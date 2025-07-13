We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet LG Smart Monitor 27'', IPS, FHD, 100 Hz, Blanco
27U511SA-W.OUTLET
Características principales
- Disfruta de contenidos en streaming como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos... además de contenidos verticales como YouTube Shorts, TikTok y Reels. Smart TV webOS23, fácil, intuitivo y seguro.(1)
- Accede a tu PC a través de la nube vía wifi y trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar, videollamadas…
- Controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o el mando a distancia incluido. Magic Remote opcional(2).
- Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2, Screen Share o Bluetooth.
- Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google(3).
- Colores más vivos y mejor contraste con HDR10. Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión.
Si combinas entretenimiento y trabajo, cambia la historia
LG Smart Monitor está diseñado para el trabajo y el entretenimiento. Mira tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida, con ordenador o sin él.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*El mando a distancia está incluido.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
**Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción.
***Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado). *** en la card de Comparte contenido desde tus dispositivos
Nueva interfaz webOS23
Disfruta de contenido personalizado
El único con el que disfrutar de más contenidos en streaming* como: RTVE, Mitele, Orange, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, videojuegos y mucho más. LG Smart Monitor WebOS23, más fácil, intuitivo y seguro.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Los servicios de streaming y aplicaciones pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
Nueva interfaz de usuario
Fácil e intuitivo
Gracias a webOS23 podrás gestionar tanto tus aplicaciones como las más recientes, además de comprobar las notificaciones fácilmente.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción. Servicios adicionales pueden requerir pagos por suscripción, no incluidos (compra por separado).
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
Música
Adaptado a tu gusto
Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.
Deportes
Apoya a tus deportes favoritos
Sigue las noticias de tus equipos favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.
*Magic Remote NO está incluido en el paquete (se vende por separado).
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*Las palabras clave recomendadas pueden variar en función de la app foreground y el uso horario. Las palabras clave del servicio "Para ti" solo se proporcionan en países que tienen Procesamiento del Lenguaje Natural en su idioma oficial.
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
Panel ThinQ
Ecosistema abierto e inteligente con ThinQ
Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ. Comprueba y controla fácilmente el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
*Cómo conectar ThinQ Home Dashboard: Paso 1: Instala la aplicación LG ThinQ en tu teléfono y registra tus dispositivos. Paso 2: conecta los dispositivos registrados en la aplicación LG ThinQ en ThinQ Home Dashboard.
*Smart Monitor puede mostrarse como "TV" al añadir un dispositivo en la aplicación ThinQ. Si ocurre, puedes cambiar el nombre del producto (Ajustes de dispositivos -> Cambiar nombre).
Usa tu teléfono como un mando a distancia.
Con la aplicación ThinQ, puedes usar las funciones principales del mando a distancia, como encender o apagar, cambiar canales o buscar contenidos.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas pueden diferir a las de la aplicación real. Los servicios pueden variar en función de la región/país o la versión de la aplicación.
*Puedes cambiar el idioma y los ajustes regionales de 22 idiomas para 146 países: Inglés / Coreano / Español / Francés / Alemán / Italiano / Portugués / Ruso / Polaco / Turco / Japonés / Árabe (Arabia Saudita/EAU) / Vietnamita / Tailandés / Sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Neerlandés / Noruego / Griego / Hebreo (por ejemplo EEUU/Inglés)
AirPlay 2 + ScrenShare + Bluetooth
Comparte contenido desde tus dispositivos
Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay2 (para dispositivos Apple), Screen Share** (para dispositivos Android) o Bluetooth.
*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
*Este monitor es compatible con AirPlay2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
**ScreenShare: Disponible en Android o en Windows 8.1 o posterior.
***Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
Pantalla Full HD IPS
Colores brillantes y exactos
Monitor Full HD (1080P) con tecnología IPS y HDR10 que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión, más vivos, con mejor contraste y muestra por encima del 99% del espectro de color sRGB.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Diseño estético y original
Elegante diseño para ahorrar espacio
El diseño virtualmente sin bordes en tres lados y con peana plana se integra a la perfección en tu espacio de trabajo ocupando el mínimo espacio. Permite una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Conectividad
Conectividad sin fronteras
El Smart Monitor cuenta con dos puertos USB y dos puertos HDMI compatibles con múltiples dispositivos.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El cable HDMI está incluido en el paquete.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
