle más nítido en los objetos, sombras y fondos. Experimenta colores más brillantes y vibrantes, sumergiéndote en una sensación de realismo aumentada.

Nano IPS Black-A:: Un guerrero robótico con armadura disparando un arma de energía con un fondo brillante azul y llameante.

Nano IPS2 Black (2000:1)

IPS: Un guerrero robótico con armadura disparando un arma de energía con un fondo brillante azul y llameante.

IPS (1000:1)

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

2Nano IPS es una tecnología avanzada IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Deep Black Pro

Detecta a tus enemigos
Domina las sombras

Toma el control de cada partida con una precisión inigualable, respaldada por el panel Nano IPS Black que ofrece un contraste impresionante, potenciado por la tecnología Deep Black Pro. El control de brillo preciso en bloques intensifica las áreas oscuras y optimiza los puntos de luz, revelando cada detalle y elevando la inmersión en cada momento del juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Realismo y precisión cromática en cada partida

El monitor gaming de LG cubre un 99% de la gama de colores DCI-P3 (Tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR 600, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualables.

Detalles realistas con DisplayHDR 600 y DCI-P3 99%

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

  • Modo Lectura

  • Live Color Low Blue Light

Baja luz azul y colores vivos

Más confort visual sin renunciar a la intensidad y calidad del color

La tecnología Live Color Low Blue Light de LG, con certificación TÜV Rheinland3, reduce la luz azul para proteger tu vista, combinando ajustes de hardware RGB y software sin renunciar a la viveza del color ni a la calidad de imagen.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

3Identificación de certificación de TÜV Rheinland (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111294031

Escena de juego de carreras con una respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG)

Tecnología Nano IPS Black4 y 1ms (GtG)

Pantalla ultrarrápida, juego sin límites

Gracias a la tecnología Nano IPS Black y una velocidad de respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG), podrás disfrutar de juegos envolventes con un rendimiento avanzado.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

4Nano IPS es una tecnología avanzada IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Disfruta de juegos fluidos con Dual Mode UHD 240Hz y FHD 480Hz.

Cambia entre 240 Hz y 480 Hz con Dual-Mode5

No hay necesidad de dudar entre la frecuencia de actualización y la resolución. Con Dual Mode certificado por VESA, puedes sumergirte en juegos de gran riqueza gráfica a UHD 240Hz y cambiar instantáneamente a FHD 480Hz en un monitor de 24" para disfrutar de juegos de ritmo rápido con solo pulsar una tecla de acceso rápido.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

5El rendimiento de Dual Mode puede variar el función del tipo de juego

DP 2.1, la espera terminó, el futuro del gaming está aquí

El nuevo DisplayPort 2.1(6) marca un nuevo estándar para el gaming de próxima generación. Esta avanzada interfaz, pensada para acompañar a las futuras generaciones de GPU, permite jugar a alta velocidad a 240 Hz en resolución UHD. Además, gracias a sus múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta fácilmente con las consolas y PCs más recientes

Un motociclista futurista emergiendo de la pantalla de un monitor con vibrantes estelas de luz neón y un cable DP 2.1 en primer plano.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

6Los cables DP, HDMI y USB  estan incluidos en el paquete. 

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

Movimiento fluido.
Juega sin interrupciones

Imagen de un coche verde corriendo en una pista.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

El cable de salida de auriculares de 4 polos está conectado al monitor

Salida de auriculares de 4 polos

Experiencia de sonido envolvente en 3D

Sumérgete en tus juegos mientras usas el chat de voz, conectándote de manera sencilla con la salida de auriculares de 4 polos, y disfruta de una experiencia inmersiva con el sonido 3D virtual con DTS Headphone:X

*Los cascos NO están incluidos. Se venden por separado.

Interfaz Gaming

Una interfaz galardonada diseñada para gamers

Personaliza fácilmente tu experiencia con las opciones de pantalla (On-Screen Display) y LG Switch7. Ajusta desde configuraciones básicas del monitor hasta crear tus propios accesos directos con la función 'Tecla Personalizable'. Diseñado para que cada partida sea como tú quieras.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

7Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para juegos como para la vida cotidiana.

LG Switch app8

Diseñado para tu gusto
Preparado para el juego

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Además, puedes  dividir la pantalla de 11 formas distintas e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más cómodo.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

8Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

9La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

10El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

Diseñado para los gamers

Logra el setup perfecto con su iluminación hexagonal y un diseño minimalista de bordes ultrafinos en los tres lados. Su base completamente ajustable ofrece rotación, inclinación, ajuste de altura y pivote para adaptarse a tus necesidades. Además, el soporte en forma de L, compacto y con un amplio rango de rotación, está diseñado para maximizar el espacio en tu escritorio, eliminando eficazmente los puntos muertos de tu setup.

Icono ajustable en giro

Giro

'-30~30°

Icono ajustable en inclinación

Inclinación

-8~15°

Icono ajustable en altura

Altura

'110m

Icono Pivotable

Pivotable

Giro en el sentido de las agujas del reloj

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

