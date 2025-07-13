We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor gaming LG UltraGear 27'', QHD, 480 Hz, 0,03 ms
Características principales
- Juega con una impresionante tasa de refresco de 480Hz y 0,03ms (GtG) de respuesta, ofreciendo imágenes increíblemente fluidas, nítidas y sin ghosting.
- Disfruta de una claridad visual superior en escenas rápidas con el primer monitor OLED del mundo con certificación VESA ClearMR 21000, que garantiza imágenes nítidas y movimientos de gran precisión.
- Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
- Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo gracias a la tecnología Micro Lens Array+ .
- Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda, soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
- Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características
1El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
LG OLED, en constante evolución
El impresionante monitor LG UltraGear™ con tecnología Micro Lens Array+ ofrece un OLED más brillante con un brillo máximo de 1300 nits y una increíble tasa de refresco de 480Hz. Incluso en las escenas más oscuras, muestra negros profundos y detallados, mientras que su amplia relación de aspecto y gama de colores hacen que cada detalle cobre vida para ofrecerte una experiencia de juego única.
*El brillo SDR es un 37,5% superior al de los monitores OLED anteriores con MLA, 27GR95QE y 45GR95QE, según las especificaciones publicadas.
*El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
480Hz y 0,03ms (GtG): el OLED que redefine la velocidad
OLED a la velocidad del rayo
LG UltraGear™ OLED alcanza un rendimiento inigualable con 480Hz de tasa de refresco1 y 0,03ms (GtG) de respuesta, ofreciendo imágenes ultrasuaves y nítidas, sin ghosting, para darte una gran experiencia competitiva.
Escena de un juego de carreras con una velocidad extrema gracias a 0,03ms (GtG) de respuesta y una rápida tasa de refresco de 480Hz*.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
DP 2.1, la espera terminó, el futuro del gaming está aquí
DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar en el gaming de nueva generación. Esta avanzada interfaz, diseñada para la nueva generación de GPUs, permite jugar a alta velocidad con 480Hz en resolución QHD. Además, gracias a los puertos múltiples como HDMI 2.1 x2, ofrece una conexión perfecta con las consolas y PCs más recientes.
El amplio ancho de banda de los cables DP 2.1 permite jugar a alta velocidad con 480Hz en resolución QHD.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.
*El aprovechamiento de tasas de refresco de 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
|DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Una explosión de color
VESA DisplayHDR True Black 400 ofrece niveles de negro profundos y consistentes que se mantienen intactos en cualquier entorno. Con una relación de contraste de 1,5M, una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típico) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza colores mostrados con un detalle realista, tal como fueron concebidos originalmente.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*1.5M:1 es la relación de contraste con un valor de APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25%, que se expresa como un porcentaje y se refiere a la diferencia entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Antirreflejos y Baja reflexión
Excelente visibilidad sin importar la luz
Ya no necesitas estar en una habitación con poca luz. Incluso en entornos brillantes o salas de gaming iluminadas con LED, puedes disfrutar de imágenes nítidas y sin interrupciones gracias a la tecnología Antirreflejos y Baja Reflexión.
Baja emisión de luz azul
Juega sin límite de tiempo
Disfruta de sesiones de juego más cómodas con la tecnología de reducción de luz azul de LG OLED, certificada por UL con la clasificación de baja emisión de luz azul platino, te garantiza una experiencia de juego cómoda y envolvente, manteniendo colores vibrantes y realistas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free y Low Blue Light por UL, Número de certificado: Flicker-Free
Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.051
*La característica anterior puede variar según el entorno o las condiciones del usuario.
Asistente de imagen personalizada
Diseñado para tu gusto
Mejora tu experiencia de gaming y video con la calidad adaptada a tus preferencias, simplemente seleccionando una imagen. De forma intuitiva y sin esfuerzo, el sistema personaliza los ajustes para ajustarse a tu gusto, ofreciéndote la calidad óptima.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Cómo configurar el Asistente de Imagen Personalizada:
Paso 1. Ajusta la configuración de calidad de imagen personalizada. (Ejecuta la aplicación LG Switch → Asistente de Imagen Personalizada → Selecciona la preferencia de calidad a través de 6 pasos → Completa la configuración personal de calidad mediante el análisis).
Paso 2. Ejecuta Personalized Picture en la pantalla de visualización. (Ajustes de juego → Modo de juego → Imagen personalizada).
Movimiento suave,
juego infinito
Un caballero medieval lucha a caballo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El rendimiento de la característica se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®, probado y validado oficialmente, y ofrece una excelente experiencia de gaming con una notable reducción de la fragmentación o saltos en la imagen.
VESA certified AdaptiveSync
Con certificación VESA AdaptiveSync Display, diseñada para juegos con tasas de refresco notablemente más altas y baja latencia. Disfruta de una experiencia de juego más fluida, sin cortes ni saltos en la imagen, y una reproducción de video sin interrupciones.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, disfruta de un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente la fragmentación de la imagen y los saltos en la imagen.
Primer monitor OLED del mundo en recibir la certificación VESA ClearMR 21000
El primer monitor gaming OLED con certificación ClearMR 21000 captura incluso el más sutil desenfoque que aparece en los bordes de los objetos en movimiento, ofreciendo escenas de acción rápida con una nitidez y detalle excepcionales. Estarás un paso más cerca de la victoria.
Imagen de un coche verde corriendo en un circuito
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Máxima claridad de movimiento:
ClearMR 21000
Un nuevo estándar establecido. Nuestro monitor es el primero del mundo en conseguir la certificación ClearMR 21000, superando las pruebas VESA con un Clear Motion Ratio de más de 19500. Experimenta una claridad y fluidez inigualables.
Diseñado para los gamers
Logra el setup perfecto con su iluminación hexagonal y un diseño minimalista de bordes ultrafinos en los cuatro lados. Su base completamente ajustable ofrece rotación, inclinación, ajuste de altura y pivote para adaptarse a tus necesidades. Además, el soporte en forma de L, compacto y con un amplio rango de rotación, está diseñado para maximizar el espacio en tu escritorio, eliminando eficazmente los puntos muertos de tu setup.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los cascos NO están incluidos. Se venden por separado.
Interfaz Gaming
Una interfaz galardonada diseñada para gamers
Personaliza fácilmente tu experiencia con las opciones de pantalla (On-Screen Display) y LG Switch. Ajusta desde configuraciones básicas del monitor hasta crear tus propios accesos directos con la función 'Tecla Personalizable'. Diseñado para que cada partida sea como tú quieras.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
Tamaño compacto, movimiento rápido
El monitor gaming cuenta con una pantalla de 27 pulgadas, además incluye una opción de ajuste del tamaño de pantalla de 24 pulgadas para los juegos que requieren una rápida capacidad de respuesta. Esto permite a los jugadores adaptarse a un tamaño de pantalla más compacto para tener una visión más amplia y reducir los movimientos, lo que les permite obtener una ventaja competitiva.
*Cómo ajustar el modo de 24 pulgadas: Abre el menú OSD → Entrada → Relación de aspecto y seleccione 16:9 24.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones
Crosshair
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
FPS Counter
El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.
*La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.
*El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
**El software y el sensor de calibración NO están incluidos. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visite LG.COM.
***"Para poder utilizar LG Calibration Studio es necesario descargar el software y adquirir un sensor de calibración que se vende por separado. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio visite LG.COM"
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 1: Desactiva el modo de Ahorro de Energía Inteligente.
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 2: Configura el Modo de Juego en "Gamer 1"
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 3: Ajusta el brillo al nivel 100.
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 4: Establece el brillo máximo en "Alto".
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 1: Desactiva el modo de Ahorro de Energía Inteligente.
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 2: Configura el Modo de Juego en "Gamer 1"
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 3: Ajusta el brillo al nivel 100.
Ajustes rápidos para un OLED más brillante
Opción 4: Establece el brillo máximo en "Alto".
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El consumo de energía puede aumentar al seleccionar las opciones mencionadas.
*El uso prolongado de las opciones mencionadas podría provocar un desgaste en la pantalla (quedamado de pantalla).
Protege tu pantalla OLED
Ayuda a prevenir el quemado de pantalla o que se produzcan imágenes residuales activando el "OLED Screen Move", que mueve ligeramente la pantalla a intervalos regulares, el "Screen Saver" y "Image Cleaning".
*Esta función se puede controlar o configurar con el botón joystick de 4 direcciones en el monitor.
*Puede que con este método no se eviten todas las imágenes residuales o el quemado de la pantalla.
Todas las especificaciones
