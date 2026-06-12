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Outlet Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms
Outlet Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms
Características principales
- Fluidez extrema con 200Hz¹ y 1ms gracias a la pantalla QHD de 32" que ofrece una experiencia increiblemente fluida mostrando cada movimiento con la máxima claridad.
- Colores más vivos con el panel IPS con sRGB 99% disfrutaras de colores precisos, vibrantes y estables desde cualquier ángulo
- Mejor brillo y contraste inlcuso con luces más intensas, sombras más profundas y detalles mejor definidos gracias a la compatibilidad con HDR10
- NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium reducen el tearing y los parpadeos ofreciendo movimientos más suaves durante cada partida.
- Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair y el contador de FPS te ofrecen mayor visibilidad, precisión y rapidez en cada situación del juego.
- Con LG Switch puedes dividir la pantalla en hasta 6 áreas, y gracias al soporte del monitor ajustable en altura, giro e inclinación puedes conseguir un setup más cómodo y mejor organizado.
1.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 200 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
16:9 el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
Disfruta de imágenes realistas y llenas de detalle en su pantalla QHD (2560x1440) de 32''. Con formato 16:9, tendrás una visión completa y equilibrada que te mantiene inmerso en la partida.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
Una explosión de color
El monitor gaming LG UltraGear 32G620B ofrece un amplio espectro de color, con una cobertura del 99% sRGB del espacio DCI-P3 para una reproducción cromática de alta fidelidad.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
1.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 200 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
1ms (GtG), velocidad increíble
Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que minimíza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funcionalidades y pueden diferir de la experiencia real de uso
Más claro, más fluido, más rápido
Con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, podrás disfrutar de un movimiento fluido incluso en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce de forma notable el desgarro de imagen y el tartamudeo para ofrecer una experiencia de juego nítida y estable.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El rendimiento de la función se compara con modelos que no incorporan tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
Crosshair
Al colocar la mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los shooters en primera persona (FPS)
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
LG Switch app
Cambia y organiza tu pantalla al instante
Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada.
*Este vídeo tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga manual del software desde LG.com para su correcto funcionamiento.
Fácil y cómodo
Disfruta de un diseño que optimiza el espacio, con una base totalmente ajustable en inclinación, giro y altura.
El soporte, estilizado y libre de desorden, está pensado para minimizar el uso del escritorio y eliminar zonas muertas, aportando además un aspecto más limpio y elegante a tu configuración.
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2El cable DisplayPort viene incluido en la caja del monitor.
3DSC (Display Stream Compression) utiliza una compresión visual diseñada para mantener la calidad de imagen prácticamente sin pérdidas perceptibles.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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