Outlet Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro
Características principales
- El panel IPS de LG ofrece colores más claros y auténticos, permitiendo distinguir colores constantes a 178º de ángulo de vision
- Diseño envolvente prácticamente sin bordes en 3 lados que te sumerge en una experiencia de uso más inmersiva y fluida a 100Hz
- Detalles más nítidos en las zonas oscuras gracias al Black Stabilizer
- Crea las condiciones óptimas de trabajo con las funciones reader mode y protección Flicker Safe
- Personaliza tu espacio con solo unos clics del ratón gracias a OnScreen Control
Cuando ves colores más exactos, cambia la historia*
El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.
*Comparación con modelos con una frecuencia de actualización menor a 100Hz.
Entorno de trabajo más cómodo para tu visión
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El funcionamiento real de las características mencionadas variarán según las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.
Disfruta de una experiencia de juego fluida
- Desactivado
- Activado
Sumérgete en tu juego con imágenes nítidas
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real y responder rápidamente.
Black Stabilizer
Black Stabilizer proporciona a los jugadores visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.
Fácil y cómodo
Este monitor prácticamente no tiene bordes en tres lados, lo que te permite crear tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes de inclinación.
*Ángulo de inclinación: -5~15°
Contenidos de la caja
1. Cuerpo de la peana 2.Base de la peana 3.Destornillador 4.Adaptador y cable de corriente 5.Cable HDMI
*El tamaño y el diseño del adaptador puede variar en función del país.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Qué opina la gente
