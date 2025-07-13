Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD
MEZ69131601_EU_Energy_Label.pdf
Energieklasse : EU
PC

LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD

MEZ69131601_EU_Energy_Label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD

17Z90SP-E.AD88Z
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD, 17Z90SP-E.AD88Z
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD, 17Z90SP-E.AD88Z
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD, 17Z90SP-E.AD88Z
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD, 17Z90SP-E.AD88Z
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP Windows 11 Home/ Intel Core Ultra 7 / 32GB/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 1,3Kg/ 27h
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD, 17Z90SP-E.AD88Z
LG gram Pro 17Z90SP + Monitor Portátil LG +view 16MR70/ i7/ 32GB/ 1TB SSD, 17Z90SP-E.AD88Z

Características principales

  • Windows 11 Home. Ultraligero, con tan solo 1,3Kg de peso, batería de hasta 27 horas de autonomía* y ahora más fino con 13mm.
  • Pantalla IPS (2560x1600) (WQXGA) con tratamiento antirreflejos de 43,18cm (17") en formato 16:10, con un amplio rango de color DCI-P3 100%
  • Nuevo chasis mejorado aún más fino de magnesio y nanocarbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H.
  • Procesador Intel® Core™ Ultra 7, con memoria RAM ultrarrápida LPDDR5x de 32GB integrada en placa y disco duro SSD de 512GB NVMe de 4ª Generación con doble ranura ampliable. Incorpora gráfica NVIDIA RTX3050 para trabajar con contenido 4K UHD con la máxima fluidez.
  • Incrementa el rendimiento de tu portátil o móvil gracias a la pantalla LG gram +view
  • Pantalla de 16” con resolución WQXGA (2560 x 1600) con relación de aspecto 16:10
Mehr

Elige el portátil más portátil

LG gram Pro logo.

LG gram Pro logo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*La tablet y los dispositivos móviles no están incluidos en el paquete (vendidos por separado).

Procesador Intel® Core™ Ultra 7

Último Procesador Intel

Alta frecuencia de actualización permite un flujo de trabajo estable

Pantalla de alto rendimiento

LG gram ofrece imágenes precisas con pantallas IPS LCD

Flujo de trabajo estable

LG gram es ultrafino y ultraligero

Ultrafino y ultraligero

LG gram Link te permite conectar con dispositivos iOS y Android

Conectividad sin límites

*La tablet y los dispositivos móviles no están incluidos en el paquete (vendidos por separado).
*Para descargar la última versión del software LG gram Link, visita LG.com

Ultraligero

Experimenta el poder de la ligereza con LG gram Pro. Consigue un portátil delgado sin sacrificar la potencia, volviéndolo tu herramienta ideal para tu trabajo y entretenimiento.

1,3Kg
Ultraligero
13.2mm
Ultrafino
LG gram Pro 16Z90SP, ultrafino y ultraligero

*El grosor especificado mide la parte más delgada del producto, y el peso se basa solo en el portátil. Por favor, acude a las especificaciones para una descripción del producto detallada.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

LG gram proporciona un diseño potente y ultraligero.

El rendimiento que necesitas en la palma de la mano

LG gram Pro proporciona un rendimiento de alto nivel en un diseño de portátil ultraligero, lo que te proporciona libertad de movimiento para trabajar en cualquier lado.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Hasta 27 horas de batería

Movilidad sin fronteras. La batería de alta capacidad de 90Wh permite productividad y entretenimiento por tiempo prolongado.
El asistente de IA monitoriza y avisa del estado de consumo de energía para alargar la vida útil de la batería.

Batería de alta capacidad

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*La vida útil de la batería puede variar de las especificaciones mencionadas en función del modelo, los ajustes y la configuración del usuario.

Pantalla IPS

La pantalla IPS de LG gram Pro proporciona colores precisos y vibrantes, optimizados para tu trabajo creativo.

17 " 2560x1600
Alta resolución
Pantalla IPS
Imagen nítida y clara
Hasta 144Hz
Frecuencia de actualización
16:10 DCI-P3 100%
Amplia gama de color
Pantalla IPS

Imágenes más fieles para ideas más exactas

La pantalla del LG gram Pro refleja tus ideas con claridad y te permite trabajar en ellas con fluidez, precisión y detalle.

LG gram proporciona precisión de imagen con pantalla IPS LCD.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

VRR (Tasa variable de refresco)

Imagen fluida para desempeño profesional

Visualiza imágenes con fluidez, optimizadas para tus necesidades de trabajo. El LG gram Pro sincroniza automáticamente la frecuencia de actualización en un rango de 31 a 144Hz para adaptarse a tu actividad, lo que proporciona detalles vívidos y precisos en situaciones de alto rendimiento, y ahorro de energía en el resto de casos.

Frecuencia de actualización elevada que permite un flujo de trabajo sin interrupciones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Pantalla de alta resolución 16:10

Desata el potencial de la pantalla

Sumérgete en un mundo de colores vivos con LG gram Pro. Cuenta con pantalla de alta resolución WQXGA (2560x1600). El ratio de aspecto 16:10 te permite ver más contenido con menor desplazamiento.

La pantalla de alta resolución 16:10 te permite ver más contenido.

*Las capturas de pantalla de Adobe publicadas tienen permiso de Adobe.
*Los programas mostrados no están incluidos en el paquete (vendidos por separado).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Visión más clara con colores precisos

Gracias al espectro de color DCI-P3 100%, puedes conseguir colores más vividos y reales.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*DCI-P3 Típico 100%, Mínimo 95%. (DCI-P3: estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI))

Confort visual, incluso con luz

Ya estés en entornos iluminados o al aire libre, el panel anti-glare del LG gram Pro reduce considerablemente los reflejos.**

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
**El brillo típico es 400nits (Típ.).

Potencia profesional de alto rendimiento

Procesador Intel® Evo

Procesador Intel® Core™ Ultra 7

Con el procesador de última generación Intel, LG gram proporciona gráficos de nivel profesional, abriendo un mundo de posibilidades para la edición de vídeo.

Procesadores Intel® Core™ Ultra 7

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
*Las opciones de memoria y SSD pueden depender en función del país y modelo.

Procesamiento de carga de trabajo pesada como edición de vídeo y diseño 3D sin lag - mostrado con Adobe Premiere Pro.

Rendimiento mejorado de última generación

El procesador de última generación del LG gram Pro te permite trabajar con IA en la creación de imágenes de manera rápida, además de procesar con facilidad una carga de trabajo elevada como edición de vídeo y diseño 3D.
Utiliza varios programas de manera fluida - Mostrado con Adobe Firefly, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.

*Capturas de pantalla publicadas con permiso de Adobe.
*Los programas mostrados en las imágenes no están incluidos en el paquete (vendidos por separado).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Última versión de Windows 11 Home

Rediseñado con la noción de flexibilidad y facilidad de uso en mente. Optimiza el espacio de la pantalla y mejora la productividad con funciones sociales, de accesibilidad y de seguridad mejoradas.

Gráficos adaptados a tus exigencias

La tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX 3050 4GB te permite dar rienda suelta a tus proyectos creativos y disfrutar de tu entretenimiento con visuales fluidos.

 

NVIDIA DLSS

Velocidad sin comprometer la calidad de imagen

Trazado de rayos

Obtén gráficos realistas e inmersivos

NVIDIA Encoder

Mejora la codificación de vídeo para retransmisiones en directo

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*DLSS: Deep Learning Super Sampling.

Múltiples puertos de conexión

Conectividad universal con hasta 6 puertos

LG gram ofrece varios puertos, entre ellos un Thunderbolt™ para la máxima escalabilidad. Conecta con el monitor portátil +view, tus memorias de almacenamiento externas, monitores más grandes o cualquier componente de tu ecosistema digital.

HDMI, USB 4 Tipo-C (Thunderbolt™ 4), HP/MIC, USB 3.2.

HDMI, USB 4 Tipo-C (Thunderbolt™ 4), HP/MIC, USB 3.2.

*USB Tipo-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Tipo-A (USB 3.2 Gen 2x1).
*USB Tipo-C™ and USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

gram Link

Conecta todos tus dispositivos

LG gram Link permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites.

*Para funcionar correctamente, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles (iOS y Android).
*Para descargar la última versión del sfotware de LG gram Link, visita LG.com.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Organización de imágenes con Inteligencia Artificial

*Para descargar la última versión del software LG gram Link, visita LG.com.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Comparte archivos fácilmente entre tus dispositivos

Transfiere fotos, vídeos y documentos entre el gram y hasta diez dispositivos.

Expande tu vista

Conecta tu dispositivo móvil para una experiencia de visualización ampliada

Usa tu LG gram como centro de control

Maneja fácilmente tu ecosistema digital con tu LG gram. Utiliza el touchpad del LG gram y las teclas rápidas para ir a tus dispositivos conectados.

*Para funcionar de manera adecuada, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles (iOS y Android).
*La tablet y dispositivo móvil mostrados no están incluidos en el paquete (venta por separado).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

chasis de alta durabilidad con test de grado militar.
Durabilidad demostrada

Llévatelo a todas partes sin preocuparte

Fabricado con un material duradero pero ligero, LG gram ha sido sometido a un test de durabilidad militar de siete niveles de resistencia. Funciona incluso en las condiciones más duras.

*LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas.
*Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía.
*Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.

Sistema de refrigeración integrado

Sistema de refrigeración integrado

El sistema de refrigeración avanzada te permite trabajar a máximo nivel conservando una temperatura adecuada en el equipo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Dolby Atmos

Experiencia de audio inmersiva

Escucha, siente más y teletranspórtate dentro de música y películas con Dolby Atmos. Emociónate con la experiencia de sonido envolvente inmersiva.

Audio surround 360 grados con Dolby Atmos

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Drucken

Alle Spezifikationen

INFORMACIÓN

Categoría de productos

gramo+visión

Año

Y23

DIMENSIÓN / PESO

Dimensión(mm)

360 x 245.5 x 8.3

peso(kg)

0.67 (0.92 / with Folio)

Dimensión (inch)

14.17 x 9.66 x 0.32

Dimensión de envío(mm)

419x288x60

Peso(lb)

1.45

Dimensión de envío(inch)

16.5x11.5x2.4

BATERÍA

Batería

N/A

DISEÑO

Materiales de chasis

Aluminum, PC-ABS

Color

Plata

SISTEMA

Gráfico

N/A

Memoria

N/A

Sistema operativo

No OS

Procesador

N/A

PANTALLA

Brillo

350nit

Gamut

DCI-P3 99% (típico, min 95%)

Contraste

1200:1 (Typical)

Tipo de panel

IPS sin tocar / anti-glare

Táctil

LGD

Retroiluminación

Anti-Glare

Relación de aspecto

16:10

Tasa de refresco

60Hz

Resolución

WQXGA 2560 x 1600

Tiempo de respuesta

N/A

Tamaño (Ench)

16

Tamaño (cm)

40.6

SEGURIDAD

Huella dactilar

N/A

fTPM/HW TPM

NO

Cerradura Slim Kensington

N/A

Seguridad

NO

Modo seguro

N/A

Seguridad HDD

NO

ALMACENAMIENTO

eMMC

N/A

HDD

N/A

Ficha de MMC

N/A

SSD

N/A

SONIDO

Audio

N/A

Altavoces

N/A

CONECTIVIDAD

Bluetooth

N/A

Interfaz

N/A

TV Tuner

N/A

Webcam / Cámara

N/A

Inalámbrico

N/A

LAN

N/A

POTENCIA

Adaptador de corriente

N/A

Tipo de adaptador de corriente

N/A

ACCESORIOS

Accesorios extra

Cubierta de folio, USB tipo C a C

CERTIFICADO

Certificación

N/A

SOFTWARE PREINSTALADO

Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

NO

Dolby Atmos

NO

DTS X:Ultra

NO

Intel® Connectivity Performance Suite

NO

Intel® Unision

NO

LG Control Center

NO

LG Display Extension

NO

LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

NO

LG Glance by Mirametrix®

NO

LG On Screen Display 3

Sí.

LG PC Manuals

NO

LG Pen Settings

NO

LG Power Manager

NO

LG Reader Mode

NO

LG Security Guard

NO

LG UltraGear Studio

NO

LG Update & Recovery

NO

LG Update Center

NO

McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

NO

Microsoft 365 (30 días de prueba)

NO

Nebo para LG

NO

PCmover Profesional

NO

Sincronización en móvil

NO

Wacom notes

NO

LG Smart Assistant

NO

LG Quick Guide

NO

LG Lively Theme

NO

DISPOSITIVO DE ENTRADA

Botón

N/A

LED

LED

N/A

TÉRMICO

Sistema de refrigeración

N/A

DISPOSITIVO DE ENTRADA

Botón

Botón de alimentación

PUERTOS

HP-Out

N/A

USB Tipo A

N/A

USB Tipo C

2 x USB Type-C (DP Alt Mode)

HDMI

N/A

DC-in

N/A

RJ45

N/A

Otros

N/A

Compliance-Informationen

Erweiterung
Dismantling information(16MR70)
Erweiterung
EU Energy label 2019(16MR70)
Erweiterung
Product information sheet (16MR70)
Erweiterung
GPSR Safety Information(16MR70)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
Drucken

Wesentliche Angaben

Sistema operativo

Windows 11 Home

Tamaño (Ench)

17

Procesador

Intel® Core™ Ultra 7<br>155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB)

Memoria

32 GB LPDDR5 (Doble Canal, max 7467 MHz)<br>No ampliable

peso(kg)

1,379 g

Resolución

WQXGA (2560*1600)

Gráfico

NVIDIA RTX3050 con GDDR6 4GB

Gamut

DCI-P3 99%

Alle Spezifikationen

PANTALLA

Brillo

400 nits

Gamut

DCI-P3 99%

Tipo de panel

IPS LCD

Relación de aspecto

16:10

Resolución

WQXGA (2560*1600)

Tamaño (Ench)

17

Tamaño (cm)

43.18

DIMENSIÓN / PESO

Dimensión(mm)

379.4 x 265.4 x 13.2 mm

peso(kg)

1,379 g

Dimensión de envío(mm)

499 x 307 x 60 mm

Peso de envío(kg)

2,5 kg

BATERÍA

Batería

Hasta 27 horas* 4 celdas y 90Wh de Polimero-Litio

* Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estandar

DISEÑO

Materiales de chasis

Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)

Color

Negro Obsidiana

SISTEMA

Gráfico

NVIDIA RTX3050 con GDDR6 4GB

Memoria

32 GB LPDDR5 (Doble Canal, max 7467 MHz)
No ampliable

Sistema operativo

Windows 11 Home

Procesador

Intel® Core™ Ultra 7
155H (Desde 1.4GHz, 16 núcleos, cache 24MB)

INFORMACIÓN

Categoría de productos

Portátiles

SEGURIDAD

Seguridad

Seguridad SSD
Encriptación TPM

ALMACENAMIENTO

HDD

1TB M.2 (NVMe Gen.4)
Ranura adicional M.2 (2280)

SONIDO

Audio

DAC de audio HD con salida de auriculares (de audio immersivo 3D, incluso sin auriculares) con ecualización Dolby Atmos

CONECTIVIDAD

Bluetooth

Bluetooth 5.3

Webcam / Cámara

Cámara FHD con sensor Infrarrojo (Reconocimiento facial) y doble micrófono

Inalámbrico

Intel® Wi-Fi-6E AX211 (802.11ax, Bandas: 2'4GHz, 5GHz ; Vel. Máx. 2,4Gbps)

LAN

10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)

POTENCIA

Adaptador de corriente

Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A

ACCESORIOS

Accesorios extra

Adaptador de corriente de 65W USB tipo C
Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)

CERTIFICADO

Certificación

Energystar y EPEAT Silver

SOFTWARE PREINSTALADO

Dolby Atmos

Intel® Connectivity Performance Suite

Intel® Unision

LG Display Extension

LG Glance by Mirametrix®

LG PC Manuals

LG Power Manager

LG Security Guard

McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

Microsoft 365 (30 días de prueba)

PCmover Profesional

LG Smart Assistant

LG Quick Guide

LG Lively Theme

DISPOSITIVO DE ENTRADA

Botón

Teclado español completo (101 teclas, con teclado numérico de 3 filas) y retroiluminado con 2 potencias de iluminación

LED

LED

-Indicador de encendido
-Indicador de activación de sensor infrarrojo
-Indicador de encendido de Micrófono
-Indicador de conexión del adaptador de corriente
-Indicador de activación del Bloqueo de Mayúsculas
-Indicador de Webcam encendida

DISPOSITIVO DE ENTRADA

Botón

Botón de encendido

PUERTOS

USB Tipo A

2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)

USB Tipo C

2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

HDMI

1x HDMI 2.1

Compliance-Informationen

Erweiterung
Product Environmental Report(17Z90SP-E)
Erweiterung
GPSR Safety Information(17Z90SP-E)
Erweiterung
WEB INFO(17Z90SP-E)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE

Bewertungen

Recomendado para ti

Händler finden

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO