Outlet Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 27", OLED QHD (2560x1440), 240Hz, 0,03 ms
Características principales
- Panel OLED con una frecuencia de actualización de 240 Hz(1), y con 0,03ms (GtG) de velocidad de respuesta.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 98,5% y DisplayHDR True Black 400
- Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo(2) gracias a la tecnogía Micro Lens Array +.
- Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
- Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Una explosión de color
VESA DisplayHDR True Black 400 ofrece niveles de negro profundos y consistentes que se mantienen intactos en cualquier entorno. Con una relación de contraste de 1,5M, una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típico) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza colores mostrados con un detalle realista, tal como fueron concebidos originalmente.
*1.5M:1 es la relación de contraste con un valor de APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25%, que se expresa como un porcentaje y se refiere a la diferencia entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Baja emisión de luz azul
Juega sin límite de tiempo
Disfruta de sesiones de juego más cómodas con la tecnología de reducción de luz azul de LG OLED, certificada por UL con la clasificación de baja emisión de luz azul platino, te garantiza una experiencia de juego cómoda y envolvente, manteniendo colores vibrantes y realistas.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free y Low Blue Light por UL, Número de certificado: Flicker-Free
Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.051
*La característica anterior puede variar según el entorno o las condiciones del usuario.
VELOCIDAD
Extremadamente rápido con solo 0,03 ms de respuesta
Con un tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG), reduce las imágenes fantasma y ayuda a que los adversarios se vean con nitidez. Disfruta del juego con movimientos más suaves y una fluidez visual ultrarrápida.
*“Selecciona ‘Faster Mode’ para activar el ‘Tiempo de respuesta de 0,03 ms’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).”
Primeros en mejorar tu experienca gaming
Dual-Mode¹, doble diversión
Ya no tienes que dudar entre frecuencia de actualización y resolución. Con el primer Dual Mode con certificación VESA del mundo, sumérgete en juegos de gran riqueza gráfica a UHD 165Hz y cambia con un solo clic a FHD 330Hz para estar a la altura de la acción máxima.
¹*El rendimiento de 'Dual-Mode' puede variar según el tipo de juego"
Movimiento suave, juego infinito
Minimiza cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro y la compatibilidad oficial con G-SYNC®, validada por NVIDIA, en un monitor gaming 4K. Disfruta de una reducción significativa del Desgarro y las interrupciones para un juego fluido y con una nitidez cristalina.
*El rendimiento de la función se compara con modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rinconces más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones
Crosshair
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro
FPS Counter
El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.
*La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.
*El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso rea
LG Switch app²
Cambia rápidamente
LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Disfruta de un diseño limpio, prácticamente sin bordes en sus 4 lados, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en forma de L, libre de desorden y con un amplio rango de ajuste, está pensado para optimizar el espacio del escritorio y aprovecharlo al máximo
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
