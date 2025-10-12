Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz

Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz

Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz

27US550-W.OUTLET
front view
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
Dimension image
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
front view
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
Dimension image
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET
LG Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz, 27US550-W.OUTLET

Características principales

  • Resolución 4K UltraHD ideal para edición de contenidos en alta calidad
  • Explota la experiencia de visualización realista con colores precisos y naturales.
  • Trabaja desde casa con la máxima comodidad y rendimiento gracias su ajuste total y preciso de la posición del monitor en inclinación, giro, altura y capacidad de poner la pantalla en vertical.
  • Disfruta de una experiencia visual más envolvente con colores más vivos y contraste mejorado con HDR10 y Black Stabilizer.
  • Un toque de elegancia en tu espacio de trabajo con su diseño minimalista
Más
LG UltraFine™ Display.

Detalles dominados

Sobre el escritorio hay un monitor que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un ratón, papel y lápices de colores.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real

Una experiencia visual inmersiva y realista

Claridad visual y colores vibrantes con el monitor LG UHD 4K HDR10. Con su pantalla de 27 pulgadas, podrás trabajar de forma eficiente y sumergirte en tu contenido favorito.

Pantalla

27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (178° de ángulo de visión)

Calidad de imagen

HDR10
DCI-P3 90% (Tip.)
300nits de brillo

Características

Diseño prácticamente sin bordes
Ajustable en inclinación

HDR 10 con DCI-P3 90%

Colores vivos y vibrantes

Compatible con el estándar del sector HDR10 (High Dynamic Range), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90% y 300 nits de brillo1, ofreciéndote niveles específicos de color y brillo que permiten te permite disfrutar de los espectaculares colores del contenido.

La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 al 90%.

1 Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 90% (típ.)

A la izquierda, una imagen FHD, y a la derecha, una imagen 4K UHD.

UHD 4K

Brillo con
8,29 millones de píxeles

Detalles fieles a la realidad 

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Crea tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes en inclinación y prácticamente sin bordes en tres lados de la pantalla 

Inclinación

Altura

Giro

Pivote

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real

LG Switch app

Configura a tu gusto

La aplicación LG Switch1 te ayuda a optimizar tu monitor. Puedes dividir hasta en 6 pestañas la pantalla, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una aplicación de videollamadas con una tecla asignada directamente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2 Para descargar la última app LG Switch, busca 27US550 en el menú de soporte de LG.com

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27US550-W.AEU

  • Año

    2024

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    68.4

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Super Resolución

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    694 x 217 x 451

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    613,5 x 539,2 x 253,2

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    613,5 x 363,5 x 45,4

  • Peso en el envío [kg]

    10.6

  • Peso con soporte [kg]

    6.8

  • Peso sin soporte [kg]

    4.2

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W (HDMI/DisplayPort condición de entrada)

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    40 W (19 V / 2,1 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • Cable de alimentación

    Blanco / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Qubyx

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO