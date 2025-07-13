Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Monitor gaming LG UltraGear 27'', QHD, 480 Hz, 0,03 ms

Outlet Monitor gaming LG UltraGear 27'', QHD, 480 Hz, 0,03 ms

Outlet Monitor gaming LG UltraGear 27'', QHD, 480 Hz, 0,03 ms

27GX790A-B.OUTLET
Características principales

  • Juega con una impresionante tasa de refresco de 480Hz y 0,03ms (GtG) de respuesta, ofreciendo imágenes increíblemente fluidas, nítidas y sin ghosting.
  • Disfruta de una claridad visual superior en escenas rápidas con el primer monitor OLED del mundo con certificación VESA ClearMR 21000, que garantiza imágenes nítidas y movimientos de gran precisión.
  • Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
  • Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo gracias a la tecnología Micro Lens Array+ .
  • Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda, soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio
Más
Imagen del logotipo de UltraGear™ OLED GX7.

Cuando juegas con el único negro puro a 480Hz1 y conectividad DP 2.1, cambia la historia.

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ OLED 27GX790A

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características

1El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Pantalla

OLED de 27 pulgadas QHD (2560x1440)

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5% (Típ.)

Antirreflejos / Baja reflexión"

Velocidad

Tasa de refresco de 480Hz,

Tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG)

DisplayPort 2.1

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

AdaptiveSync Certificado por VESA

AMD FreeSync™ Premium Pro"

LG OLED, en constante evolución

El impresionante monitor LG UltraGear™ con tecnología Micro Lens Array+ ofrece un OLED más brillante con un brillo máximo de 1300 nits y una increíble tasa de refresco de 480Hz. Incluso en las escenas más oscuras, muestra negros profundos y detallados, mientras que su amplia relación de aspecto y gama de colores hacen que cada detalle cobre vida para ofrecerte una experiencia de juego única.

Tasa de refresco ultrarápida de 480Hz*

Frecuencia de actualización

La última versión de DisplayPort 2.1

QHD 480Hz

El OLED más brillante*

Con tecnología MLA+

Negros superdetallados

DisplayHDR True Black 400

*El brillo SDR es un 37,5% superior al de los monitores OLED anteriores con MLA, 27GR95QE y 45GR95QE, según las especificaciones publicadas.

*El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

480Hz y 0,03ms (GtG): el OLED que redefine la velocidad

OLED a la velocidad del rayo

LG UltraGear™ OLED alcanza un rendimiento inigualable con 480Hz de tasa de refresco1 y 0,03ms (GtG) de respuesta, ofreciendo imágenes ultrasuaves y nítidas, sin ghosting, para darte una gran experiencia competitiva.

Escena de un juego de carreras con una velocidad extrema gracias a 0,03ms (GtG) de respuesta y una rápida tasa de refresco de 480Hz*.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

DP 2.1, la espera terminó, el futuro del gaming está aquí

DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar en el gaming de nueva generación. Esta avanzada interfaz, diseñada para la nueva generación de GPUs, permite jugar a alta velocidad con 480Hz en resolución QHD. Además, gracias a los puertos múltiples como HDMI 2.1 x2, ofrece una conexión perfecta con las consolas y PCs más recientes.

El amplio ancho de banda de los cables DP 2.1 permite jugar a alta velocidad con 480Hz en resolución QHD.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.

*El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Las imágenes planetarias se ven más brillantes y nítidas en los monitores OLED de LG.

El OLED más brillante**

Disfruta de unas imágenes impresionantes con LG OLED. Construido sobre el liderazgo de LG OLED y con tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), ofrece hasta un 37,5% más de brillo SDR, optimizando la eficiencia lumínica y minimizando las pérdidas. Representa una luminosidad estándar de 275 nits (APL 100%) y un brillo máximo de 1300 nits (APL 1,5%). Con una precisión de color Delta E ≦ 2, garantiza unos colores vivos y fieles a la realidad para disfrutar de juegos inmersivos y precisos incluso en entornos luminosos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

Una explosión de color

VESA DisplayHDR True Black 400 ofrece niveles de negro profundos y consistentes que se mantienen intactos en cualquier entorno. Con una relación de contraste de 1,5M, una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típico) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza colores mostrados con un detalle realista, tal como fueron concebidos originalmente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*1.5M:1 es la relación de contraste con un valor de APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25%, que se expresa como un porcentaje y se refiere a la diferencia entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

Antirreflejos y Baja reflexión

Excelente visibilidad sin importar la luz

Ya no necesitas estar en una habitación con poca luz. Incluso en entornos brillantes o salas de gaming iluminadas con LED, puedes disfrutar de imágenes nítidas y sin interrupciones gracias a la tecnología Antirreflejos y Baja Reflexión.

Baja emisión de luz azul

Juega sin límite de tiempo

Disfruta de sesiones de juego más cómodas con la tecnología de reducción de luz azul de LG OLED, certificada por UL con la clasificación de baja emisión de luz azul platino, te garantiza una experiencia de juego cómoda y envolvente, manteniendo colores vibrantes y realistas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Los paneles OLED de LG han sido certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free y Low Blue Light por UL, Número de certificado: Flicker-Free

Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.051

*La característica anterior puede variar según el entorno o las condiciones del usuario.

Asistente de imagen personalizada

Diseñado para tu gusto

Mejora tu experiencia de gaming y video con la calidad adaptada a tus preferencias, simplemente seleccionando una imagen. De forma intuitiva y sin esfuerzo, el sistema personaliza los ajustes para ajustarse a tu gusto, ofreciéndote la calidad óptima.

Video animado de la función AI Personalized Picture Wizard en acción.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Cómo configurar el Asistente de Imagen Personalizada:

Paso 1. Ajusta la configuración de calidad de imagen personalizada. (Ejecuta la aplicación LG Switch → Asistente de Imagen Personalizada → Selecciona la preferencia de calidad a través de 6 pasos → Completa la configuración personal de calidad mediante el análisis).

Paso 2. Ejecuta Personalized Picture en la pantalla de visualización. (Ajustes de juego → Modo de juego → Imagen personalizada).

 

Movimiento suave,
juego infinito

Un caballero medieval lucha a caballo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El rendimiento de la característica se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

LG AI Magic Remote in use. The whole scenario shows how easy and convenient the AI Magic Remote is. The LG webOS home page is visible as a cursor appears and clicks on a specific thumbnail. It fills the screen. The AI button on the remote is then highlighted.

On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

Primer monitor OLED del mundo en recibir la certificación VESA ClearMR 21000

El primer monitor gaming OLED con certificación ClearMR 21000 captura incluso el más sutil desenfoque que aparece en los bordes de los objetos en movimiento, ofreciendo escenas de acción rápida con una nitidez y detalle excepcionales. Estarás un paso más cerca de la victoria.

Imagen de un coche verde corriendo en un circuito

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Máxima claridad de movimiento:
ClearMR 21000

Un nuevo estándar establecido. Nuestro monitor es el primero del mundo en conseguir la certificación ClearMR 21000, superando las pruebas VESA con un Clear Motion Ratio de más de 19500.  Experimenta una claridad y fluidez inigualables.

Diseñado para los gamers

Logra el setup perfecto con su iluminación hexagonal y un diseño minimalista de bordes ultrafinos en los cuatro lados. Su base completamente ajustable ofrece rotación, inclinación, ajuste de altura y pivote para adaptarse a tus necesidades. Además, el soporte en forma de L, compacto y con un amplio rango de rotación, está diseñado para maximizar el espacio en tu escritorio, eliminando eficazmente los puntos muertos de tu setup.

Icono ajustable en giro

Giro

-30~30°

Icono ajustable en inclinación

Inclinación

-5~15°

Icono ajustable en altura

Altura

110m

Icono Pivotable

Pivotable

Giro en el sentido de las agujas del reloj

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

El cable de salida de auriculares de 4 polos está conectado al monitor

Salida de auriculares de 4 polos

Experiencia de sonido envolvente en 3D

Sumérgete en tus juegos mientras usas el chat de voz, conectándote de manera sencilla con la salida de auriculares de 4 polos, y disfruta de una experiencia inmersiva con el sonido 3D virtual con DTS Headphone:X

*Los cascos NO están incluidos. Se venden por separado.

Interfaz Gaming

 

 

Una interfaz galardonada diseñada para gamers

Personaliza fácilmente tu experiencia con las opciones de pantalla (On-Screen Display) y LG Switch. Ajusta desde configuraciones básicas del monitor hasta crear tus propios accesos directos con la función 'Tecla Personalizable'. Diseñado para que cada partida sea como tú quieras.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.

Tamaño compacto, movimiento rápido

El monitor gaming cuenta con una pantalla de 27 pulgadas, además incluye una opción de ajuste del tamaño de pantalla de 24 pulgadas para los juegos que requieren una rápida capacidad de respuesta. Esto permite a los jugadores adaptarse a un tamaño de pantalla más compacto para tener una visión más amplia y reducir los movimientos, lo que les permite obtener una ventaja competitiva.

*Cómo ajustar el modo de 24 pulgadas: Abre el menú OSD → Entrada → Relación de aspecto y seleccione 16:9 24.

*La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

*El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Software LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Calibración de color

Optimiza el rendimiento del color con el Hardware Calibration Studio** de LG y saca el máximo partido al amplio espectro de colores

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

**El software y el sensor de calibración NO están incluidos. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visite LG.COM.

***"Para poder utilizar LG Calibration Studio es necesario descargar el software y adquirir un sensor de calibración que se vende por separado. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio visite LG.COM"

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 1: Desactiva el modo de Ahorro de Energía Inteligente.

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 2: Configura el Modo de Juego en "Gamer 1"

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 3: Ajusta el brillo al nivel 100.

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 4: Establece el brillo máximo en "Alto".

Imagen de la interfaz de configuración del Ahorro de Energía Inteligente.
Imagen de la interfaz de configuración del Modo de Juego.
Imagen de la interfaz de configuración de Brillo.
(Imagen de la interfaz de configuración del Brillo Máximo.)
Imagen de la interfaz de configuración del Ahorro de Energía Inteligente.
Imagen de la interfaz de configuración del Modo de Juego.
Imagen de la interfaz de configuración de Brillo.
(Imagen de la interfaz de configuración del Brillo Máximo.)
Imagen de la interfaz de configuración del Ahorro de Energía Inteligente.

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 1: Desactiva el modo de Ahorro de Energía Inteligente.

Imagen de la interfaz de configuración del Modo de Juego.

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 2: Configura el Modo de Juego en "Gamer 1"

Imagen de la interfaz de configuración de Brillo.

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 3: Ajusta el brillo al nivel 100.

(Imagen de la interfaz de configuración del Brillo Máximo.)

Ajustes rápidos para un OLED más brillante

Opción 4: Establece el brillo máximo en "Alto".

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El consumo de energía puede aumentar al seleccionar las opciones mencionadas.

*El uso prolongado de las opciones mencionadas podría provocar un desgaste en la pantalla (quedamado de pantalla).

Protege tu pantalla OLED

Ayuda a prevenir el quemado de pantalla o que se produzcan imágenes residuales activando el "OLED Screen Move", que mueve ligeramente la pantalla a intervalos regulares, el "Screen Saver" y "Image Cleaning".

*Esta función se puede controlar o configurar con el botón joystick de 4 direcciones en el monitor.

*Puede que con este método no se eviten todas las imágenes residuales o el quemado de la pantalla.

Garantía de 3 años para monitores gaming UltraGear OLED

Garantía de 3 años para monitores gaming UltraGear OLED

3 años a partir de la fecha de compra en el establecimiento de consumo, cubriendo exclusivamente piezas internas y funcionales, incluido el panel OLED

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

