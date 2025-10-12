We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor UltraWide 34" IPS Full HD (2560 x 1080) 21:9, HDR10, 100Hz, AMD FreeSync™ Premium
34WQ500-B.OUTLET
Características principales
- Disfruta de un 32% más de campo de visión gracias al formato 21:9 UltraWide™.
- Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+.
- Diseño prácticamente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor.
- Colores más vivos y mejor contraste con HDR10
- Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de vision
Pantalla con formato 21:9 UltraWide™ Full HD de 34 pulgadas
División de contenidos hasta en 4 pantallas
El monitor LG UltraWide™ formato 21:9 con un 32% más1 de campo de visión es idóneo para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y usar varios programas simultáneamente.
1Comparado con una pantalla con ratio de aspecto 16:9.
HDR10 con sRGB 99%
Colores más vivos y mejor contraste con HDR10
Para comprender mejor la visión de los creadores de contenido, el monitor LG UltraWide es compatible con el alto rango dinámico HDR10, estándar de la industria, admitiendo niveles específicos de color, con una gama de color de sRGB 99% y brillo que superan las capacidades de los monitores convencionales1.
1 Brillo: 400 nits (típ.), Gama de colores: sRGB 99% (típ.).
OnScreen Control
Interfaz de usuario más sencilla y fácil
Con OnScreen Control2 puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.3
2Para descargar la última versión de OnScreen Control, visita LG.COM.
3Algunas características pueden no funcionar adecuadamente en función del PC que el usuario utilice.
Tu visión es importante
Modo lectura
El Modo Lectura modifica el nivel de luz azul para favorecer el confort visual; aplica a la pantalla una temperatura de color similar a la del papel y provee una condición optima para leer.3
4Las características mencionadas dependerán de las condiciones de uso reales que el usuario tenga.
Diseño ergonómico
Elegante y cómodo
El soporte ajutable en inclinación permite colocar la pantalla en la posición óptima para el usuario. Además, maximiza la experiencia con su diseño prácticamente sin bordes en 3 lados.
Imagen del monitor en varios ángulos
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
