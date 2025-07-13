We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD
17Z90SP-E.AD88Z
()
Características principales
- Windows 11 Home. Ultraligero, con tan solo 1,3Kg de peso, batería de hasta 27 horas de autonomía* y ahora más fino con 13mm.
- Pantalla IPS (2560x1600) (WQXGA) con tratamiento antirreflejos de 43,18cm (17") en formato 16:10, con un amplio rango de color DCI-P3 100%
- Nuevo chasis mejorado aún más fino de magnesio y nanocarbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H.
- Procesador Intel® Core™ Ultra 7, con memoria RAM ultrarrápida LPDDR5x de 32GB integrada en placa y disco duro SSD de 512GB NVMe de 4ª Generación con doble ranura ampliable. Incorpora gráfica NVIDIA RTX3050 para trabajar con contenido 4K UHD con la máxima fluidez.
- Incrementa el rendimiento de tu portátil o móvil gracias a la pantalla LG gram +view
- Pantalla de 16” con resolución WQXGA (2560 x 1600) con relación de aspecto 16:10
Elige el portátil más portátil
*Para descargar la última versión del software LG gram Link, visita LG.com
Ultraligero
Experimenta el poder de la ligereza con LG gram Pro. Consigue un portátil delgado sin sacrificar la potencia, volviéndolo tu herramienta ideal para tu trabajo y entretenimiento.
*El grosor especificado mide la parte más delgada del producto, y el peso se basa solo en el portátil. Por favor, acude a las especificaciones para una descripción del producto detallada.
Hasta 27 horas de batería
Movilidad sin fronteras. La batería de alta capacidad de 90Wh permite productividad y entretenimiento por tiempo prolongado.
El asistente de IA monitoriza y avisa del estado de consumo de energía para alargar la vida útil de la batería.
Batería de alta capacidad
*La vida útil de la batería puede variar de las especificaciones mencionadas en función del modelo, los ajustes y la configuración del usuario.
Pantalla IPS
La pantalla IPS de LG gram Pro proporciona colores precisos y vibrantes, optimizados para tu trabajo creativo.
Pantalla IPS
Imágenes más fieles para ideas más exactas
La pantalla del LG gram Pro refleja tus ideas con claridad y te permite trabajar en ellas con fluidez, precisión y detalle.
VRR (Tasa variable de refresco)
Imagen fluida para desempeño profesional
Visualiza imágenes con fluidez, optimizadas para tus necesidades de trabajo. El LG gram Pro sincroniza automáticamente la frecuencia de actualización en un rango de 31 a 144Hz para adaptarse a tu actividad, lo que proporciona detalles vívidos y precisos en situaciones de alto rendimiento, y ahorro de energía en el resto de casos.
Pantalla de alta resolución 16:10
Desata el potencial de la pantalla
Sumérgete en un mundo de colores vivos con LG gram Pro. Cuenta con pantalla de alta resolución WQXGA (2560x1600). El ratio de aspecto 16:10 te permite ver más contenido con menor desplazamiento.
La pantalla de alta resolución 16:10 te permite ver más contenido.
Visión más clara con colores precisos
Gracias al espectro de color DCI-P3 100%, puedes conseguir colores más vividos y reales.
*DCI-P3 Típico 100%, Mínimo 95%. (DCI-P3: estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI))
Confort visual, incluso con luz
Ya estés en entornos iluminados o al aire libre, el panel anti-glare del LG gram Pro reduce considerablemente los reflejos.**
**El brillo típico es 400nits (Típ.).
Potencia profesional de alto rendimiento
Procesador Intel® Evo™
Procesador Intel® Core™ Ultra 7
Con el procesador de última generación Intel, LG gram proporciona gráficos de nivel profesional, abriendo un mundo de posibilidades para la edición de vídeo.
Procesadores Intel® Core™ Ultra 7
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
*Las opciones de memoria y SSD pueden depender en función del país y modelo.
Última versión de Windows 11 Home
Rediseñado con la noción de flexibilidad y facilidad de uso en mente. Optimiza el espacio de la pantalla y mejora la productividad con funciones sociales, de accesibilidad y de seguridad mejoradas.
Gráficos adaptados a tus exigencias
La tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB te permite dar rienda suelta a tus proyectos creativos y disfrutar de tu entretenimiento con visuales fluidos.
*DLSS: Deep Learning Super Sampling.
Múltiples puertos de conexión
Conectividad universal con hasta 6 puertos
LG gram ofrece varios puertos, entre ellos un Thunderbolt™ para la máxima escalabilidad. Conecta con el monitor portátil +view, tus memorias de almacenamiento externas, monitores más grandes o cualquier componente de tu ecosistema digital.
*USB Tipo-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Tipo-A (USB 3.2 Gen 2x1).
*USB Tipo-C™ and USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum.
gram Link
Conecta todos tus dispositivos
LG gram Link permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites.
*Para funcionar correctamente, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles (iOS y Android).
*Para descargar la última versión del sfotware de LG gram Link, visita LG.com.
*Para descargar la última versión del software LG gram Link, visita LG.com.
Comparte archivos fácilmente entre tus dispositivos
Transfiere fotos, vídeos y documentos entre el gram y hasta diez dispositivos.
*Para funcionar de manera adecuada, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles (iOS y Android).
*La tablet y dispositivo móvil mostrados no están incluidos en el paquete (venta por separado).
*LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas.
*Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía.
*Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.
Dolby Atmos
Experiencia de audio inmersiva
Escucha, siente más y teletranspórtate dentro de música y películas con Dolby Atmos. Emociónate con la experiencia de sonido envolvente inmersiva.
Audio surround 360 grados con Dolby Atmos
*Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- LG +view 16MR70/ Monitor portátil/ 0,67Kg/ Compatible con PC y smartphones
- Laptop ligero gram Pro de 17 pulgadas con 32GB de RAM Intel® Core™ Ultra 7 | Windows 11, 1TB SSD
INFORMACIÓN
Categoría de productos
gramo+visión
Año
Y23
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
360 x 245.5 x 8.3
peso(kg)
0.67 (0.92 / with Folio)
Dimensión (inch)
14.17 x 9.66 x 0.32
Dimensión de envío(mm)
419x288x60
Peso(lb)
1.45
Dimensión de envío(inch)
16.5x11.5x2.4
BATERÍA
Batería
N/A
DISEÑO
Materiales de chasis
Aluminum, PC-ABS
Color
Plata
SISTEMA
Gráfico
N/A
Memoria
N/A
Sistema operativo
No OS
Procesador
N/A
PANTALLA
Brillo
350nit
Gamut
DCI-P3 99% (típico, min 95%)
Contraste
1200:1 (Typical)
Tipo de panel
IPS sin tocar / anti-glare
Táctil
LGD
Retroiluminación
Anti-Glare
Relación de aspecto
16:10
Tasa de refresco
60Hz
Resolución
WQXGA 2560 x 1600
Tiempo de respuesta
N/A
Tamaño (Ench)
16
Tamaño (cm)
40.6
SEGURIDAD
Huella dactilar
N/A
fTPM/HW TPM
NO
Cerradura Slim Kensington
N/A
Seguridad
NO
Modo seguro
N/A
Seguridad HDD
NO
ALMACENAMIENTO
eMMC
N/A
HDD
N/A
Ficha de MMC
N/A
SSD
N/A
SONIDO
Audio
N/A
Altavoces
N/A
CONECTIVIDAD
Bluetooth
N/A
Interfaz
N/A
TV Tuner
N/A
Webcam / Cámara
N/A
Inalámbrico
N/A
LAN
N/A
POTENCIA
Adaptador de corriente
N/A
Tipo de adaptador de corriente
N/A
ACCESORIOS
Accesorios extra
Cubierta de folio, USB tipo C a C
CERTIFICADO
Certificación
N/A
SOFTWARE PREINSTALADO
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
Dolby Atmos
NO
DTS X:Ultra
NO
Intel® Connectivity Performance Suite
NO
Intel® Unision
NO
LG Control Center
NO
LG Display Extension
NO
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
NO
LG Glance by Mirametrix®
NO
LG On Screen Display 3
Sí.
LG PC Manuals
NO
LG Pen Settings
NO
LG Power Manager
NO
LG Reader Mode
NO
LG Security Guard
NO
LG UltraGear Studio
NO
LG Update & Recovery
NO
LG Update Center
NO
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
NO
Microsoft 365 (30 días de prueba)
NO
Nebo para LG
NO
PCmover Profesional
NO
Sincronización en móvil
NO
Wacom notes
NO
LG Smart Assistant
NO
LG Quick Guide
NO
LG Lively Theme
NO
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
N/A
LED
LED
N/A
TÉRMICO
Sistema de refrigeración
N/A
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de alimentación
PUERTOS
HP-Out
N/A
USB Tipo A
N/A
USB Tipo C
2 x USB Type-C (DP Alt Mode)
HDMI
N/A
DC-in
N/A
RJ45
N/A
Otros
N/A
Wesentliche Angaben
Sistema operativo
Windows 11 Home
Tamaño (Ench)
17
Procesador
Intel® Core™ Ultra 7<br>155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB)
Memoria
32 GB LPDDR5 (Doble Canal, max 7467 MHz)<br>No ampliable
peso(kg)
1,379 g
Resolución
WQXGA (2560*1600)
Gráfico
NVIDIA RTX3050 con GDDR6 4GB
Gamut
DCI-P3 99%
PANTALLA
Brillo
400 nits
Gamut
DCI-P3 99%
Tipo de panel
IPS LCD
Relación de aspecto
16:10
Resolución
WQXGA (2560*1600)
Tamaño (Ench)
17
Tamaño (cm)
43.18
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
379.4 x 265.4 x 13.2 mm
peso(kg)
1,379 g
Dimensión de envío(mm)
499 x 307 x 60 mm
Peso de envío(kg)
2,5 kg
BATERÍA
Batería
Hasta 27 horas* 4 celdas y 90Wh de Polimero-Litio
* Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estandar
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro Obsidiana
SISTEMA
Gráfico
NVIDIA RTX3050 con GDDR6 4GB
Memoria
32 GB LPDDR5 (Doble Canal, max 7467 MHz)
No ampliable
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ Ultra 7
155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB)
INFORMACIÓN
Categoría de productos
Portátiles
SEGURIDAD
Seguridad
Seguridad SSD
Encriptación TPM
ALMACENAMIENTO
HDD
1TB M.2 (NVMe Gen.4)
Ranura adicional M.2 (2280)
SONIDO
Audio
DAC de audio HD con salida de auriculares (de audio immersivo 3D, incluso sin auriculares) con ecualización Dolby Atmos
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Webcam / Cámara
Cámara FHD con sensor Infrarrojo (Reconocimiento facial) y doble micrófono
Inalámbrico
Intel® Wi-Fi-6E AX211 (802.11ax, Bandas: 2'4GHz, 5GHz ; Vel. Máx. 2,4Gbps)
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A
ACCESORIOS
Accesorios extra
Adaptador de corriente de 65W USB tipo C
Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
CERTIFICADO
Certificación
Energystar y EPEAT Silver
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Power Manager
Sí
LG Security Guard
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
PCmover Profesional
Sí
LG Smart Assistant
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Teclado español completo (101 teclas, con teclado numérico de 3 filas) y retroiluminado con 2 potencias de iluminación
LED
LED
-Indicador de encendido
-Indicador de activación de sensor infrarrojo
-Indicador de encendido de Micrófono
-Indicador de conexión del adaptador de corriente
-Indicador de activación del Bloqueo de Mayúsculas
-Indicador de Webcam encendida
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido
PUERTOS
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
