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Portátil 16" LG gramBook 16U55U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ryzen AI 7 445, 32 G RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1.800 g, 26 h, AI, Negro carbón

Portátil 16" LG gramBook 16U55U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ryzen AI 7 445, 32 G RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1.800 g, 26 h, AI, Negro carbón

16U55U-G.AU85BN
Vista frontal de Portátil 16" LG gramBook 16U55U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ryzen AI 7 445, 32 G RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1.800 g, 26 h, AI, Negro carbón 16U55U-G.AU85BN
Front view with Copilot+ displayed
The image shows the cover of a lightweight laptop against a smooth monotone backdrop.
The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “26 hrs” and “77Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
This image shows the front view of the LG gram Book laptop display, featuring colorful parrots set against a green background to highlight vivid colors and fine detail. Above the screen, icons indicate key display specifications, including an IPS display, NTSC 45% (Typ.) color gamut, and 1000:1 contrast ratio, emphasizing balanced color reproduction and clear contrast.
The image features an AMD Ryzen AI processor set against a vibrant, futuristic orange-toned background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.
The image shows a laptop screen split into two sections, presenting AI gram chat on-device on one side and AI gram chat cloud on the other, illustrating on-device and cloud-based AI chat interfaces.
This image shows two lightweight laptops displayed on a bright background. One laptop is angled to highlight its slim, compact rear design, while the other is open, emphasizing a thin and lightweight build, with key specifications shown below.
This image shows an LG Gram AI laptop on a dark background, illustrating remote security protection through ThinQ, with the device displayed as securely managed and protected even when accessed or controlled remotely.
This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.
This image highlights the side ports of a laptop, including HDMI, USB 3.2 ports, a USB 3.2 Type-C port with Power Delivery and DisplayPort support, and an HP/MIC combo jack, enabling simple plug-and-play connectivity for charging, data transfer, and external displays without a docking station.
This image shows the dimensions of the LG gram Book laptop, illustrating the top view with overall width and depth measurements, along with a side view showing thickness and weight.
16U55U-G.AU85BN
This image shows an LG gram laptop opening to compare a 15-inch 16:9 display with a taller 16-inch 16:10 display, highlighting the expanded vertical screen space and increased workspace during creative editing tasks.
Vista frontal de Portátil 16" LG gramBook 16U55U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Ryzen AI 7 445, 32 G RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1.800 g, 26 h, AI, Negro carbón 16U55U-G.AU85BN
Front view with Copilot+ displayed
The image shows the cover of a lightweight laptop against a smooth monotone backdrop.
The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “26 hrs” and “77Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
This image shows the front view of the LG gram Book laptop display, featuring colorful parrots set against a green background to highlight vivid colors and fine detail. Above the screen, icons indicate key display specifications, including an IPS display, NTSC 45% (Typ.) color gamut, and 1000:1 contrast ratio, emphasizing balanced color reproduction and clear contrast.
The image features an AMD Ryzen AI processor set against a vibrant, futuristic orange-toned background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.
The image shows a laptop screen split into two sections, presenting AI gram chat on-device on one side and AI gram chat cloud on the other, illustrating on-device and cloud-based AI chat interfaces.
This image shows two lightweight laptops displayed on a bright background. One laptop is angled to highlight its slim, compact rear design, while the other is open, emphasizing a thin and lightweight build, with key specifications shown below.
This image shows an LG Gram AI laptop on a dark background, illustrating remote security protection through ThinQ, with the device displayed as securely managed and protected even when accessed or controlled remotely.
This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.
This image highlights the side ports of a laptop, including HDMI, USB 3.2 ports, a USB 3.2 Type-C port with Power Delivery and DisplayPort support, and an HP/MIC combo jack, enabling simple plug-and-play connectivity for charging, data transfer, and external displays without a docking station.
This image shows the dimensions of the LG gram Book laptop, illustrating the top view with overall width and depth measurements, along with a side view showing thickness and weight.
16U55U-G.AU85BN
This image shows an LG gram laptop opening to compare a 15-inch 16:9 display with a taller 16-inch 16:10 display, highlighting the expanded vertical screen space and increased workspace during creative editing tasks.

Características principales

  • Diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, LG gram combina ligereza con solo 1.800 g de peso, autonomía de batería de hasta 26 h y resistencia gracias a su chasis de aleación de aluminio
  • Con Windows 11 Home y hasta 50 TOPS del procesador AMD Ryzen AI 7 445, LG gram potencia la AI con tres soluciones integradas (Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o y Copilot+ PC) optimizando rendimiento y eficiencia en un diseño portátil y ultraligero
  • Equípate de un almacenamiento masivo con el SSD de 512 GB NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento 1.25 superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD
  • Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WUXGA (1920x1200) de 16" en formato 16:10 y con tratamiento antirreflejos.
  • Privacidad y seguridad bajo tu control gracias al reconocimiento facial, al obturador de webcam y la app ThinQ, que te permite bloquear o borrar datos a distancia ante cualquier imprevisto desde tu móvil.
  • Conectividad sin límites: 6 puertos de alta velocidad (2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con power delivery, HDMI y entrada para auriculares) y LG gram Link para conectar dispositivos iOS, Android o webOS para compartir contenido de forma fluida
Más
LG gram Book AI logo

LG gram Book AI logo

Elige el portátil más portátil¹ de LG gram AI

Esta imagen muestra dos portátiles LG gram Book sobre un fondo neutro claro; uno está abierto para mostrar la pantalla frontal y el otro está colocado en ángulo para destacar su perfil delgado y el diseño limpio de la parte trasera.

Esta imagen muestra dos portátiles LG gram Book sobre un fondo neutro claro; uno está abierto para mostrar la pantalla frontal y el otro está colocado en ángulo para destacar su perfil delgado y el diseño limpio de la parte trasera.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹Basado en el peso del modelo 14Z90U de 1120 g y en la autonomía de la batería del modelo 14Z90U de 36,5. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de febrero 2026. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.​

Liderando la grandeza, excelencia galardonada

Imagen del logo PCMag Readers' Choice Award 2025

Premio "Mejor Marca de Portátiles de 2025"2

Marca de portátiles mejor valorada, con puntuaciones increíblemente altas en casi todas las categorías

2PCMag es una marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usada bajo licencia.

*Reproducido con permiso. © 2025 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

*Basado en la la elección de ordenador portátil de los lectores de PCMag. Más información en el artículo oficial: https://www.pcmag.com/articles/readers-choice-2025-laptops?test_uuid=04IpBmWGZleS0I0J3epvMrC&test_variant=A 

“Resumen de características del portátil LG gram Book de 16 pulgadas, que destaca su pantalla de 16 pulgadas en formato 16:10 (1920 × 1200), sus capacidades de AI dual tanto en el dispositivo como en la nube, compatibilidad con Copilot+ PC, el procesador AMD de última generación, la conectividad LG gram Link compatible con dispositivos iOS, Android y webOS, y la posibilidad de ampliar el almacenamiento con doble SSD.”

“Resumen de características del portátil LG gram Book de 16 pulgadas, que destaca su pantalla de 16 pulgadas en formato 16:10 (1920 × 1200), sus capacidades de AI dual tanto en el dispositivo como en la nube, compatibilidad con Copilot+ PC, el procesador AMD de última generación, la conectividad LG gram Link compatible con dispositivos iOS, Android y webOS, y la posibilidad de ampliar el almacenamiento con doble SSD.”

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.2 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

*Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

Rendimiento y pantallaDiseño y portabilidad
Una imagen que muestra el texto "Todo el potencial que necesitas"

Una imagen que muestra el texto "Todo el potencial que necesitas"


Esta imagen muestra varios escenarios de uso cotidiano del portátil LG gram Book, como trabajar en interiores, colaborar en tareas, utilizar el portátil durante los desplazamientos y llevarlo mientras te mueves, destacando su portabilidad y productividad flexible en distintos entornos.

Esta imagen muestra varios escenarios de uso cotidiano del portátil LG gram Book, como trabajar en interiores, colaborar en tareas, utilizar el portátil durante los desplazamientos y llevarlo mientras te mueves, destacando su portabilidad y productividad flexible en distintos entornos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Algunas imágenes de esta página se han creado con AI generativa con fines ilustrativos. La apariencia real del producto, sus especificaciones y funciones pueden variar.

Tecnología Pro que se une a la innovación de la AI

Disfruta de un rendimiento excepcional con el procesador optimizado para AI de AMD. Con gráficos AMD Radeon™ y una NPU que acelera las tareas de AI, ofrece una respuesta rápida y un rendimiento estable incluso en entornos de multitarea². Combinado con una gestión energética eficiente, con 32 GB de memoria LPDDR5x, 512 GB de almacenamiento NVMe SSD y una ranura adicional de expansión NVMe3, mejora la velocidad del sistema y la flexibilidad para edición de vídeo, trabajo en 3D y tareas impulsadas por AI.

Hasta
50 TOPS4

Procesador AI AMD Ryzen™

Gráficos
 AMD Radeon™

La imagen muestra un procesador AMD Ryzen AI sobre un fondo futurista en tonos naranjas, con un gran texto semitransparente de “AI” colocado detrás del chipset.

gram Pro 16 吋 AI 筆電 (16Z90U)，搭載 Intel Core 處理器

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

2El rendimiento de la NPU y la GPU varía según el procesador.

3Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y no vienen incluidas, los precios pueden variar según el país y el modelo.

4El rendimiento de hasta 50 TOPS de AI se estima bajo condiciones máximas de funcionamiento. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones y el entorno.

Experiencias de AI mejoradas
con gram AI y Copilot+ PC5

La solución AI exclusiva de LG ofrece una experiencia de AI fluida tanto en entornos online como offline. Las funciones de AI de Copilot+ PC5 aportan aún más flexibilidad a tu flujo de trabajo. Utiliza el asistente de AI mejorado de gram para disfrutar de una forma de trabajar más fluida e intuitiva.

Esta imagen muestra el portátil LG gram Book visto desde el frente sobre un fondo minimalista.

gram AI
alto rendimiento
con Chat On‑Device⁶ y gram Cloud⁷

LG gram AI garantiza una experiencia sin interrupciones, estés conectado o trabajando sin conexión. Gracias a EXAONE 3.5, la solución de AI de LG, gram chat On‑Device6 permite buscar y resumir documentos sin necesidad de conexión a la red. Con gram chat, puedes conectarte al instante a gram Link para transferir archivos o realizar llamadas, haciendo que las tareas diarias sean más sencillas.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

5El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

6Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.

7Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.

*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.2 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

Disfruta de chat On-Device⁸, incluso sin necesidad de conexión a internet

Consigue respuestas personalizadas en función de tus archivos9

Recupera tus archivos perdidos10

Resúmenes rápidos incluso sin internet

Cambia los ajustes con tus palabras11

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

8Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.

9La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.

*Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.

*Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.

10La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.

*Esta función puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

*Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pega

11Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.

Copilot+ PC12
Tu asistente de AI integrado en Windows

¿Proyectos exigentes? Trabaja sin interrupciones

Copilot+ PC12 gestiona tus proyectos más exigentes con facilidad, para que puedas mantener el enfoque en avanzar sin perder fluidez.

Un click, infinitas posibilidades

Accede al instante a las funciones que necesitas para entender, crear y seguir avanzando sin perder tiempo. Además, también puede reconocer imágenes, permitiéndote ahorrar tiempo y mantener el enfoque con un solo clic.13

Recuerdos, rastrea todos tus pasos

Recupera lo que has visto antes simplemente describiéndolo. Natural Search te ayuda a encontrar lo que está en tu PC usando lenguaje natural, sin necesidad de palabras clave.14

Tu privacidad es importante

Este PC dispone de una de las versiones de Windows más seguras hasta la fecha. Equipado con múltiples capas de seguridad, para que lo que más te importa permanezca protegido.15

12Copilot en Windows requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una NPU.

13Las acciones de imágenes ya están disponibles en varios dispositivos; otras acciones pueden variar según la región del dispositivo, el idioma y el conjunto de caracteres. Algunas acciones requieren suscripción. Consulta aka.ms/copilotpluspcs

14Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documentos; optimizado para idiomas seleccionados (inglés, chino simplificado, francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs

15Reconocimiento facial Windows Hello está disponible solo en algunos Copilot+ PC con cámara infrarroja y requiere Windows 10 o superior compatible.

Mayor espacio vertical16 para no perderte ningún detalle

Con la pantalla de 16 pulgadas más amplia, el contenido que antes parecía comprimido ahora encaja perfectamente. El espacio adicional ofrece una visión más amplia, mejora la multitarea y hace que las tareas diarias sean más eficientes.

Este vídeo muestra un portátil LG gram Book abriéndose para comparar una pantalla de 15 pulgadas en formato 16:9 con una pantalla más alta de 16 pulgadas en formato 16:10, destacando el espacio vertical ampliado y el mayor área de trabajo durante tareas de edición creativa.

This image shows the front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 17 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1200:1 (Typ.) contrast ratio. A VESA DisplayHDR True Black 1000 certification badge appears on the right, emphasizing high contrast and rich color performance.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

16La resolución de 1920×1200 (WUXGA) o formato 16:10 ofrece más píxeles en vertical que la resolución Full HD estándar de 1920×1080 o formato 16:9.

Nitidez y detalle en cada píxel

La pantalla IPS WUXGA de 16 pulgadas (1920×1200) ofrece imágenes nítidas y precisas, con 300 nits de brillo para una visualización cómoda en diferentes entornos. Su formato 16:10 proporciona un área de visión vertical más amplia, permitiendo mostrar más contenido en pantalla. Los amplios ángulos de visión y la reproducción de color uniforme mantienen imágenes y textos claros y definidos, ofreciendo una experiencia fiable y cómoda tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia.

Esta imagen muestra la vista frontal de la pantalla del portátil LG gram Book, con loros de colores sobre un fondo verde para resaltar el realismo de los colores y el nivel de detalle. Sobre la pantalla se incluyen iconos que indican especificaciones clave, como el panel IPS, la gama de color NTSC 45% (Typ.) y una relación de contraste de 1000:1, destacando una reproducción de color equilibrada y un contraste nítido

Esta imagen muestra la vista frontal de la pantalla del portátil LG gram Book, con loros de colores sobre un fondo verde para resaltar el realismo de los colores y el nivel de detalle. Sobre la pantalla se incluyen iconos que indican especificaciones clave, como el panel IPS, la gama de color NTSC 45% (Typ.) y una relación de contraste de 1000:1, destacando una reproducción de color equilibrada y un contraste nítido

Sonido espacial inmersivo a tu alrededor

Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos17 te envuelve en una experiencia auditiva exuberante, expansiva y de 360 grados18.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

17Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

18Las afirmaciones sobre el rendimiento de Dolby Atmos se basan en la información proporcionada en el sitio web oficial de Dolby Atmos. Para más información consulte: https://www.dolby.com/es.

Una imagen que muestra el texto "Diseño y portabilidad en perfecta armonía"

Una imagen que muestra el texto "Diseño y portabilidad en perfecta armonía"


Tu LG gram Book incorpora un diseño metálico resistente que destaca en cualquier entorno. Sus bordes finos y redondeados crean una silueta estilizada que une durabilidad con una estética moderna y limpia.

La imagen muestra la tapa de un portátil ligero sobre un fondo liso y monocromático

La imagen muestra la tapa de un portátil ligero sobre un fondo liso y monocromático

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

Ultraligero. Ultrafino.

LG gram Book combina un peso increíblemente ligero de solo 1.800 g con un perfil delgado y fino de 16,4 mm.19

19El grosor se ha medido en el punto más delgado y puede variar. Consulta las especificaciones para obtener las dimensiones detalladas del producto.

Ultraduradero

Impulsado por una batería de alta capacidad, tu LG gram Book ofrece hasta 26 horas de uso20. Con una autonomía para todo el día y un Asistente Inteligente que ayuda a gestionar la eficiencia energética según tus patrones de uso21, podrás aumentar tu productividad y disfrutar de un funcionamiento ininterrumpido desde la mañana hasta la noche.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

20Cálculo realizado para el modelo 16U55U reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.

21Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.

Esta imagen muestra un portátil LG gram Book conectado a una tablet, un smartphone y un monitor de escritorio, ilustrando la sincronización fluida entre dispositivos y el intercambio de contenido entre iOS, Android y webOS mediante LG gram Link.

LG gram Link²²:
todo conectado —
iOS, Android y webOS
en tu LG gram

No importa si es iOS, Android o webOS: gram Link22 lo conecta todo, para que

dejes de preocuparte por la compatibilidad del sistema operativo. Comparte archivos,

duplica pantallas y mantente conectado sin interrupciones en todos tus dispositivos.

Funciones clave de LG gram Link22

Comparte archivos entre múltiples dispositivos

Control y pantalla compartida entre dispositivos

Búsqueda y organización de fotos con AI

Comparte alertas y audio del móvil en el PC

*Pantallas simuladas. La disponibilidad de las funciones y la app puede variar según región.

*Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ

²²Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.2 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.

*La función de envío de archivos puede utilizarse sin conexión de red a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*La compatibilidad con Smart Monitor estará disponible más adelante. Algunos Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.”

Esta imagen muestra un portátil LG gram Book sobre un fondo oscuro, ilustrando la protección de seguridad remota a través de ThinQ, con el dispositivo gestionado y protegido de forma segura incluso cuando se accede o se controla a distancia

ThinQ²³: control de bloqueo móvil

Con ThinQ23, puedes bloquear tu LG gram de forma remota y borrar

completamente los datos si se pierde.

La información se elimina para impedir cualquier recuperación

o acceso no autorizado, manteniendo tus datos sensibles protegidos.

*Pantallas simuladas. La disponibilidad de funciones y aplicaciones puede variar según la región.

23Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ.

Esta imagen destaca los puertos laterales de un portátil, incluidos HDMI, USB 3.2 Type‑C con Power Delivery y compatibilidad con DisplayPort, puertos USB 3.2 y una toma combinada para auriculares/micrófono, lo que permite una conexión plug‑and‑play sencilla para carga, transferencia de datos y pantallas externas sin necesidad de una base docking

Conectividad sencilla
e instantánea

Conéctate con gram +view, unidades de almacenamiento de alta velocidad, monitores externos y muchos otros dispositivos. Gracias a sus numerosos puertos, podrás disfrutar de un auténtico paraíso plug-and-play para trabajar y entretenerte.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/

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Todas las especificaciones

TÉRMICO

  • Sistema de refrigeración

    Sistema de refrigeración con ventilador

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Botón de encendido

CERTIFICADO

  • Certificación

    -

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.4

  • Interfaz

    -

  • TV Tuner

    -

  • Webcam / Cámara

    Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono y obturador de cámara (Reconocimiento facial)

  • Inalámbrico

    Wi-Fi 6E (802.ax) - AW-XM514NF

  • LAN

    10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Chasis de aluminio, resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)

  • Color

    Negro carbón

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión(mm)

    357.0 x 255.2 x 16.4 mm

  • peso(kg)

    1,800 g

  • Dimensión (inch)

    -

  • Dimensión de envío(mm)

    552 x 348 x 69 mm

  • Peso de envío(kg)

    2.7 kg

  • Peso(lb)

    -

  • Peso de envío(lb)

    -

  • Dimensión de envío(inch)

    -

PANTALLA

  • Brillo

    300nit

  • Gamut

    NTSC 45%

  • Contraste

    1000:1

  • Tipo de panel

    IPS

  • Táctil

    No

  • Retroiluminación

    -

  • Relación de aspecto

    16:10

  • Tasa de refresco

    -

  • Resolución

    WUXGA (1920*1200)

  • Tiempo de respuesta

    -

  • Tamaño (Ench)

    16"

  • Tamaño (cm)

    40.6

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    LG gram

  • Año

    -

  • Nombre de Producto

    16U55U-G.AU85BN

PUERTOS

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen1

  • USB Tipo C

    2 x USB 3.2 Gen 2x1 con Power Delivery y Display Port

  • HDMI

    1 x HDMI

  • DC-in

    -

  • RJ45

    -

  • Otros

    -

LED

  • LED

    -Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)

  • Tipo de adaptador de corriente

    -

SEGURIDAD

  • Huella dactilar

    -

  • fTPM/HW TPM

    -

  • Cerradura Slim Kensington

    -

  • Seguridad

    - Seguridad SSD - Encriptación fTPM - Kensington lock

  • Modo seguro

    -

  • Seguridad HDD

    -

SONIDO

  • Audio

    Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 1.5 W x 2

ALMACENAMIENTO

  • eMMC

    -

  • HDD

    -

  • Ficha de MMC

    -

  • SSD

    512 GB M.2 (NVMe Gen.4)

SISTEMA

  • Gráfico

    AMD Radeon™ Graphics

  • Memoria

    32 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz)

  • Sistema operativo

    Windows 11 Home

  • Procesador

    Ryzen AI 7 445 (6 Cores / 12 Threads, 4.6 GHz),14MB Cache, 50 TOPS NPU)

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    -

  • Dispositivo de señalización

    -

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    -

  • Dolby Atmos

  • DTS X:Ultra

    -

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • Intel® Unision

  • LG Control Center

    -

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG PC Manuals

  • LG Pen Settings

    -

  • LG Power Manager

  • LG Reader Mode

    -

  • LG Security Guard

  • LG UltraGear Studio

  • LG Update & Recovery

  • LG Update Center

    -

  • McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

  • Microsoft 365 (30 días de prueba)

  • Nebo para LG

    -

  • PCmover Profesional

  • Sincronización en móvil

    -

  • Wacom notes

    -

  • LG Smart Assistant

    -

  • LG Quick Guide

  • LG Lively Theme

BATERÍA

  • Batería

    Hasta 26 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar

ACCESORIOS

  • Accesorios extra

    - Cable USB-C a USB-C - Adaptador de corriente 65W (No incluido) - Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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