We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz
Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz
Outlet Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz
27US550-W.OUTLET
()
Características principales
- Resolución 4K UltraHD ideal para edición de contenidos en alta calidad
- Explota la experiencia de visualización realista con colores precisos y naturales.
- Trabaja desde casa con la máxima comodidad y rendimiento gracias su ajuste total y preciso de la posición del monitor en inclinación, giro, altura y capacidad de poner la pantalla en vertical.
- Disfruta de una experiencia visual más envolvente con colores más vivos y contraste mejorado con HDR10 y Black Stabilizer.
- Un toque de elegancia en tu espacio de trabajo con su diseño minimalista
Detalles dominados
Sobre el escritorio hay un monitor que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un ratón, papel y lápices de colores.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
Una experiencia visual inmersiva y realista
Claridad visual y colores vibrantes con el monitor LG UHD 4K HDR10. Con su pantalla de 27 pulgadas, podrás trabajar de forma eficiente y sumergirte en tu contenido favorito.
Pantalla
27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (178° de ángulo de visión)
Calidad de imagen
HDR10
DCI-P3 90% (Tip.)
300nits de brillo
Características
Diseño prácticamente sin bordes
Ajustable en inclinación
HDR 10 con DCI-P3 90%
Colores vivos y vibrantes
Compatible con el estándar del sector HDR10 (High Dynamic Range), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90% y 300 nits de brillo1, ofreciéndote niveles específicos de color y brillo que permiten te permite disfrutar de los espectaculares colores del contenido.
La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 al 90%.
1 Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 90% (típ.)
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Crea tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes en inclinación y prácticamente sin bordes en tres lados de la pantalla
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
LG Switch app
Configura a tu gusto
La aplicación LG Switch1 te ayuda a optimizar tu monitor. Puedes dividir hasta en 6 pestañas la pantalla, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una aplicación de videollamadas con una tecla asignada directamente.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
2 Para descargar la última app LG Switch, busca 27US550 en el menú de soporte de LG.com
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado