Outlet Monitor UltraWide 34" IPS Full HD (2560 x 1080) 21:9, HDR10, 100Hz, AMD FreeSync™ Premium

34WQ500-B.OUTLET
front view
Formato Ultrawide 21:9
Detalles fieles a la realidad
interfaz de usuario facil e intuitiva
Contraste detallado
Tecnologia Nano IPS
Tu vision es importante
Sencillo y comodo
Conecividad de vanguardia
UltraWide Monitor
UltraWide Monitor

Características principales

  • Disfruta de un 32% más de campo de visión gracias al formato 21:9 UltraWide™.
  • Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+.
  • Diseño prácticamente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor.
  • Colores más vivos y mejor contraste con HDR10
  • Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de vision
Más
LG UltraWide™ Monitor

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla con formato 21:9 UltraWide™ Full HD de 34 pulgadas

División de contenidos hasta en 4 pantallas

El monitor LG UltraWide™ formato 21:9 con un 32% más1 de campo de visión es idóneo para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y usar varios programas simultáneamente.

1Comparado con una pantalla con ratio de aspecto 16:9.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

HDR10 con sRGB 99%

Colores más vivos y mejor contraste con HDR10

Para comprender mejor la visión de los creadores de contenido, el monitor LG UltraWide es compatible con el alto rango dinámico HDR10, estándar de la industria, admitiendo niveles específicos de color, con una gama de color de sRGB 99% y brillo que superan las capacidades de los monitores convencionales1.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1 Brillo: 400 nits (típ.), Gama de colores: sRGB 99% (típ.).

OnScreen Control

Interfaz de usuario más sencilla y fácil

Con OnScreen Control2 puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.3

DESCARGAR

2Para descargar la última versión de OnScreen Control, visita LG.COM.

3Algunas características pueden no funcionar adecuadamente en función del PC que el usuario utilice.

*Las imágenes del producto y OnScreen Control en el vídeo son únicamente para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del uso real de OnScreen Control.

Tu visión es importante

Modo lectura 

El Modo Lectura modifica el nivel de luz azul para favorecer el confort visual; aplica a la pantalla una temperatura de color similar a la del papel y provee una condición optima para leer.3

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y ofrece un entorno de trabajo más cómodo para los ojos.4

4Las características mencionadas dependerán de las condiciones de uso reales que el usuario tenga.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Diseño ergonómico

Elegante y cómodo

El soporte ajutable en inclinación permite colocar la pantalla en la posición óptima para el usuario. Además, maximiza la experiencia con su diseño prácticamente sin bordes en 3 lados.

Imagen del monitor en varios ángulos

Pictograma del monitor de pie con un solo clic.

Montaje One Click 

Pictograma del monitor inclinable.

Inclinación

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Todas las especificaciones

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Tamaño [cm]

    86.6

  • Tipo de panel

    IPS

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    320

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Bit de color

    8bit (6bit+FRC)

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Paso de píxeles [mm]

    0,312 x 0,310

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x1)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Versión DP

    1.4

CARACTERÍSTICAS

  • A prueba de parpadeos

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Auto Input Switch

  • Estabilizador de negro

  • Color Calibrado en Fábrica

  • Retículo

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Efecto HDR

  • Modo Lector

  • Ahorro inteligente de energía

  • Super Resolución

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR 10

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

  • Controlador doble

ACCESORIO

  • HDMI

  • Adaptador

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,5 m

MECÁNICA

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    816,5 x 483,7 x 223,3

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    940 x 240 x 516

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    816,5 x 365,3 x 45,5

  • Peso en el envío [kg]

    11.1

  • Peso sin soporte [kg]

    6

  • Peso con soporte [kg]

    6.9

ESTÁNDAR

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

  • UL (cUL)

ALIMENTACIÓN

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    32 W (19 V / 1,7 A)

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Consumo de energía (máx.)

    32 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,3 W

  • Consumo de energía (típ.)

    35

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Imprimir

Todas las especificaciones

