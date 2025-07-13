Laptop ligero gram Pro de 17 pulgadas con 32GB de RAM Intel® Core™ Ultra 7 | Windows 11, 1TB SSD

*LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas.

*Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía.

*Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.